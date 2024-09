Antena 3 lidera agosto in extremis y por centésimas tras remontar a los JJ. OO. de La 1, y con mínimo de Telecinco

El liderazgo del mes de agosto de 2024 se ha decidido en el último día, y por centésimas. Como ya ocurrió en agosto de 2021, cuando Antena 3 lideró por 12 centésimas y cortó la histórica racha de 35 meses de Telecinco, la cadena de Atresmedia acaba siendo líder con un dato final de 11,118% de cuota, apenas 29 centésimas más que La 1 de TVE, que acaba marcando 11.089% de share.

En realidad puede considerarse un “empate técnico” al haber una diferencia menor a los 65.000 espectadores, y de hecho así lo consideran las principales consultoras audiovisuales, ya que Antena 3 y La 1 empatan a la décima con 11.1%. Sin embargo, son las centésimas las que deciden el duelo en favor de la de Atresmedia, que completa la machada en el último día del mes, este sábado día 31.

En realidad, las dos cadenas están por debajo de las Temáticas de pago (11.2%), aunque al ser un dato conjunto de todas las que engloba no se puede otorgar el liderazgo a una de ellas, y más bien habla de cómo la televisión sigue creciendo en su fragmentación y en su cambio de consumo.

Antena 3 (11.1%) finaliza líder y completa una increíble remontada. El mes ha estado dividido en dos partes bien diferenciadas. Entre los días 1 y 11, coincidiendo con los JJ. OO. de París 2024, La 1 de TVE promedió un 15.6% de cuota, logrando sacar en ese tiempo 5,3 puntos de ventaja a Antena 3 (10.3%). Sin embargo, una vez acabó la cita olímpica, dicha distancia se ha ido evaporando poco a poco hasta resolverse en los dos últimos días: el viernes empataban a la décima y La 1 aún lideraba por centésimas, y este sábado ha acabado imponiéndose Antena 3 por esa distancia de 29 centésimas.

La cadena ha sido capaz de remontar más de cinco puntos en menos de tres semanas y acabar líder sin ningún estreno relevante y con reposiciones de su programa estrella (El Hormiguero). Cierto es que baja cuatro décimas respecto a julio, ocho respecto a agosto de 2023, y que firma su peor mes desde julio de 2020 (11%), pero aun así su modelo de televisión sale reforzado por lo expuesto al principio.

Algo que ha sido posible gracias al tirón que Espejo Público, Arguiñano, La ruleta de la suerte, Sueños de libertad, Y ahora Sonsoles, Pasapalabra y Antena 3 Noticias han mostrado, en mayor o menor medida, en sus franjas de emisión. Suficiente para compensar despedidas como la de Pecado original y la falta de ofertas potentes en su prime time (con la excepción de Hermanos).

La 1 de TVE (11.1%) se queda a unas centésimas de liderar agosto y de sumar tres meses seguidos siendo la cadena de televisión más vista de nuestro país. La cadena pública cierra un buen mes en global volviendo a apoyarse en un gran evento deportivo, al igual que hizo en junio (Eurocopa) y julio (Eurocopa + Juegos Olímpicos), cuando sí lideró. Esta vez, los JJ.OO. le dieron durante la primera mitad del mes un impulso bestial, pero finalmente no le han permitido completar la que habría sido su racha más victoriosa desde diciembre de 2011 y enero y febrero de 2012. Por lo tanto, 2011 sigue siendo su último año con tres triunfos mensuales seguidos.

El bajón de La 1 (4.4 puntos menos en 20 días) se debe a la falta de una programación diaria potente que mantuviera, en la medida posible, el promedio marcado por los Juegos Olímpicos. Y eso que La hora de La 1, La Promesa, La Vuelta y el Grand Prix (si su entrega de este viernes 30 hubiese funcionado habría sido decisiva para amarrar el liderato) le han dado buenos datos, pero Lazos de sangre, Los Iglesias, La Moderna, el cine, D Corazón y las reposiciones de El Cazador, entre otros contenidos, la han lastrado en demasía y devuelto a su realidad fuera del deporte, como ya anticipamos.

En julio no tuvo este problema porque entre la Eurocopa y los Juegos Olímpicos lo acapararon prácticamente todo. De ahí que entonces liderara con 3.5 puntos más que ahora. Aun así, La 1 se mantiene líder, y encima crece nueve décimas respecto a agosto de 2023.

Telecinco (8.6%) firma el peor mes de su historia al bajar por primera vez del 9% de cuota media. El suelo lo marcaba hasta ahora agosto de 2023 con un 9%, precisamente, pero un año después, el canal de Mediaset pierde cuatro décimas y marca un nuevo récord negativo. Además, baja 1.1 puntos en relación al mes pasado, cuando emitió Supervivientes All Stars.

En agosto no ha tenido realities en parrilla, pero sí novedades como El diario de Jorge, Babylon Show y Dinastías, que por ahora no han dado el rendimiento que tanto necesita la cadena de Fuencarral. Es más, su pobre acogida hace que el mínimo histórico de Telecinco sea aún más doloroso, pues en otro mes de agosto hubiera sido un 'mal menor', pero no en este, que la cadena ha utilizado como banco de pruebas y como avanzadilla de su nueva temporada.

Adivina qué hago, Una vida perfecta, First Dates Hotel y el cine tampoco han ayudado este mes a Telecinco, que al menos ha encontrado cierto consuelo en los 'cumplidores' Vamos a ver y Reacción en cadena. Además, De Viernes ha aprovechado la ausencia de rivales potentes y el caso Maite Galdeano-Sofía Suescun para liderar su noche de emisión con buenos datos.

laSexta (5.4%) repite el mismo dato que julio y pierde cuatro décimas respecto a agosto de 2023. Además, firma su peor mes del año y el menos competitivo desde agosto de 2022 (5.2%), pero nada de esto le impide sumar su 38ª victoria mensual consecutiva sobre Cuatro, al que esta vez gana por apenas dos décimas de diferencia.

Se puede hablar, por tanto, del triunfo más sufrido del canal de Atresmedia sobre su máximo rival en todo este tiempo. Y tiene sentido que haya sido así, pues la programación de laSexta en agosto se ha basado en mucho cine (y no de estreno, precisamente) y muchas reposiciones. Es decir, que ha tirado de lo justo para pasar el mes y no gastar. Y aun así, le ha valido para vencer al canal de Mediaset gracias a su mayor competitividad de lunes a viernes con su parrilla diaria.

Y eso que Cuatro (5.2%) es la única cadena que sube con respecto a julio (cuatro décimas) y solo cede una décima respecto a hace un año. La 'hermana pequeña' de Telecinco ha vuelto a tener en First Dates (reposiciones, en este caso), Todo es mentira, Callejeros (reposiciones) y su parrilla de fin de semana a sus mejores aliados, pero ha echado en falta un punto extra entre semana para romper su mala racha contra laSexta.

Se lo podría haber dado Lo sabe, no lo sabe, pero la nueva etapa del concurso callejero no ha comenzado con buen pie en las tardes del canal.

AUDIENCIAS DEFINITIVAS AGOSTO 2024

Temáticas de pago : 11.2%

: 11.2% Antena 3 : 11.1%

: 11.1% La 1 : 11.1%

: 11.1% Telecinco : 8.6%

: 8.6% Autonómicas (FORTA) : 7.3%

: 7.3% laSexta : 5.4%

: 5.4% Cuatro : 5.2%

: 5.2% La 2 : 2.9%

: 2.9% Autonómicas privadas:

