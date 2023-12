'A tu bola' sorprendió a la audiencia en su estreno con una 'batalla de canicas' en pleno prime time

Telecinco estrenó en la noche de este sábado A tu bola, un nuevo programa de entretenimiento presentado por Lara Álvarez. Si bien es cierto que no tuvo demasiado éxito (fue visto por una media de 886.000 espectadores, el 8.2% de la audiencia), sí generó una buena cantidad de comentarios en las redes sociales. Podría decirse que A tu bola sorprendió bastante a quienes encendieron anoche la televisión.

Al público le impactó que Telecinco decidiera emitir en el horario estelar del sábado un programa en el que tres famosos se dedican a jugar a las canicas. Esa es, en esencia, la dinámica del formato que produce Bulldog TV.

Ayer fue el turno del actor Nacho Guerreros (La que se avecina), la cantante Natalia y el televisivo Pocholo Martínez-Bordiú. Cada uno de ellos representaba a un equipo (amarillo, rojo o azul) con sus respectivos 'hinchas' en la grada. Durante 90 minutos le dieron a las 'bolitas' en diferentes pruebas que Florentino Fernández se dedicó a retransmitir con su característico toque de humor.

A tu bola dejó boquiabiertos a muchos espectadores, sorprendidos por la simpleza de su mecánica. Anoche muchos advertían de que el programa sería un fracaso absoluto: “Titanic, después de ponerla 123.567 veces, hubiera tenido más audiencia que esto”, bromeaban en las redes sociales.

En efecto, A tu bola no será de gran ayuda a Telecinco si no mejora su rendimiento (el programa consiguió un 8.2% de cuota de pantalla y la cadena promedia un 10.2%), pero no es menos cierto que Password se ha emitido en Antena 3 durante meses, también en el prime time del sábado, con datos de audiencia incluso menores.

Titanic después de ponerla 123567 veces hubiera tenido más audiencia que esto #ATuBola — ▪️Patt▪️ (@Patt18_) 24 de diciembre de 2023

Creo que voy a inaugurar una sección dedicada a comentar fotogramas de #ATuBola, el nuevo programa de Telecinco. https://t.co/LiVcuqxw6r pic.twitter.com/mJkPXx3Jpo — Julián 🏳️‍🌈 (@GiulianJulian) 24 de diciembre de 2023

#ATuBola en que cabeza cabe un programa de este tipo,ver a gente jugando a los boliches ,no salgo de mi asombro ,Telecinco dando bandazos cuesta abajo y sin frenos 👎👎👎👎👎👎 — Mariposa02 ❤️💛💜🌹🇮🇨 MAREA FUCSIA 💜 SE ACABÓ (@Maripos022) 24 de diciembre de 2023