Beatriz Archidona frenó a José Antonio León en 'De Viernes' por Isa Pantoja: “Eso no se puede normalizar”

Beatriz Archidona y José Antonio León protagonizaron anoche un pequeño rifirrafe durante la emisión de De Viernes mientras debatían sobre una de las experiencias más impactantes que vivió Isa Pantoja en su juventud.

Hace unos días, la hija de la cantante explicó en Telecinco que había sufrido multitud de vejaciones por parte de su familia. De hecho, contó que su madre, al enterarse de que la chica, que entonces tenía 17 años, había estado con un chico de 19, le cortó el pelo para evitar que saliera a la calle.

Además, Isa Pantoja también confirmó que su hermano Kiko Rivera le había echado agua con una manguera después de que el ginecólogo al que la llevaron hubiera confirmado que ya no era virgen.

El primer novio de Isa Pantoja, Manuel Amador, relató cómo fue su breve relación. Desde el plató del programa escuchaban su testimonio los tertulianos, entre ellos José Antonio León, que manifestó su indignación con las palabras del entrevistado, al que acusó de “comerciar” con “el dolor de una niña”: “Eso te hace igual de cómplice que todos los que hicieron daño a Isa Pantoja”.

Terelu le quitó dramatismo a la polémica: “Es lo normal con 16 años. No estamos hablando de que hay una diferencia de edad de 10 años. Además, ella podía legalmente tener una relación”.

Después, Archidona quiso centrar el debate: “Lo importante de este relato de Manuel no es lo que hacían dentro de una habitación, sino cómo vivía Isa esos años de adolescente que ni siquiera podía salir a la calle. Vamos a quedarnos con lo importante y no con la superficie”, señaló para devolver el foco a la actuación de la familia.

Pero José Antonio León no estaba muy de acuerdo con el tono que estaba adquiriendo el debate porque, a su juicio, se estaba “normalizando que un tío adulto con 19 años tenga relaciones sexuales con una niña de 16 en la casa de sus padres”.

La presentadora volvió a tomar la palabra, esta vez para corregir a su compañero: “José Antonio, lo que hay que normalizar son las conversaciones con los hijos sobre ese tema, y lo que no se puede normalizar es que se rocíe con una manguera con agua fría a una niña que haya tenido relaciones sexuales”, le espetó.

La periodista se llevó un sonoro aplauso del público y cambió de tema mientras el tertuliano intentaba darle la contrarréplica, cosa que no pudo hacer hasta minutos después.

“Me iba a enfurruñar contigo, pero sé que eres más inteligente para hacer ver que no estoy a favor de que a esa niña se le hiciese eso”, dijo entonces el colaborador. “Obviamente, no justifico lo que se le hizo a Isa, y lo despreciable de cortarle el pelo en público, que es una vejación. Está fatal lo que hizo Isabel Pantoja y todo su entorno, pero habrá que mirar también qué hacía la niña o qué no hacía para que estuviera en esa situación. Pero no lo justifico”, concluyó su intervención.

El debate quedó zanjado por Santi Acosta: “Si miramos en su conjunto cómo se ha tratado a Isa Pantoja podemos decir que nada de lo que han hecho con esa niña está bien. Y lo que han hecho con Manuel, tampoco”, sentenció.