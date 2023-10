Antena 3 lidera septiembre, La 1 sigue creciendo y Telecinco firma el peor inicio de temporada de su historia

Antena 3 (13%) suma 23 meses siendo la cadena más vista de nuestro país. El canal de Atresmedia lidera septiembre, mes clave por ser el primero de la temporada, y va camino de completar dos años seguidos de imbatibilidad. En esta ocasión, sube 1.1 puntos respecto a agosto y pierde uno en comparación a septiembre del año pasado. De hecho, es su inicio de temporada menos potente de los últimos tres, pero curiosamente, su ventaja sobre la segunda cadena más vista (+2.5 sobre La 1) aumenta en relación a 2021 y 2022 (+0.4 y +1.9 respectivamente, ambos sobre Telecinco). Además, aventaja en 3.4 puntos a Telecinco, la mayor diferencia a su favor desde 1997.

Un mes más, Antena 3 lidera por la fuerza de su programación diaria, con Arguiñano, La ruleta de la suerte, Pasapalabra, los informativos -líderes por 45º mes consecutivo- y El Hormiguero -mejor inicio histórico de cuota- como grandes artífices de que Antena 3 haya ganado el 86% de los días de septiembre y logrado 49 de las 50 emisiones más vistas del mes. A todo esto, Hermanos repite como la serie más seguida y la oferta principal de las noches de los lunes y los martes. La nueva edición de La Voz ha impulsado la noche de los viernes, mientras que Joaquín, el novato y, especialmente, Password, ponen la nota negativa. Tampoco despunta The Floor, aunque al menos lidera su noche de emisión.

La 1 (10.5%) ocupa por tercer mes seguido la segunda posición del ranking. La cadena pública sube tres décimas respecto a agosto y, sobre todo, 1.9 puntos en el periodo interanual, gracias a lo cual firma su mejor septiembre desde 2017. Con permiso de noviembre y diciembre de 2022, cuando emitió el Mundial de Qatar, es la primera vez que La 1 encadena dos meses seguidos con al menos un 10% desde diciembre de 2019 y enero de 2020. Es decir, desde antes de la pandemia.

El canal estatal ha contado este mes con la nueva edición MasterChef Celebrity y con eventos de diversa índole que han impulsado sus audiencias, tales como el debate de investidura de Feijóo, los partidos de las selecciones masculina y femenina de fútbol, la final del Grand Prix y las recién finalizadas sesiones dobles de La Promesa, que se han saldado con varios récords. De momento es pronto para evaluar a La Plaza y La Moderna, sus dos últimas novedades diarias. En cuanto a otras recientes, Mañaneros está luchando por hacerse un hueco en la franja matinal y El Conquistador ha ido de más a menos con sus entregas de prime time, mientras que su debate tropezó a las primeras de cambio y ahora se emite en late night.

Telecinco (9.6%) sigue tercera por tercer mes consecutivo, valga la redundancia. Además, encadena tres meses seguidos por debajo del 10% de cuota, una racha inédita en los últimos 30 años. Y eso que la cadena de Mediaset sube seis décimas sobre agosto, aunque a cambio pierde 2.5 puntos respecto a septiembre de 2022 y sufre la mayor caída interanual de las cinco principales cadenas.

Por tanto, firma el peor inicio de su historia tras un septiembre aciago. Los Cuentos Chinos de Jorge Javier Vázquez, su gran apuesta para derrotar a El Hormiguero, ha sido cancelado después de sólo tres semanas. El TardeAR de Ana Rosa Quintana sigue en emisión, pero después de dos semanas ya está por debajo del doble dígito y en una situación complicada. También GH VIP, que no está firmando el gran regreso que se esperaba. La que se avecina, por su parte, ha perdido el brillo de antaño, mientras que El musical de tu vida y Got Talent aguantan por encima del 10%, pero Telecinco necesita más. Igual que de sus nuevas mañanas con La mirada crítica y Vamos a ver, que han supuesto un retroceso para el canal.

laSexta (6.4%) se mantiene en cuarta posición de las generalistas. Sube seis décimas sobre agosto y cinco respecto a hace un año. El segundo canal de Atresmedia agradece la vuelta de vacaciones de Aruser@s y el inicio del curso político –investidura incluida– de Al rojo vivo, que firma su mejor inicio de temporada de los últimos tres años y su mejor mes en casi un año y medio (11.8%). La suma de ambos programas, unida a los cambios de Telecinco, dan a laSexta un histórico liderato en el grueso de la mañana (de 7 a 14 horas), donde gana por la mínima a Antena 3 y Telecinco (13.29% vs 13.23% vs 13.18%, respectivamente).

La fuerza de su franja matinal contrasta con la debilidad de su prime time, formado en este arranque de curso por cine, reposiciones, series de hace varios años y una novedad, el programa Desmontando, que está haciendo muy poco ruido. Tan poco como el de Más vale sábado, la otra novedad del canal, que no ha logrado resucitar las tardes sabatinas del canal. Aun así, laSexta suma 27 meses seguidos por delante de su máximo rival.

Y ese no es otro que Cuatro (5.3%), que repite el dato de agosto, por lo que es la única de las cinco grandes que no mejora sobre el mes anterior. Eso sí, sube 4 décimas en comparación a septiembre de 2022 y logra su mejor inicio de curso de los últimos tres años. Sin embargo, echa en falta que estrenos como las nuevas temporadas de Volando voy, Horizonte o Dos bodas gipsy, el nuevo spin-off de Los Gipsy Kings, den un paso adelante en prime time. El Desmarque, su nueva marca de información deportiva, no remonta y continúa con datos paupérrimos al mediodía.

AUDIENCIAS DEFINITIVAS SEPTIEMBRE 2023

Antena 3: 13%

13% La 1: 10.5%

10.5% Temáticas de pago: 10.2%

10.2% Telecinco: 9.6%

9.6% Autonómicas (FORTA): 8.5%

8.5% laSexta: 6.4%

6.4% Cuatro: 5.3%

5.3% La 2: 3%

3% Autonómicas privadas: 0.4%

* En elaboración