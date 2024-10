'Gran Hermano' tuvo al expulsado más breve de su historia que volvió a la casa contra todo pronóstico

La sexta gala de Gran Hermano 2024 cumplió con lo prometido: expulsó a uno de los dos nominados y puso en juego, por primera vez y última vez, la vida extra. El eliminado fue Juan que, solo llegar a plató, fue informado de la gran oportunidad que se le ofrecía y, sin él esperarlo, pudo regresar a la casa de Guadalix.

Por otro lado, Javier fue el salvado de la noche al que su nuevo look de rubio platino (o pollo“) le dio suerte, aunque durante un rato Vanessa creyó que había ”perdido“ a su marido.

Todo ello en una gala que vivió las recordadas nominaciones por parejas, en las que uno debía sacrificarse por el otro. Y la lista de nominados quedó formada por Javier, Adrián, Daniela, Edi, Nerea, Silvia y Laura.

Juan, el tercer expulsado con drama para Vanessa

Al arrancar la entrega, Jorge Javier Vázquez mostró los porcentajes ciegos del 58% contra el 42%, que pertenecían a Javier y Juan, o viceversa.

Minutos después pedían a ambos que se despidieran de la casa y se marcharan a la sala de expulsiones, para escuchar la sentencia: “La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa Juan”.

El joven aceptaba la noticia con competitividad: “Me da rabia porque quería seguir viviendo la experiencia pero me alegro porque se queda una persona que se lo merece, que le da alegría a la casa, es un showman, para mí es un descubrimiento”, decía sobre Javier.

Seguidamente, el presentador pedía a Vanessa que acudiera al confesionario y le dejaba ver un vídeo de Javier despidiéndose de ella. Lo que provocaba las lágrimas de la gallega que creía haber perdido a su marido en el reality. Finalmente, Javier reaparecía para abrazarla y darle la buena noticia.

Juan, visto y no visto en plató gracias a la “vida extra”

Juan llegaba a plató entre los abrazos y ánimos de su madre. Allí descubría que Daniela había pasado del amor al odio con él: “Qué rápido cambia la gente. Fui sincero con ella, no conectamos porque se lleva todo a lo personal y me costaba mucho ser yo mismo con ella. Es superficial y yo no soy falso, voy de frente y eso le cuesta a la gente”.

Jorge Javier le preguntó quién había sido la persona más importante para él en la casa y señaló a Adrián. Seguidamente, le informaban de que si su compañero aceptaba darle la “vida extra”, el mismo compañero perdería 150.000 euros del premio si ganaba él. Además, solo había una vida extra, si la gastaban no habría más.

Adrián acudía al confesionario y allí le daban la oportunidad de salvar a Juan con las citadas condiciones: “Juan me ha elegido a mí por algo, sé cómo es como persona, ha pasado a ser un gran apoyo por lo que lo salvo, es mi hermano. Al fin y al cabo es dinero”, decidió para sorpresa de todos los presentes, que se quedaban anonadados.

Jorge Javier advirtió a Juan de que no dijera absolutamente nada de lo que había ocurrido o sería expulsado de forma fulminante. Seguidamente salió de plató corriendo directo a Guadalix.

La larga lista de los 8 nominados

Los concursantes tuvieron que dividirse en parejas para acudir de dos en dos a la sala de decisiones. Allí debían escoger cuál de los dos estaba nominado y cuál salvado.

Los que se sacrificaron fueron Javier, Adrián, Daniela, Edi, Nerea, Silvia y Laura. Los salvaron fueron Vanessa, Óscar, Maika, Ruvens, Lucía, Luis y Manu.

Mientras que Violeta y Jorge, que entraron los últimos, estuvieron en una situación distinta porque ella era inmune. Y aunque ella quiso cederle su privilegio, él no lo aceptó, por lo que entró también en la lista negra. Pero por poco tiempo ya que al final de la gala le comunicaron su salvación por ser el que menos votos para marcharse había acumulado.