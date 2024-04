Beatriz de Vicente replica a la portavoz de la familia Sancho y se ratifica “íntegramente” en su charla con Daniel

Beatriz de Vicente ha contestado a Carmen Balfagón, la abogada en España de la familia de Rodolfo Sancho, tras negar esta última que la colaboradora de Más vale tarde hablara con Daniel Sancho en el marco de su juicio por el crimen de Edwin Arrieta. El magacín de las tardes de laSexta ha preparado una tribuna para que la conocida abogada mantuviese su versión sin cambiar “ni un pero”.

“Te ratifico íntegramente en todo lo que dije, en lo que vi y en lo que percibí”, afirmaba la tertuliana del programa, desde donde no se dudó en apuntar contra Balfagón. Esta última, que ejerce también como portavoz de la familia Sancho desde España, declinó la propuesta de intervenir en directo en el magacín, aunque sí atendió a los redactores. “Todo responde a una petición de Rodolfo”, resumen desde Más vale tarde su versión.

Pasaban apenas cuatro minutos de las 18:00 horas cuando Más vale tarde abordaba el tema: “Bea de Vicente hoy responde”, se leía impresionado en la pantalla. Desde el formato de Atresmedia se ha buscado reflejar una confianza total en su colaboradora, y de hecho Cristina Pardo la ha presentado como “la única persona ajena al proceso que pudo entrar a la sala”, y recordando lo más destacado de sus declaraciones. Por ejemplo, que la defensa del joven chef es un “abogado de pastel”.

“La abogada de la familia en España dice que esto es mentira... porque sí. Porque allí, en la sala, estaban Beatriz de Vicente, Daniel Sancho y una persona de la fiscalía”, insiste Pardo.

“No tendría ningún sentido inventarme un encuentro”

El programa dejaba un plano medio frontal a De Vicente para que replicara, punto por punto, a las palabras de Balfagón en Juntos de Telemadrid. Mirando a cámara, comenzaba recordando que estuvo presente en el juicio en calidad de “analista jurídica y criminológica”, “como llevo haciendo desde los 27 años en medios”.

Aparentemente tranquila, De Vicente tuvo una primera intervención sin interrupciones. “He dicho verdades incómodas, probablemente, ante las que solo cabe el descrédito. Quien desacredita no estuvo allí”, declara, y ha reincidido en que en su paso por el tribunal de Koh Samui habló con todas las partes involucradas. “Cuando me he puesto a pensar cómo desarrollar una respuesta, es que ni tengo ira, ni tengo enfado, tengo incredulidad y me parece ridículo”.

“Todo el mundo sabe quién soy. Yo sé quién soy. No tendría ningún sentido ni ninguna lógica inventarme un encuentro”, continúa De Vicente, que además puntualiza que no es periodista: “Yo no me he entrevistado con Daniel Sancho. El destino me ha regalado un encuentro casual. Y no he hablado con él como abogada, sino como analista que estaba allí. Hablé con todas las partes”. De hecho, sobre sus 15 minutos con el procesado reitera que “allí no había nadie”, más que el representante de la Fiscalía.

Más vale tarde ha ido desglosando por medio de su redactora Conchi Gil tanto las declaraciones originales de su trabajadora, la respuesta de Balfagón y la contrarréplica de la primera. Por ejemplo, se ha ratificado en su consideración de que Sancho está “desasistido”, según lo percibió ella, y en que el abogado defensor tailandés estaba durmiéndose.

“A mí hay cosas que me parecen kafkianas. ¿Que el señor no duerme, que medita? Vale. ¿Que la estrategia de defensa, que me parece muy respetable, es no estar con el señor acusado el primer día del juicio? Pues vale. Soy una analista independiente. Hablé con fiscalía, hablé con el padre, con la madre, con la acusación, e incluso avisé a mis compañeros de un lado y de otro cuando fui a Tailandia. Y lo que vi es lo que vi. ¿Incomoda? Pues puede que incomode. Y ante eso solo cabe el descrédito”, prosiguió, mirando a cámara.

Balfagón declinó participar en el programa

“Lo que sí cabe decir es que Bea estaba. Carmen no estaba”, subrayaron los presentadores, que recordaron las palabras de Balfagón de la semana pasada, cuando visitó Más vale tarde y explicaba por qué escogieron a un abogado de oficio, con el objetivo de coordinar desde España la estrategia judicial. “Vino aquí hace apenas 10 días. Le hemos pedido que nos explicara un poco las declaraciones sobre Bea de Vicente, y no ha querido venir, no ha querido atendernos. Sí nos ha atendido por teléfono”, advertía.

“Nos dice que todo responde a una petición de Rodolfo. La única prueba que tiene es que Rodolfo le ha dicho que ese encuentro no tuvo lugar”, añade. Más vale tarde volvió a recordar que, tal y como De Vicente expuso, estaba sola con el fiscal y el acusado, y que “los padres entraron cuando habían acabado de hablar”.

Al preguntarle Iñaki López sobre si temía acciones legales contra ella, De Vicente se limita a contestar: “La verdad os hará libres. Yo sé quién soy, ustedes saben quién soy, que me conocen desde hace muchos años, y no hay ni un pero que se pueda poner a mi actividad”.

Pardo volvió a reiterar, para dar por zanjada esta respuesta oficial, que Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo entraron después de la conversación con Daniel. “¿Hablasteis de algo?”. De Vicente rio y se limitó a decir que “hay muchas cosas que me voy a callar, más de las que he dicho”.

Eso sí, quiso terminar con una última reflexión: “son guerras intestinas, lo importante es que aquí el juicio salga bien”.