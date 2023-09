Karina desmiente a sus compañeros de 'GH VIP' tras salir nominada de forma masiva: “No he pedido que me nominen”

GH VIP 8 ya tiene a sus primeros cuatro nominados, y entre ellos está Karina. La cantante fue una de las más señaladas de la noche al recibir 15 puntos (segunda, tras los 24 de Álex Cannigia) de siete concursantes diferentes: Luitingo (2 puntos), Marta Castro (3), Oriana Marzoli (2), Sol Macaluso (3), Susana Bianca (2), Pilar Llori (1), Gustavo Guillermo (1) y Laura Bozzo (1).

La presentadora peruana dio un argumento diferente al resto y nominó a Karina porque pensaba que “nadie la iba a votar”. Sin embargo, seis concursantes más lo hicieron. Y todos por el mismo motivo: las supuestas ganas de Karina de irse de la casa por los achaques de la edad. “Me ha dicho muy triste que físicamente no está bien y me da mucha pena” (Luitingo) y “dice que le duele todo” (Oriana) fueron algunos de los comentarios que se oyeron al respecto.

Sin embargo, también hubo quien nominó a Karina porque, al parecer, su incomodidad la llevó a decir en algún momento de la convivencia que quería abandonar el reality. De hecho, este fue el motivo que expuso Marta Castro para darle los tres puntos: “Ha dicho que se quiere ir, creo que físicamente está regular”. También Gustavo Guillermo, al que llegaron las presuntas palabras de Karina: “No pensaba nominarla pero me he enterado de que quiere salir”.

Karina niega que pidiera salir nominada

Esta situación hizo que Marta Flich preguntara a Karina lo evidente: “¿tú has pedido a tus compañeros que te nominen?”. Y la respuesta de la cantante no pudo ser más clara: “No, no. Yo no he pedido que me nominen”. Eso sí, Karina sí reconoció que se siente incómoda dentro de la casa desde un plano físico: “Me nominan porque me ven, efectivamente, que yo no tengo la agilidad y la colaboración, que lo digo públicamente, de estar en la casa, de fregar platos, de barrer... Porque, claro, yo vivo en un apartamento de 58 metros cuadrados y veo esto tan grandísimo... Y yo, con mis piernas, pues no puedo. Sinceramente, aquí me siento disminuida”.

“Ellos me dicen: 'Te voy a votar'. Y yo les digo: 'Pues muchas gracias', pero yo pedir el voto, no lo he pedido”, añadió la cantante. Por tanto, si Karina agradece que la nominen es o bien porque agradece la aparente amabilidad que esconde el gesto de sus compañeros o, en su defecto, porque no vería con malos ojos irse de la casa. En todo caso, ella dejó claro que en ningún momento pidió ser nominada, por mucho que Marta Castro apuntara lo contrario.

La propia Marta se dio por aludida, así que tomó la palabra para puntualizar: “No ha pedido que la nominemos, ha dicho que se quería ir”. Una frase por la que se ganó un pequeño tirón de orejas por parte de Marta Flich, pues Castro nominó en el confesionario, y los que nominan desde el confesionario no pueden hacer público su voto. “Marta, las nominaciones son secretas. No tenéis que decir nada en ningún momento”, dijo la presentadora a su tocaya.