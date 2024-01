'Bailando con las estrellas' alcanza los 10 concursantes con el fichaje de otro exfutbolista ahora metido en la música

Entramos en la cuenta atrás para el estreno de Bailando con las estrellas en Telecinco, y cada vez faltan menos famosos por confirmar su participación. Telecinco ha hecho oficial la incorporación al casting de el exportero del FC Barcelona, y ahora productor musical, José Manuel Pinto.

Con su participación, serán dos los exfutbolistas que probarán sus habilidades en el talent show de baile. Antes que él ya fue oficializado el fichaje de Miguel Torres. A estos hay que sumar a la cantante María Isabel, la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada, el estilista Josie, la Miss Universo España Athenea Pérez, la abogada y hermana de Mario Casas Sheila Casas, el actor Adrián Lastra, la diseñadora de joyas Elena Tablada y la rapera Mala Rodríguez.

“No tengo experiencia en el mundo del baile, para mí es un reto y me motiva porque me encantará aprender muchísimo de todos esos estilos de baile”, afirma Pinto en su vídeo de presentación, donde describe los puntos a su favor que su preparación física le aporta: “Todos los deportistas de élite tenemos esa faceta de velocidad, coordinación, agilidad y concentración”.

Trayectoria de José Manuel Pinto

La trayectoria de José Manuel Pinto es digna de ser reseñada. Vinculado al fútbol profesional durante 20 años, hasta su retirada en 2014, militó en el Real Betis, el Celta de Vigo y, por último, el FC Barcelona. Durante su tiempo defendiendo los colores del Celta llegó a conseguir el Trofeo Zamora (2005-2006), al recibir solo 28 en 36 encuentros. También en el conjunto blaugrana gozó de prestigio por su labor como líder de vestuario.

Tras retirarse en 2014, una vez no renovó con el Barça, Pinto optó por centrarse en su faceta musical, iniciando una prolífica carrera como compositor y productor bajo el nombre de Pinto Wahin. De hecho, llegó a ganar un Latin Grammy por su labor como ingeniero en el disco Ámame como soy de Niña Pastori, en 2016.

Además, ha desarrollado otra faceta con sus vídeos de entretenimiento, para los que ha desarrollado su propio método, P13FIT, donde combina el ejercicio y la música.

Las claves del nuevo 'Bailando con las estrellas'

El sábado 13 de enero se estrenará esta nueva adaptación del formato estadounidense Dancing with the Stars a cargo de Bulldog TV (Supervivientes). Jesús Vázquez será el presentador del formato, tal y como anunció verTele, acompañado por la supermodelo Valeria Mazza.

La competición se desarrollará en un plató de 1.400 metros cuadrados, decorado con una escenografía que fusiona la imagen del teatro con la estética de las grandes salas de baile, e implementando también diversos elementos tecnológicos. El público del plató se dispondrá tanto sentado en palcos como de pie en torno a una pista de baile de 10x15 metros.

El escenario estará rodeado por una gran pantalla central de 12,5 metros, dos laterales de 9x6 metros y numerosas pantallas más salpicando el resto del decorado para dar continuidad a la puesta en escena utilizada en cada número de baile. Tres grandes salas de ensayo y una más denominada ‘Sala de las Estrellas’, habilitadas en un plató anexo de 700 metros cuadrados, completan la escenografía de este espectacular show televisivo.

Bailando con las estrellas no es el único talent show de baile que se prepara para el futuro inmediato. La 1 también ultima Baila como puedas, un nuevo formato creado y producido por Zeppelin TV, que toma el relevo de su Mira quién baila (que partía de Strictly Come Dancing, a su vez base de Dancing with the Stars). Anne Igartiburu será su presentadora, mientras que Beatriz Luengo es la primera integrante del jurado que se conoce.