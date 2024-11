Cristina Pardo corrigió a la mesa de 'El Hormiguero' sobre las alertas rojas de la AEMET tras las críticas por la previsión

El Hormiguero organizó este jueves 14 de noviembre una nueva tertulia de actualidad para debatir sobre los aprendizajes que deja la tragedia de Valencia en la gestión de temporales como la DANA que ha afectado en los últimos días a parte de la península. Una charla que contó como habitualmente con Pablo Motos, Nuria Roca, Juan del Val, Cristina Pardo y Tamara Falcó, y que se detuvo especialmente en el envío de alertas a los móviles de los ciudadanos como herramienta de prevención.

Quien rompió el hielo en Antena 3 fue Pardo, presentadora de Más Vale Tarde de laSexta, que reflexionó sobre “la buena noticia” de que en esta segunda DANA sí se mandasen “alertas preventivas y repetidas a la población” antes de tener que lamentar otra catástrofe, y puso de relevancia la importancia de “dar instrucciones muy claras”.

En ese sentido, su compañera de mesa Nuria Roca puso el contrapunto y apuntó que “hay que ser muy certeros” con las previsiones meteorológicas, dado que hubo provincias en Valencia en las que este miércoles no hubo lluvias de la magnitud de las del pasado 29 de octubre. “Tengo la sensación de que si no se cambia cómo se dan las alarmas y se acierta, cuando pasen dos o tres veces como hoy, que se da una alerta roja máxima y no cae agua, la gente dejará de hacer caso”, dijo.

“A lo mejor una alerta negra que quiera decir vete a casa y déjalo todo”, propuso Pablo Motos, dando la idea de que se extablezca un nivel de alerta extremo. De acuerdo a la web oficial de la AEMET, ese nivel de alerta extremo existe y es el rojo, que significa que “el riesgo meteorológico es extremo” por “fenómenos meteorológicos no habituales, de intensidad excepcional y con un nivel de riesgo para la población muy alto”. Fue la alerta que estableció la Agencia Estatal de Meteorología en las horas e incluso días previos a la gran riada en Valencia, pero que llegó tarde a la población por el retraso en el envío de las alarmas a los móviles.

En ese sentido, Cristina Pardo afirmó que “puede ocurrir que haya una alerta negra y al final no llueva tanto como se esperaba” porque “la meteorología es una cosa cambiante”. De hecho, recordó que “en algunas de las zonas afectadas por la riada [en Valencia] no llovió” y fueron igualmente devastadas por el desborde de los barrancos debido al agua que sí había caído en zonas a varios kilómetros.

“A lo mejor no llueve, pero es mejor prevenir”, sentenció la presentadora de laSexta, recuperando también un ejemplo de la DANA de esta semana en Andalucía: “Ha habido un pueblo de Cádiz que tenía alerta amarilla, han hecho vida normal y a las doce de la mañana ha cambiado la alerta a peor. La meteorología es una cosa cambiante y es mejor, ahora mismo por lo menos, prevenir que curar. Luego con el tiempo podemos ir aprendiendo todos y establecer gravedad dentro de las alertas”.

En la misma línea se pronunció Juan del Val, que opinó también que “es mejor pecar por exceso”. “Evidentemente no ha llovido estos días lo mismo que en Valencia hace dos semanas, pero es que a lo mejor no estamos lamentando víctimas mortales en algunos de los pueblos porque la gente ha hecho lo que tenía que hacer. Los políticos y los ciudadanos que se han quedado en casa”, dijo. No obstante, también afirmó que “hay que afinar el tiro”.

Por su parte, la aportación de Tamara Falcó fue contar que el día anterior se encontraba en Valencia y no supo identificar la alerta que mandó la Generalitat por la nueva DANA: “Ayer estaba sola y sonó la alarma, pero no sabía lo que era. Pensaba que era algo del edificio. Es un sonido bastante estridente, pero ni siquiera sabía que eso se podía hacer”, dijo.