'Todo es mentira' (8.6%) alarga su buena racha y 'Lo sabe, no lo sabe' (5.9%) marca récord en la tarde de Cuatro

Cuatro vive una buena tarde en audiencias con Todo es mentira y Lo sabe, no lo sabe. El programa de Risto Mejide, que lleva semanas entre el 7% y el 8% de cuota, vuelve a superar esta última barrera al marcar un 8.6% (758.000 espectadores) con su nueva entrega , su segundo mejor dato del año. Son 2.5 puntos más que la media del canal en el día (6.1%), lo que refuerza a TEM como el principal puntal de su parrilla diaria junto a First Dates. Lo sabe, no lo sabe aún no llega a ese nivel, pero el concurso de Xuso Jones al menos hace récord de espectadores (475.000) e iguala la mejor cuota (5.9%) de su tira diaria actual. Por debajo sigue ¡Boom! (3.8% y 344.000), que repite como la oferta más débil de la tarde. de Cuatro.

Su cadena rival, laSexta, también firma otra jornada vespertina con Más vale tarde, que al igual que Todo es mentira, también pasa por un gran momento de forma. El magacín presentado por Cristina Pardo e Iñaki López consigue en esta ocasión un 8.8% de share y 743.000 televidentes, por lo que repite por encima del 8% de share y de la media del canal (8.2% durante el martes). También supera esta barrera, y con más holgura, Al rojo vivo, que logra su mejor cuota de la temporada (13.8%) y su segunda entrega más vista del presente curso (544.000).

PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL MARTES (POR CADENAS)

Antena 3: La ruleta de la suerte 20.6% laSexta: Aruser@s 16.2% La 1: La Revuelta: David Bustamante 15.5% Telecinco: Vamos a ver 14.5% Cuatro: Todo es mentira 8.6% La 2: Saber y ganar 5.8% Informativo con mejor share: Antena 3 Noticias 1 23.5%

*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas

EL MINUTO DE ORO

“Pasapalabra” (Antena 3), a las 21:05 con 2.939.710 espectadores y un 23% de share

CADENAS

Día

Antena 3 13.9% La 1 10.3% Telecinco 9.9% Autonómicas (FORTA) 9.1% Temáticas de pago 8.9% laSexta 8.2% Cuatro 6.1% La 2 2.7% Autonómicas privadas 0.2%

Mes

Antena 3 12.1% Temáticas de pago 10.8% La 1 10.6% Telecinco 9.5% Autonómicas (FORTA) 8.6% laSexta 7.8% Cuatro 6.3% La 2 2.6% Autonómicas privadas 0.2%

PRIME TIME

La Revuelta: David Bustamante 15.5% 2.127.000 Más estrellas que en el cielo: Enemigo público 8.1% 647.000 El Hormiguero: Silvia Abril 14% 1.874.000 Hermanos 12.8% 928.000 Gran Hermano: Límite 48 horas Express 7.9% 1.053.000 Gran Hermano: Límite 48 horas 13.1% 807.000 First dates -rep- 5.7% 746.000 First dates 7.9% 1.071.000 Código 10 7.8% 498.000 El Intermedio 6.9% 947.000 Pesadilla en la cocina 5.7% 517.000 Cifras y letras 4.3% 587.000 Órbita Laika 2.9% 391.000 Late Xou con Marc Giró 3.6% 354.000

LATE NIGHT

Gran Madrid show 6.7% 125.000 Pesadilla en la cocina -rep- 6% 231.000 Pokerstars casino live 3.3% 63.000 Hermanos -rep- 5.6% 166.000 El Desmarque: Madrugada 5.4% 107.000 La noche en 24h: Portada: Javier Andaluz 5% 164.000 La noche en 24h 6% 118.000 La bola de cristal: 40 años 1.8% 98.000 Zoom tendencias 1.1% 31.000 Conciertos Radio 3: I am Dive 1.7% 33.000

SOBREMESA / TARDE

Sueños de libertad 13.4% 1.236.000 Y ahora Sonsoles 10.4% 884.000 Pasapalabra 16.3% 1.838.000 El diario de Jorge 8.1% 722.000 TardeAR 10.1% 849.000 Reacción en cadena 10.3% 1.145.000 La Moderna 8.6% 733.000 La Promesa 11.9% 960.000 Valle Salvaje 5.9% 490.000 El Cazador 6.6% 646.000 Aquí la Tierra 11.1% 1.280.000 Zapeando 6.2% 560.000 Más Vale Tarde 8.8% 743.000 Todo es mentira 8.6% 758.000 Lo sabe, no lo sabe (récord de espectadores en su tira diaria) 5.9% 475.000 ¡Boom! 3.8% 344.000 Un país para comérselo: Alicante: Los tres magos de Oriente 2.2% 215.000 Saber y ganar 5.8% 553.000 Grandes documentales 4% 333.000 Documenta2 2% 159.000 El chef errante 1.7% 159.000 Culturas 2 0.6% 64.000 Diario de un nómada 2% 251.000

FRANJA MATINAL

Aruser@s: El Humorning 15.2% 229.000 Aruser@s 16.2% 371.000 Al rojo vivo 13.8% 544.000 Espejo Público 14.3% 381.000 Entrevista: Alberto Núñez Feijóo 16.7% 374.000 Cocina abierta de Karlos Arguiñano 17.7% 831.000 La ruleta de la suerte 20.6% 1.481.000 La mirada critica 13.5% 296.000 Vamos a ver 14.5% 425.000 Vamos a ver más 9.1% 597.000 La hora de La 1 13.8% 293.000 Entrevista: Pablo Bustinduy 13.8% 318.000 Mañaneros 9.9% 317.000 Extra Mañaneros 7.5% 588.000 Alerta cobra 0.5% 8.000 Alerta cobra 1.6% 32.000 Alerta cobra 1.5% 35.000 En boca de todos 4.5% 145.000 De seda y hierro: Dolor, femenino singular 0.2% 3.000 Espacios naturales espectaculares: De Gulpiyuri a las montañas sagradas 1.3% 24.000 Agrosfera 1% 20.000 Aquí hay trabajo 0.6% 13.000 La aventura del saber 1% 23.000 Zoom tendencias 1% 23.000 Documenta2 1.1% 29.000 Italiana TV magazine 1.5% 43.000 Las rutas D'Ambrosio 3.4% 125.000 Mañanas de cine: Oklahoma John 3.3% 219.000

INFORMATIVOS

SOBREMESA

Antena 3 Noticias 1 23.5% 2.270.000 Telediario 1 12.6% 1.233.000 laSexta Noticias 14h 10.5% 950.000 Jugones 7.8% 766.000 Informativos Telecinco 15h 10.4% 1.007.000

PRIME TIME

Antena 3 Noticias 2 18.8% 2.448.000 Telediario 2 12.1% 1.574.000 laSexta Noticias 20h 10.3% 1.105.000 Informativos Telecinco 21h 9.7% 1.264.000 Noticias Cuatro 2 4.8% 515.000

FRANJA MATINAL

Telediario matinal 16.4% 139.000 Antena 3 Noticias de la mañana 15.1% 187.000 El Matinal (Telecinco) 10% 164.000

