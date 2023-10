Carmen Lomana carga contra 'Espejo Público: “¡Esto no es 'Sálvame'! ¡Aquí no se viene a destrozar personas!”

Carmen Lomana ha estallado este martes contra Espejo Público. La tertuliana está harta de que se dude del intento de robo que sufrió en su casa el pasado domingo, cuando estaba a punto de poner rumbo al plató de La Roca. Sin embargo, la tertuliana faltó a su cita con el magacín de laSexta por la irrupción de varios asaltantes, los cuales no se llevaron nada, aunque sí ocasionaron varios desperfectos en la vivienda de la televisiva, además de dejarla con un gran susto en el cuerpo.

Aun así, hay quien acusa a Lomana de exagerar su relato para ganar protagonismo en televisión. Algo que ella misma ha desmentido en el magacín de Antena 3: “A mí me conoce todo el mundo, no necesito contar semejante patraña. ¿Para qué? ¿Para tener horas de televisión? Si estoy en televisión todas las semanas”.

“¿Pero quién creéis que soy? ¿Una mangante?

Para aclarar este asunto, la colaboradora se ha presentado en el programa con la denuncia que puso el domingo ante la Policía. Pero ni por esas ha evitado que se siguiera hablando de las presuntas incongruencias de su relato. “No digo que sea el caso, pero la gente que lo dice [que estás exagerando con el tema del robo] defiende que así ganas un protagonismo que no es el mismo que si estás aquí comentando”, le ha dicho al respecto Laura Fa.

“¿Pero quién creéis que soy yo? ¿Una mangante? ¿Una anormal a la que se le ocurre esto? Ayer estuve todo el día con la seguridad, con los cerrojos, atacada...”, ha dicho Lomana, ya enfadada. Para colmo, después ha discrepado con Miquel Valls sobre las versiones que circulan del asalto. La suya, que dice que en su casa se presentaron 10 policías. Y la que la propia Policía ha dado al periodista, que dice que de primeras sólo fueron dos agentes. “Este es un programa serio (...) Ese relato está mal escrito”, ha dicho la tertuliana. “¡Pero si es el relato de la Policía!”, le ha contestado Gema López.

Para entonces, Lomana ya había hecho alusión a Pilar Vidal, que el lunes cuestionó en directo su versión: “Ha habido una señora, por decir algo, que lo ha puesto en duda poniendo una de esas caras que pone ella, que le debe parecer muy divertido”. Para poner en situación, Gema López ha rescatado las palabras que Vidal dijo el día anterior: “Qué casualidad que ahora haya una oleada de robos a famosos y justo seas tú la única famosa de Madrid señalada por el robo. A veces me hace dudar. Quiero pensar que no, pero vamos (...) No te han robado, Carmen. No soy la única que lo piensa”.

¡Vamos a ver, que esto no es Sálvame!“

La recuperación de estas palabras, sumado a todo lo anterior, han terminado por colmar la paciencia de Carmen Lomana. “¡Vamos a ver, que esto no es Sálvame! ¡Que aquí no se viene a destrozar personas ni a ponerlas en entredicho! Si no me creéis, pues es vuestro problema”, ha manifestado la tertuliana, de nuevo con un gran enfado encima. “No hay ninguna conspiración contra ti, Carmen”, le ha dicho Susanna Griso para intentar calmarla.

A continuación, Pilar Vidal ha entrado en directo para decir que no es “una desalmada”, pero que sigue pensando que hay cosas en la versión de Carmen Lomana que no encajan. “Lo único que considero es que, si tiras de hemeroteca, desde que sucedió y lo comunica al programa al que iba a colaborar, que era La Roca, de laSexta, hasta hoy, que está dando muchos más detalles, inconscientemente va añadiendo y quitando datos. Cuando llamamos, la Policía nos lo cuenta como a Miquel. En todo momento nos dicen que fueron dos personas”, ha dicho la periodista.

Poco después, Gema López le ha preguntado a Pilar Vidal si estaría dispuesta a pedir perdón a Carmen Lomana, pues cree que le ha afectado que ponga en duda su versión de los hechos. Sin embargo, ni Lomana ha querido sus disculpas ni Vidal se las ha dado. “No creo que a Carmen le haya afectado eso, y no creo que tenga que pedir perdón (...) Puedo libremente decir si lo has exagerado o no”, ha dicho la periodista antes de que Susanna Griso diera por zanjado el asunto.