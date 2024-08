Carmen Borrego critica a 'TardeAR' desde Telecinco por su última exclusiva sobre Alejandra Rubio: “Me parece feo”

A Carmen Borrego le parece “feo” que TardeAR haya desvelado el sexo del bebé que espera su sobrina Alejandra Rubio. Lo ha dicho, además, con el gesto totalmente torcido y desde otro programa de Telecinco. “No me gusta esta noticia”, sentenció este viernes en Vamos a ver, horas después de que el equipo de TardeAR hiciera el exclusivo anuncio.

“Comprendo que es noticia, pero me parece feo. Si yo estuviera embarazada, no me gustaría que nadie desvelara el sexo de mi bebé”, explicó ante sus compañeros del magacín, quienes le recordaron que su sobrina, la hija de Terelu Campos, es un personaje público y ha vendido su embarazo en la portada de una revista.

Aunque aceptó esta premisa, pidió a los periodistas, en este caso a los de TardeAR, que no traspasen determinadas barreras: “Que sí, que [Alejandra Rubio y Carlo Costanzia] se han metido en este mundo, pero hay límites, y uno de ellos es la intimidad de decidir tú misma si quieres hacer público el sexo de tu bebé”.

“Entiendo que los compañeros no me darán la razón”, prosiguió la tertuliana, “pero a mí no me gusta, y creo que es algo tan íntimo el conocer el sexo de un bebé que a los únicos a los que les corresponde decirlo es a sus padres”, sentenció desde Vamos a ver, programa que está producido por Unicorn Content, la misma compañía audiovisual que trabaja con TardeAR.