Belén Esteban confirma que acudirá a 'El Hormiguero' de invitada, meses después de lamentar su veto en Antena 3

Belén Esteban volverá a Antena 3, veinte años después, con una visita inédita a El Hormiguero. La ex de Telecinco y actual colaboradora de Ni que fuéramos Shhh ha confirmado que será una de las invitadas de Pablo Motos la próxima semana, casi un mes después del éxito de su paso por La Revuelta y en pleno duelo de audiencias con el programa de Broncano.

Así lo anunció la propia protagonista este miércoles en su magacín de Ten y Canal Quickie, después de que Teleaudiencias adelantase la noticia. Una confirmación que llegó primero en boca de Víctor Sandoval, que se disfrazó de Barrancas para la ocasión, y a posteriori de una Esteban que confesó estar de lo más nerviosa por pisar el plató de Antena 3.

“Yo no voy a ir a El Hormiguero, pero Belén Esteban va a estar el miércoles de la semana que viene. Será la invitada estrella de El Hormiguero”, comenzó anunciando Sandoval. Será, según confirmaron, el próximo miércoles 30 de octubre en su horario habitual.

“Estoy nerviosa porque no conozco a Pablo, no conozco el plató, y siempre que voy a una entrevista me pongo nerviosa aunque lleve tantos años. Y cuando no conoces a la persona y el plató, más”, aseguró Belén. Con todo, afirmó estar “muy emocionada” y prometió que mantendrá su naturalidad aunque esté en otra cadena: “Voy a ser yo, lo que salga saldrá”.

La vuelta de Belén Esteban a Antena 3 tras frenarse su fichaje

Con esta visita a El Hormiguero, Belén Esteban volverá a una cadena que hace veinte años supuso su lanzadera televisiva. Y es que cabe recordar que sus inicios en la pantalla no fueron en Telecinco, sino en una Antena 3 que le abrió las puertas a principios de los 2000 de la mano de Como la vida con Alicia Senovilla y Sabor a ti, con Ana Rosa Quintana.

Todo, después de que hace apenas unos meses, en junio, la propia Esteban desvelase que se había frenado su fichaje por Atresmedia tras la cancelación de Sálvame, teniendo el “contrato ya firmado” con un programa de Antena 3: “No he denunciado porque no quiero problemas con nadie, pero me dolió porque estaba muy ilusionada. Además, lo habría hecho de puta madre”, aseguró.

Además, la colaboradora de Ni que fuéramos Shhh también contó tiempo atrás en su plató que un cámara de Y ahora Sonsoles le había confesado en el funeral de la madre de Joaquín Torres que tenía orden de no grabar imágenes suyas, y desde Atresmedia se aseguró que no se planteaban contar con ella ni con ningún otro profesional de su perfil.

Ahora, en pleno duelo de audiencias de El Hormiguero con La Revuelta, y confirmándose que Pablo Motos sólo es capaz de imponerse en competencia directa con invitados muy señalados, el programa de Antena 3 sí la tendrá en su plató para sorpresa de la propia protagonista: “Me ha sorprendido muchísimo que Pablo Motos me invitara. Yo voy a todos los sitios que me llaman”, admitió este miércoles en Ten.

Además, Belén Esteban y María Patiño confirmaron que las primeras conversaciones para que la primera de ellas fuese de invitada al programa de Trancas y Barrancas fueron previas a su paso por TVE, tal como ellas mismas ya habían deslizado a Broncano: “Hubo conversaciones antes de ir a La Revuelta”, comentó Belén. “Tuvimos una llamada anterior, y era la de Pablo Motos”, reafirmó Patiño.