Movistar Plus+ afronta el comienzo inminente de su nueva temporada televisiva, marcada por la reestructuración de su oferta para competir con Netflix. Desaparecida la marca #0 desde el 31 de julio, el nuevo canal bandera Movistar Plus+ será el que recoja la programación de entretenimiento del grupo, empezando por el buque insignia, La resistencia.

El programa presentado por David Broncano dará el pistoletazo de salida al curso. Tras el cierre de temporada en Huesca, el programa producido por El Terrat (The Mediapro Studio) y Encofrados Encofrasa arrancará su séptima temporada en antena el próximo lunes 11 de septiembre. Lo hará con Ricardo Castella, Grison, Jorge Ponce y el resto de los colaboradores desde al teatro Príncipe Gran Vía.

Un día más tarde, será el turno para Ilustres ignorantes. A partir del martes 12, Pepe Colubi, Javier Cansado y Javier Coronas se vuelven a poner al frente de uno de los programas más queridos de la televisión, en su decimoséptima temporada. Junto a invitados, colaboradores y la habitual presencia del imitador Raúl Pérez, dan respuesta a preguntas ridículas que nos hacemos cada día con ingenio y mucho sentido del humor

También el martes tendrá lugar el retorno de Leo Harlem a Movistar Plus+, con la segunda temporada de Leo Talks. En total, ocho nuevas charlas para seguir ofreciendo reflexiones sobre los temas que ocupan el día a día de los ciudadanos de a pie: del auge de los animales de compañía a la obsesión por la salud, pasando la moda de lo foodie. El programa seguirá estando producido por Globomedia (The Mediapro Studio).

Dos días más tarde, el 14 de septiembre, Dani Martínez retomará sus entrevistas distendidas en la cuarta temporada de Martínez y Hermanos. Producido en colaboración con Fremantle, mantendrá las bases ya conocidas, con el cómico entrevistando y poniendo a prueba a tres invitados conocidos.

El viernes 15, estreno de 'Prime Time'

Para completar la mano de estrenos, el viernes 15 estará disponible en Movistar Plus+ Prime Time, la docuserie sobre la historia y evolución del entretenimiento televisivo en España desde la década de los noventa hasta la actualidad.

Producción original de Movistar Plus+, contará con más de 40 entrevistados de primer nivel, entre los que están Andreu Buenafuente, Eva Soriano, Anne Igartiburu, Carlos Sobera, Dani Martínez, Mercedes Milá y Karmele Marchante. También se encuentra entre ellos Arturo Valls, que en octubre también se incorporará al elenco de estrellas de la plataforma con That's My Jam.