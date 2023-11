Alejandra Herranz, a Carlos Franganillo tras fichar por Telecinco: “Te acogen grandes profesionales a los que quiero”

El fichaje de Carlos Franganillo por Telecinco, adelantado por verTele este lunes, es sin duda una una de las bombas televisivas del 2023. La noticia, que se confirmó poco después con un comunicado oficial de Mediaset en el que anunciaban la retirada de Pedro Piqueras, ha desatado, como hemos analizado, un vuelco en la trayectoria del periodista, así como en la de RTVE y la del propio grupo privado de Fuencarral.

Tras explicar que no volverá a presentar el Telediario 2, este martes 21 de noviembre Carlos Franganillo se despidió de la redacción, tal y como se pudo ver a través de un emotivo vídeo publicado en redes sociales.

“Si me voy de aquí no es por ninguna pega con RTVE, al revés, no tengo nada que recriminarle, todo lo contrario. Me han dado, y me habéis dado, más de lo que podía soñar, y me lo he pasado muy bien. Yo he venido aquí como un niño a un parque de atracciones cada día, y aquí hay buenos compañeros, amigos, y gente que voy a considerar siempre parte de la familia”, expresó el asturiano, visiblemente emocionado.

Alejandra Herranz se despide de Franganillo

Durante los últimos días, se ha producido un aluvión de reacciones y mensajes de despedida hacia Carlos Franganillo dentro de TVE. Una de las últimas en pronunciarse ha sido Alejandra Herranz, su compañera en las últimas coberturas importantes de la cadena pública, como por ejemplo, la del debate de investidura de Pedro Sánchez, la última vez que ambos coincidieron ante las cámaras de La 1.

Con una instantánea de ese especial en las inmediaciones del Congreso de los Diputados, la periodista ha querido despedirse de su compañero, al que ha dedicado unas bonitas palabras: “Te voy a echar mucho de menos, Franga. Trabajar contigo ha sido un privilegio. ¡Tantas horas de trabajo y siempre con una sonrisa! Te acogen grandes profesionales a los que quiero y admiro. Mucha suerte en esta nueva aventura!”, escribió la presentadora del Telediario 1, que también llegó a trabajar en Informativos Telecinco como reportera de la edición de prime time conducida por Juan Pedro Valentín y Ángeles Blanco.