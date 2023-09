Patxi Salinas estalla en 'El Conquistador' por la actitud de su equipo: “¡Yo no vengo a esta mierda, joder!”

Patxi Salinas estalló este lunes en El Conquistador por la actitud de su equipo. El capitán del equipo Corocote (Azul) vivió una desagradable Asamblea que le hirvió la sangre, según sus propias palabras. Y todo por los reproches que sus pupilos se lanzaron directamente entre sí.

De primeras, el hermano de Julio Salinas tuvo que salir al paso de las quejas de 'Keroseno', que se quejó de que hay compañeros que actúan de una forma delante de las cámaras, y detrás de ellas de otra muy diferente. “Como capitán me sienta fatal que digáis esto. Nosotros os hemos apoyado desde el primer día. Yo llegué y no te quité el sitio para dormir, ¿verdad? ¿A que habéis dormido en la cabaña? Yo he dormido en la puta calle, tirado en el suelo y sin poder abrir los ojos. La peor noche de mi vida pasé ayer”, aseguró Salinas en alusión al malagueño y su hermano, 'Finito'.

Los reproches se sucedieron a lo largo de la Asamblea. Sobre todo, en el momento de las nominaciones, en las que 'Keroseno' también fue protagonista. Esta vez, por acusar a Nai “de hacerle ilusiones” a Euxebi. Algo que Patxi Salinas vio con muy malos ojos. “¿Sois conscientes de, cuando habláis, el daño que hacéis? De verdad, ¿sois conscientes? Que esto es un programa de supervivencia, no un programa del ¡Hola! ni esas cosas, joder. Que esa persona puede tener su novio o su novia. Que son íntimas”.

“Me está hirviendo la sangre”, reconoció el capitán de los Cocorote. Hasta el punto de quedarse al borde de las lágrimas y reconocer que, si por él hubiera sido, hubiera abandonado el programa de La 1 en ese mismo momento: “A mí esto, personalmente, no me gusta nada. Es más, si hubiera sabido que esto es así, ni hubiera venido, te lo puedo asegurar. Si pudiera marcharme mañana, me marcharía. Ayer me fui para el campamento después de una pelea superdura... ¡Yo no vengo a esta mierda, joder! Para mí esto es una mierda”.

La nominación de Salinas

“Esto sigue siendo El Conquistador, y tú sabes lo que es El Conquistador. El espíritu es el mismo, pero tienes que gestionar todo esto que ha pasado”, señaló Raquel Sánchez Silva en alusión a la experiencia previa de Salinas en el reality de aventura extrema, pues en el pasado fue uno de los capitanes de la versión vasca. Sin embargo, a juzgar por sus palabras, lo que Salinas vivió este lunes no lo había vivido antes en El Conquistador, de ahí que no diera crédito a lo que estaba presenciando: “No me lo esperaba, Raquel. Yo he venido a competir, no he venido a otras cosas”.

Como respuesta, Raquel Sánchez Silva le dio el collar para que nominara en solitario en el campamento. “Esto no es un regalo y no es un privilegio, es que creo que la ocasión lo merece”, dijo la presentadora. Así pues, Salinas nominó a Nai, pero con una explicación: “Esos comentarios, que son totalmente inciertos y mentira, porque yo he estado presente, te sirvan de revulsivo para ir a por todas y volver”. Y Nai volvió, porque el eliminado de este tercer programa fue su compañero de equipo Polvillo, que se rindió en el último momento.