'La Voz' (19%) deja congelada a Telecinco, que resbala sobre el hielo de 'Frozen II' (7.1%)

No hay quien le plante cara a La Voz en la noche del viernes. En su segunda semana, el talent show de Antena 3 apenas baja medio punto de share y conserva el liderazgo del prime time con un robusto 19% de share y 1,5 millones de espectadores. Ninguna otra oferta se acerca al doble dígito, así que el concurso musical que presenta Eva González puede estar bien tranquilo.

Los protagonistas de 'Sálvame', tres meses después de su final: así se han buscado un nuevo hueco en TV

Más

El cine no es capaz de plantarle cara. La película Cuestión de justicia, emitida en La 1, se convirtió en la segunda opción más vista con un 8.4% de cuota de pantalla, mientras que Telecinco apenas convocó al 7.1% de la audiencia (una media de 763.000 espectadores) con el estreno de la segunda parte de Frozen. Al igual que la semana pasada, cuando el debut de Cruella firmó un 8.7%, la factoría Disney tiene poco que hacer contra La Voz y, de hecho, no se muestra demasiada resolutiva en el cuerpo a cuerpo contra películas que ya se han visto tropecientas mil veces en televisión. La selección de estrenos de Disney no está siendo demasiado beneficiosa para Mediaset.

Cuatro subió al 6% de share con Sed de venganza (dos décimas más que la cinta de la semana pasada), laSexta Columna bajó al 5.9% (-0.8) y Equipo de investigación (6.5%) perdió seis décimas con su reportaje sobre el precio del aceite.

PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL VIERNES (POR CADENAS)

Antena 3: La ruleta de la suerte 21% laSexta: Aruser@s 18.3% La 1: Futbol: Uefa nations league femenino: Suecia-españa 18.2% Telecinco: Vamos a ver 12.4% Cuatro: First dates 7.4% La 2: Saber y ganar 7.2% Informativo con mejor share: Antena 3 Noticias 1 21.5%

*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas

EL MINUTO DE ORO

“Pasapalabra” (Antena 3), a las 21:06 con 2.907.070 espectadores y un 29.6% de share

CADENAS

Día

Antena 3 15.4% La 1 10.8% Telecinco 9% Autonómicas (FORTA) 8.8% Temáticas de pago 8.3% laSexta 7.2% Cuatro 4.8% La 2 2.8% Autonómicas privadas 0.3%

Mes

Antena 3 13% La 1 10.5% Temáticas de pago 10.1% Telecinco 9.6% Autonómicas (FORTA) 8.6% laSexta 6.4% Cuatro 5.3% La 2 2.9% Autonómicas privadas 0.4%

PRIME TIME

La voz a punto de empezar 12.6% 1.423.000 La voz: Audiciones 19% 1.520.000 La suerte en tus manos 7.5% 841.000 Cine: Cuestion de justicia 8.4% 867.000 Cine: Frozen II (estreno) 7.1% 763.000 laSexta Columna 5.9% 660.000 Equipo de investigación: Aceite a precio de oro 6.5% 726.000 Equipo de investigación: Último testigo -rep- 5.5% 437.000 First dates 7.4% 799.000 El blockbuster: Sed de venganza 6% 639.000 Plano general: Luis Alberto de Cuenca 1.5% 159.000 Historia de nuestro cine: Presentación: La buena estrella 3.4% 366.000

LATE NIGHT

La voz: Grandes momentos -rep- 9.5% 234.000 Equipo de investigación: El misterio de Aurora -rep- 7.1% 315.000 Equipo de investigación: La última noche de Esther -rep- 8.1% 214.000 Cine: Héroes en el infierno 5.6% 241.000 Cine: Roman J.Israel, esq. 5.3% 248.000 Victoria: Muñeca 123 5.1% 121.000 Cine: Blancanieves 4.6% 231.000 Casino Gran Madrid online show 1.9% 45.000 Cine: 27 horas 2.7% 156.000 Miguel Hernández 1.5% 46.000

SOBREMESA / TARDE

La Promesa 11.6% 1.071.000 La Promesa 13.2% 1.112.000 Futbol: UEFA Nations League femenino: Suecia-España 18.2% 1.434.000 Aquí la Tierra 12.9% 1.170.000 Amar es para siempre 11% 1.050.000 Pecado original 11.7% 1.018.000 Y ahora Sonsoles 12.5% 981.000 Pasapalabra 20.7% 1.833.000 Así es la vida 8.1% 777.000 Tardear 10% 817.000 Reacción en cadena 9.2% 812.000 Zapeando: Especial Grease 5.9% 555.000 Más Vale Tarde 5.4% 433.000 LaSexta Clave 4.3% 424.000 Todo es mentira 5.6% 513.000 Cuatro al día 4.3% 337.000 Cuatro al día a las 20h 4.8% 404.000 Saber y ganar 7.2% 695.000 Grandes documentales 3.6% 317.000 El escarabajo verde 2% 155.000 Arkeo: El delirio de Nerón 2% 154.000 En busca de secretos: Singapur 1.8% 138.000 Días de cine 1.3% 108.000 Gala de inauguración del festival de San Sebastián 1.5% 142.000

FRANJA MATINAL

La mirada crítica 12.8% 270.000 Vamos a ver 12.4% 515.000 Espejo Público 13.5% 355.000 Cocina abierta de Karlos Arguiñano 16.7% 773.000 La ruleta de la suerte 21% 1.485.000 Aruser@s 18.3% 403.000 Al rojo vivo 12.6% 503.000 La hora de La 1 11.7% 234.000 Mañaneros 9.2% 299.000 Ahora o nunca 7.6% 606.000 Heldt 1.4% 26.000 Alerta cobra 6% 149.000 En boca de todos 4.1% 214.000 El desmarque cuatro 1 1.6% 152.000 Cine: 100 días de soledad 1.5% 28.000 Aquí hay trabajo 0.9% 18.000 Uned 0.8% 18.000 Lugares con encanto de Canarias 1.2% 32.000 La divina politica de dante 1.5% 44.000 Siete mundos, un planeta: Sudamérica 3.4% 123.000 Mañanas de cine: Hércules contra Roma 2.5% 167.000 El gran tour de Bettany Hughes: De París a Roma 2.8% 267.000

INFORMATIVOS

SOBREMESA

Antena 3 Noticias 1 21.5% 2.011.000 Informativos Telecinco 15h 13.2% 1.247.000 Telediario 1 12% 1.140.000 laSexta Noticias 14h 10.7% 956.000 Jugones 7.7% 732.000

PRIME TIME

Antena 3 Noticias 2 19.1% 1.968.000 Informativos Telecinco 21h 10.8% 1.108.000 Telediario 2 10% 1.037.000 laSexta Noticias 20h 6% 507.000

FRANJA MATINAL

Telediario matinal 17.1% 154.000 Antena 3 Noticias de la mañana 13.3% 165.000 Informativos Telecinco Matinal 9.8% 181.000

Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.