Terremoto en 'Maestros de la costura' por el abandono voluntario de un concursante: “Esto nos trastoca a todos”

Maestros de la costura celebró este jueves su gala más importante hasta la fecha. El talent show de TVE eligió a los cinco semifinalistas que aspiran a ganar esta edición del concurso. Pero hubo una sorpresa que dejó “trastocado” a todo el equipo: Cristian Padilla comunicó su decisión de abandonar la competición.

Entre lágrimas dio sus últimas puntadas, agotado por la presión. El joven malagueño, de 22 años, se derrumbó cuando la cantante Rosa López (invitada de esta gala) se le acercó para charlar con él. “No puedo más, de verdad”, confesó entre sollozos.

“Me está viniendo muy grande todo y las pruebas son cada vez más complicadas. Se me está haciendo todo un mundo. Echo de menos a mi gente y eso también influye en mi situación”, se explicó.

María Escoté, miembro del jurado, le pidió que disfrutara de la prueba, y él, aunque siguió adelante, parecía haber tomado la decisión de abandonar.

Cristian llegó a presentar su modelo y recibió algunas buenas valoraciones, sin embargo, interrumpió el guion de Maestros de la costura para anunciar que prefería no seguir adelante. “Tras pensarlo mucho desde hace tiempo, creo que es evidente que no estoy disfrutándolo al cien por cien y sería de muy mal gusto seguir aquí y poner a alguna de mis compañeras en la cuerda floja. Creo que el que se tiene que ir esta noche soy yo”, expresó ante la mirada atónita de sus compañeros.

Lorenzo Caprile, otro de los jueces del programa, quiso saber el motivo por el que había tomado esta drástica decisión. “No estoy a gusto, no estoy disfrutando de esta experiencia como se merece. No soy capaz de luchar contra mí mismo ni contra las pruebas, y eso me está pasando factura. Soy superconsciente de mi decisión, insistió.

Caprile respetó la voluntad del concursante pero dijo no entenderla: “No me parece de una persona adulta y responsable”.

“No es por los jueces ni por mis compañeros”, aclaró Cristian en una entrevista posterior. “Me ha venido bastante grande el programa y quiero acabar ya”.

Yichan, que estaba en la cuerda floja, logró mantenerse en el programa gracias a la salida voluntaria de Cristian. “Esto que acaba de ocurrir nos trastoca a todos y hace que este sea un final inesperado y no todo lo alegre que debería haber sido, pero lo que acaba de ocurrir tiene otra cara, la vuestra”, dijo la presentadora, Raquel Sánchez Silva, para anunciar a los cinco finalistas: Almudena, Ana, Ángel, Erik y Yichán.