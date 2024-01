'La que se avecina' también presente en 'Bailando con las estrellas', con el fichaje de la duodécima concursante

Cada día el casting de Bailando con las estrellas se desvela un poco más y el goteo de nombres acaba con la intriga. Este miércoles, tras añadir a un Mozo de Arousa a la lista, Telecinco también ha desvelado otro de sus fichajes.

Para la número 12 la cadena ha buceado en el reparto de La que se avecina donde ha encontrado a Carlota Boza, quien da vida a la hija de Los Cuquis en la ficción:

“Hice ballet hasta secundaria, no es lo que mejor se me da del mundo, pero me gusta. Es una de mis cosas pendientes, aprender a bailar bien. Soy muy disciplinada, creo que eso me va a favorecer”, explica la actriz que pide que le deseen suerte en su nueva aventura televisiva.

La joven se suma así a Bruno Vila, integrante de Los Mozos de Arousa, a la cantante María Isabel, la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada, el estilista Josie, la Miss Universo España Athenea Pérez, la abogada y hermana de Mario Casas Sheila Casas, el actor Adrián Lastra, la diseñadora de joyas Elena Tablada, la rapera Mala Rodríguez y los exfutbolistas Miguel Torres y José Manuel Pinto.

La trayectoria de Carlota Boza

Boza se dio a conocer en el año 2007 en a serie La que se avecina de Telecinco, donde se hizo famosa gracias a su papel como hija de Amador Rivas y Maite Figueroa, Los Cuquis.

Aunque la mayor parte de su carrera profesional se ha desarrollado en dicha ficción, hay que decir que también hizo una aparición en otra miniserie de la cadena amiga La Duquesa, en la que, en 2010, interpretó a Eugenia Martínez de Irujo de niña.

Carlota Boza ha participado en varios anuncios, cortos y en algún que otro programa de televisión como un especial de Reacción en cadena. Además, tuvo su propio canal en Mtmad, ‘La habitación de Carlota’, donde ha mostrado su faceta más personal.

Las claves del nuevo 'Bailando con las estrellas'

El sábado 13 de enero se estrenará esta nueva adaptación del formato estadounidense Dancing with the Stars a cargo de Bulldog TV (Supervivientes). Jesús Vázquez será el presentador del formato, tal y como anunció verTele, acompañado por la supermodelo Valeria Mazza.

La competición se desarrollará en un plató de 1.400 metros cuadrados, decorado con una escenografía que fusiona la imagen del teatro con la estética de las grandes salas de baile, e implementando también diversos elementos tecnológicos. El público del plató se dispondrá tanto sentado en palcos como de pie en torno a una pista de baile de 10x15 metros.

El escenario estará rodeado por una gran pantalla central de 12,5 metros, dos laterales de 9x6 metros y numerosas pantallas más salpicando el resto del decorado para dar continuidad a la puesta en escena utilizada en cada número de baile. Tres grandes salas de ensayo y una más denominada ‘Sala de las Estrellas’, habilitadas en un plató anexo de 700 metros cuadrados, completan la escenografía de este espectacular show televisivo.

Bailando con las estrellas no es el único talent show de baile que se prepara para el futuro inmediato. La 1 también ultima Baila como puedas, un nuevo formato creado y producido por Zeppelin TV, que toma el relevo de su Mira quién baila (que partía de Strictly Come Dancing, a su vez base de Dancing with the Stars). Anne Igartiburu será su presentadora, mientras que Beatriz Luengo es la primera integrante del jurado que se conoce.