Lydia Lozano se une a las críticas a Terelu tras su ataque a 'Ni que fuéramos Shhh': “Su hija se ha llevado una pasta”

El ataque de Terelu Campos a Ni que fuéramos Shhh y sus colaboradores, quienes fueran sus compañeros en Sálvame, sigue encontrando réplicas entre los rostros del programa que emite Ten y Canal Quickie. Tras la irónica reacción inmediata de Kiko Matamoros, y la defensa de María Patiño al formato del que es presentadora, Lydia Lozano ha sido la siguiente en tomar la palabra, cargando duramente contra la hija de María Teresa Campos.

“Me parece perverso, muy cutre, muy cruel y muy perverso. Utilizan a mi hija para hacerme daño”, aseguró Terelu en Lecturas, condenando la atención que desde Ni que fuéramos Shhh han puesto sobre Alejandra Rubio, especialmente tras conocerse la noticia de su embarazo con Carlo Costanzia.

“Yo no te quiero hoy y mañana te quiero cuarto y mitad. Si me dicen esas cosas, entonces que no me digan que me quieren. No voy mendigando cariño, tengo buenísimos amigos”, añadió, poniendo en duda el cariño que rostros como María Patiño o Belén Esteban han reivindicado sobre ella a la hora de hablar de cómo ésta les habría decepcionado. Además, Terelu impactaba con unas declaraciones en las que aseguraba que tenía que hacer “malabarismos para sobrevivir” económicamente.

Lydia Lozano responde a Terelu

Lydia Lozano ha empezado poniendo el foco sobre esto último, poniendo en duda sus palabras: “Creo que volver a hablar de su madre en una exclusiva y decir que ha hecho malabarismos para sobrevivir... Creo que una tía que tiene trabajo no hace malabarismos”, comenzó diciendo en unas declaraciones recogidas por Gtres antes de comentar el regreso de Terelu a Telecinco tras su paso por TVE, donde coincidieron como tertulianas de Mañaneros.

“Creo que a Terelu le va muy bien, ha hecho un muy buen contrato en ¡De Viernes! y ya está. Creo que fue de las primeras que se fue de Telecinco y la contrató TVE, hizo un homenaje a su madre y ya está. Y si para seguir viviendo tiene que hacer una exclusiva y volver a hablar de su madre...”, señaló escéptica.

Acto seguido, Lydia Lozano contestó a Terelu Campos tras criticarles por convertir a su hija en uno de los personajes de los que más han hablado en Ni que fuéramos Shhh: “Alejandra ha salido en una portada, cosa que ella decía que nunca haría. Entonces, nosotros hemos criticado eso, pero ella no se tiene que enfadar con nosotros por comentar lo que ha hecho su hija. Igual que ella ha comentado otras portadas de otras personas, es que nos dedicamos a esto. Pero claro, cuando es de tu familia, te duele”, destacó la canaria. “Yo a la hija la he visto ya en cuatro portadas, así que a mí no me digan... Porque [su hija] se ha llevado una pasta”, prosiguió.

Finalmente, la periodista volvió a dejar claro que le ha “dolido” que Terelu no se despidiera de ella tras su salida de Mañaneros: “Pero a ver, que Terelu y yo no hemos sido íntimas amigas nunca, hemos sido buenas compañeras y punto. Ya está, no pasa nada. Lo chungo es cuando una amiga íntima te hace una faena, pero una compañera que hemos estado tantos años juntos... Pues ya está, no pasa nada”, sentenció.