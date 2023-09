Aitana vivió un 'tierra trágame' en 'La Resistencia' con la figura de cera de Obama y acabó cantando con Broncano

David Broncano recibió este jueves la visita de Aitana, que acudió a La Resistencia para promocionar Alpha, su tercer álbum de estudio (sin contar el de la BSO de La última, su serie con Miguel Bernardeau en Disney+) tras salir de la Academia de OT 2017. Durante la entrevista, la cantante desató las risas del público al desvelar el 'tierra trágame' que vivió con una figura de Obama que Jorge Ponce había llevado al plató. También, como manda la tradición, acabó cantando con el presentador.

Al comienzo de la charla, el cómico quiso hablar con la invitada de su falta de vista: “Ta ciega”, contó entre risas el cómico, que reconoció ser amigo de la artista. “No veo nada, siempre lo digo, tengo mucha miopía”, explicó la joven, que aseguró tener cinco dioptrías de miopía y tres de astigmatismo.

El 'tierra trágame' de Aitana en 'La Resistencia'

Para demostrarlo, Aitana compartió con los presentes una anécdota que vivió antes de comenzar la grabación de ese programa. Según relató, protagonizó una divertida confusión con una estatua de cera de Obama que Jorge Ponce utilizaría en su sección. La triunfita provocó carcajadas al explicar que confundió a la figura con una persona.

“Me he quitado las lentillas y he visto a Obama, entonces he entrado super feliz, saludando a todo el mundo y sin ver nada. Entonces, cuando he venido por aquí, con mi mochila y todo, le veo dando la mano y le digo: '¿Qué tal? ¿Cómo estás?', y no me ha respondido”, contó entre risas, añadiendo que se quedó “rayada”. “Yo iba por las escaleras pensando en qué borde era, y luego ya he visto que era Obama”, confesaba ante las risas de Broncano.

Aitana acabó cantando con Broncano

Finalmente, tal y como venían haciendo tradicionalmente en sus últimas entrevistas, Aitana y Broncano acabaron enfrentándose a una sesión de karaoke. Esta vez, decidieron interpretar juntos el tema de Bruno Mars When I was your man.

“Yo he dicho antes que es una tradición y que es bonito, pero cuando me veo que empiezo a cantar digo: ¿Pero por qué estoy yo promoviendo esto?”, se quejó el cómico tras un primer intento al no dar una nota de la canción. “¿Y lo bonito que es que siempre hagamos esto?”, le animó la estrella del Pop antes de que se arrancasen definitivamente con su actuación.

“Lo he pasado fatal”, dijo al término el humorista. “Cada vez lo haces muchísimo mejor, de verdad te lo digo. Si comparamos Shallow con lo de hoy, ¿cuál crees que está mejor?”, le apoyó la cantante antes de que Broncano despidiese el programa.