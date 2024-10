Joaquín Prat echa por tierra el cebo de 'Vamos a ver' sobre Bárbara Rey: “¡No engañemos a la audiencia!”

Vamos a ver ha dedicado buena parte de su club social de este jueves 17 a la ceremonia de boda de Ángel Cristo Jr. con Ana Herminia, aunque la protagonista de la conversación en buena medida haya sido Bárbara Rey. La vedette lleva semanas de actualidad por la filtración de sus fotografías y grabaciones con el rey emérito Juan Carlos I, difundidas precisamente por su hijo, con quien lleva meses sin relación. Por eso mismo, el interés estaba en saber cómo afrontaba ella las horas previas al enlace de su hijo.

Ahora bien, Joaquín Prat ha marcado unos límites por la cobertura y los cebos que estaba haciendo su propio programa al respecto. A pocos minutos de alcanzar el umbral de las 14:00 horas, Verónica Dulanto preguntaba a su compañero si tenía interés en “saber dónde está Bárbara Rey”. Sin embargo, el presentador se ha mostrado tajante al decir que no, mirando al control de realización con cara de circunstancias.

Mientras sus compañeros reían, Prat se explicaba y tumbaba el cebo antes siquiera de lanzarlo a la audiencia. “Que no, que no. ¡No! Es que no tenemos ni puñetera idea de dónde esta, esa es la verdad”.

Prat acaba quitándose los zapatos en protesta

Dulanto trataba de reconducir la situación y matizaba: “Saber físicamente dónde está... no lo sabemos”. “¡Pues entonces!”, replicaba rápido el conductor de las mañanas de Telecinco, que entre risas un tanto exasperadas recalcaba: “¡No engañemos a la audiencia! ¡No tenéis ni puñetera idea!”.

La copresentadora del Club Social trató, con todo, de vender el contenido, y acabó aclarando que los tertulianos tenían información no sobre lo que iba a hacer Bárbara Rey no en la tarde de este jueves, mientras se celebra la boda de su hijo, sino sobre “dónde va a estar mañana”. “Hoy no quiere decir dónde está”, añadían.

La reacción de Prat fue cuando menos curiosa: “Mira, me quito los zapatos”, ha dicho, dejándolos, en efecto, en el sofá, mientras Verónica Dulanto acababa tratando de salvar la situación.

Algo que sí han podido corroborar es que, además de vender la exclusiva de la boda a una revista, Cristo y Herminia también darán imágenes del enlace a De viernes, programa donde el exconcursante de Supervivientes 2024 colabora habitualmente.