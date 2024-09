Josep María Mainat valora la condena a su exmujer: “No deja duda de que hizo todo lo que pudo para asesinarme”

Josep María Mainat ha hecho una ronda por los matinales de televisión para hablar de la sentencia contra su exmujer, Angela Dobrowolski, que ha sido condenada a cuatro años y medio de cárcel por un delito de lesiones agravadas contra el productor de televisión. La Audiencia de Barcelona considera probado que Dobrowolski intentó asesinar a Mainat inyectándole insulina mientras dormía, pero descarta el delito de asesinato en grado de tentativa al considerar que la acusada desistió voluntariamente de acabar con su vida al llamar a los servicios de emergencia.

Esto ha dejado en cuatro años y medio la condena contra Dobrowolski y no en 13, como pedía la defensa del productor. Aun así, Mainat se muestra satisfecho con la sentencia. “Lo primero que siento al leer la sentencia es que estoy satisfecho de que no deje ninguna duda de que hubo un intento de asesinato y que hizo todo lo que pudo para asesinarme. Luego la sentencia recoge que en un momento dado desistió e intentó arreglar lo que había hecho, aunque esa es una cosa que no está muy probada. Por haber llamado a los servicios de emergencia, el Código Penal recoge que el intento de asesinato no tiene ningún castigo”, ha explicado a Vamos a ver (Telecinco).

Preguntado sobre si está convencido de que Dobrowolski se echó para atrás en su intento de asesinato, el que fuera productor de Crónicas Marcianas y Operación Triunfo ha respondido que no: “Yo no lo creo firmemente porque hay una cosa que me hace dudar, que es el timing. Es decir, se arrepintió muy tarde. Yo ya estaba en las últimas. Me hace dudar un poco el que tardase tanto. Pasó más de media hora desde que me pudo ver mal y hasta que llamó a los servicios de emergencia. Quiero pensar que los llamó porque se arrepintió y quiso salvarme la vida, pero no estoy seguro. Puede que viendo que su marido estaba muriéndose y agonizando dijese 'ay, dios, qué estoy haciendo' y se echara para atrás”.

En principio, Mainat no piensa recurrir la sentencia para que Dobrowolski cumpla los 13 años de prisión que había solicitado para ella: “He hablado con la abogada y me ha dicho que yo podría recurrir si no estuviese probado el asesinato, pero está probado. Lo único que podría recurrir es si el arrepentimiento fue sincero o no, pero nadie está en la cabeza de otra persona y yo no tengo ninguna prueba para demostrar eso, así que lo más seguro es que no vaya a recurrir”.

“Si Angela sale, no permitiré que conviva con mis hijos”

Aunque el productor afirma estar “satisfecho” por lo que dice la sentencia, al mismo tiempo reconoce que no lo está por los hechos que prueba dicha sentencia. “No estoy satisfecho por el hecho, ya que la mujer y la madre de tus hijos quede demostrado que ha intentado quitarte la vida, no me da ninguna alegría”, ha comentado al respecto en En boca de todos (Cuatro).

El catalán señala que su exmujer se ha sometido a “diversos estudios” y que todos han dado como resultado que “no tiene ninguna enfermedad mental claramente diagnosticada, pero tiene varias psicopatías”. De hecho, Mainat recuerda que su exesposa hizo “cosas extrañísimas” después del intento de asesinato, como “robar por los pisos sin necesidad” y “poniendo bombas incendiarias en casa de una amiga con la que se había peleado”.

El productor resume la situación de Angela en que “tiene brotes psicóticos que la llevan a hacer estas cosas impensables”, y por eso no está dispuesto a que los hijos que tienen en común vuelvan a convivir con ella: “Si Ángela sale de la cárcel algún día, yo no voy a permitir que conviva con mis hijos y haré todo lo posible para que esto no suceda. Otra cosa serían las visitas, porque si ellos quieren ver a su madre tienen el derecho a verla”. Dichas visitas serían, según sus palabras, “vigiladas” y en un “punto de encuentro” durante unas horas.

Cree que intentó matarle “por motivos económicos”

Para Mainat, las extrañas acciones de Angela son consecuencia del “consumo de drogas fuertes como anfetaminas y a algunas personas tóxicas que conoció en el proceso”. “Hay mucha gente que ha abusado de ella. Era una persona débil mentalmente que tenía un cierto nivel de vida (...) La gente que la rodeó intentó chuparle el dinero. Se han aprovechado de ella y han abusado de ella, totalmente”, ha señalado al respecto en Mañaneros (La 1).

El productor asegura que le recomendó “repetidas veces” que fuera al psiquiatra y que intentara desintoxicarse, pero “ella no veía” su problema. De ahí que llegara al punto de matar con la vida de Mainat. Un intento de asesinato que el productor achaca al dinero: “Yo creo que fue por motivos económicos. Los días anteriores a este hecho vio en mis archivos del ordenador que si estábamos divorciados se quedaba fuera de la herencia. Es lo único que se me ocurre”.

Adela González le ha preguntado si ahora, con la sentencia en firme, se muestra dispuesto a perdonar a su exesposa. Mainat se ha mostrado tajante: “No la perdono del intento de asesinato. Quitar una vida a una persona es lo peor que le puedes quitar. Es quitárselo todo”.

Ahora, el productor puede mirar hacia adelante mientras su Angela continúa en prisión, donde llevaba seis antes de la sentencia de manera preventiva. “Por lo que yo sé, ella lo lleva bien [la vida en la cárcel] dentro de lo bien que lo puede llevar. No ha habido un desequilibrio normal, sino que se ha adaptado. Eso sí, ha intentado fugarse y la han tenido un tiempo aislada, lo que no ha ayudado nada a su estado mental”.