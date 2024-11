Mario Casas explicó la razón de ir antes a 'El Hormiguero' que a 'La Revuelta' y mostró a su hermano “desconocido”

Este jueves, Mario Casas acudió a La Revuelta para promocionar su nueva película Escape, diez días después de haberlo hecho en El Hormiguero.

Precisamente, sobre esa visita anterior le preguntó David Broncano. “Al final tengo que promocionar y me obligan, bueno, me obligan no”, respondía el actor entre risas. Aceptaba que “Escape es de TVE” pero fue primero al programa de Pablo Motos porque “había quedado antes y no les iba a decir que venía primero a La Revuelta, quedaba fatal con ellos”.

En ese instante, Broncano confesaba que a ellos “les da igual” que vayan antes a un espacio o a otro. A lo que Casas respondió, entre risas, “a ellos creo que no”, refiriéndose a El Hormiguero.

Durante la entrevista, el actor también felicitó al nuevo programa “por el éxito”, se rió de él mismo al ver una fotografía suya de calvo, disfrutó hasta con los abucheos y aplausos que recibió, y confesó que no bebía alcohol desde hacía un año: “Por cuidarme, no salgo y soy muy sano”.

También presentó a Christian, su hermano más “desconocido” que no quiso bajar al escenario: “Tengo 32 años, soy el del medio. Soy desconocido porque odio esto, me da mucha vergüenza”, explicó. Mientras Mario añadía que “es el listo. Él es el de números, constructor. El es mi repre junto a Sheila”.

Para acabar, el actor respondió a las preguntas clásicas explicando que todo su dinero lo tiene invertido y que tendrá un patrimonio de unos “dos millones de euros”. Mientras que el sexo lo deja solo “para los fines de semana”.