Marc Calderó, ante su “retazo” en 'El Conquistador': “El formato acompaña a que haya tensión y no tengo temor”

El Conquistador sigue su curso en TVE con el estreno de su Debate, un espacio de análisis que llega este miércoles 20 de septiembre a La 1 con la batuta de Raquel Sánchez Silva y un Marc Calderó que tiene en el reality aventurero su gran oportunidad.

“Es un retazo”, admite el periodista, que tras doce años dedicándose a la actualidad coge los mandos de un formato de entretenimiento en prime time. Se enfrenta a él “sin temor” y consciente de que en una gala viva, de un programa extremo como El Conquis, habrá “algunos momentos de tensión” en plató con los que tendrá que lidiar.

Esas son sus principales reflexiones en una charla con periodistas, entre ellos verTele, durante el reciente FesTVal de Vitoria en el que TVE presentó el Debate de El Conquistador con el propio Calderó acompañado de Paula Vázquez, quien iba a formar parte del dúo de presentadores y quien participó también en esta entrevista.

Los dos conductores iniciales fueron enviados a la puesta de largo del reality de manera precipitada y charlaron con los medios sobre este reto, aun sin haberse reunido con el equipo y sin conocer detalles como su reparto de funciones en el Debate, los colaboradores o el tipo de contenido que abordarían. Días después, TVE apeó a Vázquez del proyecto por otro formato y se anunció que sería Marc Calderó el que conduciría en solitario estas galas desde Sant Cugat, que se ofrecerían los martes en prime time.

Finalmente, y con 24 horas de antelación, la cadena cambió sus planes y dio una vuelta más a El Conquis programando el Debate en la noche de los miércoles y sumando al equipo a Raquel Sánchez Silva, que será la que forme pareja con Calderó cada semana con colaboración también de La Pija y La Quinqui. Sobre ello, al ser de última hora, no se pudo cuestionar al protagonista de esta entrevista.

¿Conocías 'El Conquistador' antes de que te llegase la propuesta?

Lo conocía porque algunos amigos vascos, hace ya años, me habían hablado del 'programón' que había en ETB. Había visto algunas pruebas, sobre todo las más extremas que te quedas alucinado, y lo conocía por eso.

¿Cómo fue la llamada de TVE para ofrecerte presentar el Debate? ¿Venía parejo a la cancelación de 'Hablando claro'?

Anunciaron que se cancelaba Hablando claro prácticamente dos meses antes de terminar el programa, así que en todo este tiempo, hasta llegar a día de hoy, todo el mundo va buscando su futuro. Esto llegó en esa época.

¿Cómo ha sido tu llegada a 'El Conquistador'? ¿Cómo te has documentado para saber a lo que te ibas a enfrentar?

Tengo deberes los días previos. Creo que vamos a alucinar todos con lo que vamos a ver.

¿Qué tono quieres darle al Debate? ¿Va a ser bronco, vas a intervenir mucho, te vas a mojar...?

Iremos viendo sobre la marcha. En el programa hay situaciones tensas que se tendrán que analizar en el Debate, y veremos si esas discusiones que se trasladan al plató si los colaboradores van solos, o si tenemos que intervenir. El Conquistador es el reality más extremo que se verá en televisión a nivel nacional (...). Ha sido tan extremo, y hay tanto material, que por eso se hace un Debate. Es importante incluso para el formato y para el espectador que haya un espacio que lo analice.

Este es tu primer gran formato de entretenimiento en prime time, ¿te ves preparado?

Para mí es un retazo. Llevo doce años haciendo actualidad pura y dura en programas diarios y que de repente te propongan un formato de estas características, un programa que es una apuesta brutal de RTVE...

Vamos a alucinar con todo lo que se va a ver

¿Tienes algún temor por enfrentarte a este tipo de formato?

No. El formato acompaña a que haya algunos momentos de tensión y temor como tal no tengo. Que nos dé tiempo a todo.

En 'El Conquis' es imprescindible para los concursantes tener fuerza física, y también fuerza mental. ¿Eres más de fuerza física, o de mental?

Agosto me ha pasado un poco de factura [ríe]... pero apuesto por una buena combinación de fuerza física y mental. Estoy seguro de que en este programa no sólo los que están más mazados son los que más lejos llegan, porque quizás fuerza mental les falta. Esa puede ser una de las claves.

¿Habrá material inédito para el Debate, imágenes que no se van a ver en los programas editados?

Voy virgen, sin ver nada. Creo que es positivo para nosotros, positivo para el Debate y también para el espectador.

Tras finalizar 'Hablando Claro' se ha confirmado el fichaje de Lourdes Maldonado por RNE, ¿a ti te gustaría también hacer radio?

Para ella, y lo digo porque es íntima amiga mía, es un superproyecto. Que te den las tardes de RNE es maravilloso. Y yo no lo descarto. He hecho poca radio, pero cuando la he hecho creo que en el estudio se crea un ambiente mágico.