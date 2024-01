'4 Estrellas' se instala en los tres capítulos por semana en La 1 tras quedarse otra vez sin el access del jueves

Pasadas las navidades, La 1 de TVE ha decidido volver a la normalidad en su noche del jueves. O, al menos, volver a lo que venía siendo habitual antes de que dieran comienzo las fiestas navidades. Es decir, que este jueves, la cadena pública emitirá No sé de qué me hablas en la franja de access (21:50 horas) en sustitución de 4 Estrellas, de la que esta semana solo ofrecerá tres episodios, como ya es costumbre.

Con este movimiento, La 1 recupera la estrategia de programación que venía aplicando al programa de Mercedes Milá e Inés Hernand desde su estreno. El formato, recordemos, debutó el jueves 30 de noviembre en el access prime time, justo antes de la final de MasterChef Celebrity 8. Ahí se mantuvo tres semanas más, aunque ahora lleva dos seguidas sin emitirse. El jueves 28 de diciembre ocupó su lugar la gala Inocente, Inocente, y la semana pasada fue 4 Estrellas la que cubrió su ausencia.

Este próximo jueves, 11 de enero, No sé de qué me hablas volverá al access con su quinta entrega. Lo hará para retomar sus emisiones y, de paso, telonear el estreno de Bake Off: famosos al horno, una de las grandes apuestas de entretenimiento de TVE para este año. El regreso a la parrilla de Milá y Hernand coincidirá, a su vez, con otro estreno más: el de GH Dúo 2, que comenzará sobre la misma hora en Telecinco. A continuación, Bake Off se enfrentará al reality al estreno en abierto de la serie Entre tierras, de Antena 3.

'NSDQMH' y la Copa dejan a '4 Estrellas' sin jueves

4 Estrellas, por su parte, ve otra vez reducido su ritmo de emisión semanal. Tras el capítulo del lunes, al serial solo le quedan otros dos para completar su semana: el del martes y el del miércoles. Salvo giro inesperado de los acontecimientos, así será durante las próximas semanas. A No sé de qué me hablas aún le quedan cuatro entregas por delante contando la de esta semana (firmó un total de ocho), pero, además, La 1 emitirá el jueves 18, a partir de las 21:30 horas, el partido de octavos de final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid.

Por tanto, podemos estar ante cinco semanas seguidas (contando la presente) con tres capítulos semanales de 4 Estrellas. Que podría ser una más si La 1 decide adelantar a las 22:00 horas la segunda semifinal del Benidorm Fest 2024, que ofrecerá en directo el jueves 1 de febrero. De momento, lo que es seguro es que 4 Estrellas tiene por delante dos capítulos para acabar la presente semana. Son los siguiente:

Martes 9 de enero - Capítulo 138: Rosa duda si contarle la verdad a Miguel sobre Arturo. Mientras tanto, la tensión entre las casas Albalad y Lasierra estalla cuando Paula demanda a las hermanas y a Marifran. La recepcionista tiene un nuevo malentendido con Pedro. Luz y Ainhoa continúan acercándose. Lucas vuelve a sufrir amenazas.

Miércoles 10 de enero - Capítulo 139: El enfado de Paula no tiene parangón. Que Tristán y Marta se hayan liado ha sido la gota que ha colmado el vaso: irán a los tribunales. Mientras Miguel ansía averiguar la identidad del amante de Rosa, Arturo trata de cubrirse. Sara y Lucas se acercan.