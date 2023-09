Bárbara Rey ficha como colaboradora de 'Cuentos chinos' tras llevarse una bronca de Jorge Javier: “¡No seas antigua, hija!”

Cuentos chinos arrancó su segunda entrega en Telecinco con una autocrítica por parte de Jorge Javier Vázquez, que reconoció no saber “de qué va” su nuevo programa antes de lanzar durante la noche varias bromas sobre la baja audiencia cosechada en la puesta de largo del formato. El presentador recibió esta vez a Bárbara Rey como invitada, que acabó anunciando su fichaje como colaboradora del espacio, eso sí, no sin antes llevarse la reprimenda del catalán por varios comentarios inapropiados que soltó ante las cámaras.

La vedette fue entrevistada por Jorge Javier, que centró la mayoría de las preguntas en la conocida relación que la vedette mantuvo con el rey emérito en el pasado. A pesar de que la murciana intentó mostrar su descontento con este tema, acabó mojándose con algunas de las cuestiones que el televisivo le fue planteando, lo que hizo que este acabara agradeciendo su “generosidad”.

Sin embargo, ese buen ambiente se fue torciendo en algunos puntos de la emisión en los que Bárbara Rey deslizó su punto de vista sobre diferentes temas relacionados con la política y la actualidad. “No me gusta el lenguaje inclusivo”, aseguró la artista mientras se bromeaba sobre la identidad de género de los “gatos, gatas o gates”. Rey justificó sus palabras alegando que a ella le gusta “el castellano de verdad”. “Eso es castellano de verdad”, le hizo saber Jorge Javier.

Jorge Javier reprendió a Bárbara Rey

El presentador se vio obligado a intervenir una vez más en el tramo final del programa, cuando Bárbara Rey aprovechó la entrada en plató de Carlos Sobera para banalizar con el consentimiento, a cuenta del beso que Rubiales impuso a Jenni Hermoso en la final del mundial de fútbol femenino. La invitada, que en medio de la entrevista dijo que se iba a reservar su opinión sobre el caso, acabó dándola de forma indirecta con un feo gesto que Vázquez decidió no pasar por alto.

“Aunque eres un hombre, tal y como está la cosa, tengo que tener mucho cuidado al abrazarte. No vaya a ser...”, arrancó diciendo Bárbara Rey mientras saludaba a Sobera. “¡Bárbara, no seas antigua, hija!”, reaccionó Jorge Javier. “A ver, abrázame, tócame un poquito, anda, que yo te dejo. Que se te enteren de que te he dejado, no vaya a ser que tengamos problemas”, insistió con ironía la murciana.

Jorge Javier optó entonces por reprenderla: “Bárbara, en estos asuntos de la sociedad, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Tú querrás ver si quieres estar evolucionando con la sociedad o prefieres quedarte en la zona de la caspa”, sentenció el conductor del programa. “Yo no soy caspa. Nunca he sido caspa ni lo seré. Soy una persona con sentido común”, se defendió ella antes de que el catalán cambiase de asunto.

“Je t'adore (Te quiero)”, le dijo por lo bajini Vázquez al darse cuenta de que se había molestado. “Sí, por aquí”, replicó Bárbara Rey mientras le hacía una peineta al presentador en un gesto que fue captado por las cámaras.

Bárbara Rey ficha como colaboradora de 'Cuentos Chinos'

Al final de la noche, antes de despedir el programa, Jorge Javier informó a la audiencia de que Bárbara Rey tenía un comunicado muy importante que hacer: “Voy a anunciar algo, me lo estaba pensando bastante porque me han pillado de sorpresa y me han ofrecido que si quiero estar aquí de colaboradora”, expresó la artista.

“Qué sorpresa, yo no quiero otra cosa más en la vida que tener a Bárbara Rey, que si su vida fuera un musical sería 'El rey y yo”, bromeó Vázquez antes de confirmar que “Bárbara Rey se incorpora como cuentista de Cuentos Chinos”. De esta manera, Mediaset da un volantazo con la vedette, que llegó a formar parte de la lista de famosos sobre los que Telecinco dejaría de hablar en la nueva etapa que inició la cadena el pasado mes de enero, tras la salida de Paolo Vasile.