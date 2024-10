Marta Riesco estalla contra María Patiño tras una bronca en 'Ni que fuéramos': “No permito un machaque de este tipo”

María Patiño y Marta Riesco han protagonizado un final de semana de lo más convulso en Ni que fuéramos Shhh. Tanto el jueves como el viernes, el programa de Canal Quickie y Ten recuperaba el espíritu más bronco del desaparecido Sálvame, con la presentadora y la colaboradora enfrentándose en varias discusiones que acabaron con la tertuliana abandonando el plató acusando a su compañera de “machacarla” en directo.

Tras el choque que habían vivido el jueves, Ni que fuéramos Shhh intentó este viernes una reconciliación entre Patiño y Riesco ante las cámaras. La cosa parecía calmarse, pero horas más tarde volvía a estallar todo por los aires mientras se debatía en plató sobre la persecución de la prensa a Bárbara Rey por todas las informaciones que están saliendo sobre su relación con el rey Juan Carlos.

Riesco, que aseguró haber hablado con Bárbara Rey, desveló que la exvedette se sentía “acosada” por los reporteros. “Por mucho que lo repitas, no voy a permitir que se banalice con el acoso. Yo no he sufrido el acoso, pero lo he vivido muy cerca. El acoso es una vejación, la falta de voluntad y libertad... Eso es el acoso, por respeto a ustedes, con independencia de la libertad que se pueda permitir otras personas, condeno el acoso de lo que realmente significa el acoso, el bullying y la falta de saber de poder decir lo que uno piensa”, defendió excitada Patiño.

“En el momento en el que te expresas con libertad el acoso deja de ser acoso”, añadió, en un mansaje a Bárbara Rey. “Hay muchas mujeres y hombres que viven eso en sus puestos de trabajo y niños en el colegio. Entonces, los métodos siempre se pueden mejorar, las preguntas se pueden hacer mejor para no ofender, lo que se comenta en plató se puede intentar no herir... En eso yo me he equivocado mucho, pero el acoso no es eso”, insistió.

En ese momento, Riesco tomó la palabra para dar ponerse de ejemplo por lo que vivió en Telecinco con su salida de El programa de Ana Rosa: “Lo del acoso laboral es algo fundamental, yo que lo he sufrido...”, empezó diciendo, al tiempo que Patiño la interrumpía. “Pues haber denunciado...”, señaló la periodista. “Lo hice”, le rebatió la joven mientras Patiño informaba a los espectadores que no había denunciado por eso, sino por despido improcedente. “Yo no voy a tragar con una mentira”, afirmó la comunicadora.

Riesco denuncia “el machaque” de María Patiño

“¿Tienes una sentencia o es que llegaste a un acuerdo extrajudicial porque te convenía? Me lo contaste fuera de cámaras, Marta”, desveló María Patiño. “¿Y lo vas a contar?”, dijo preocupada Riesco al tiempo que la presentadora dejaba claro que lo contaba para demostrar que “yo no estoy mintiendo”. “O me mientes fuera de cámara, o me dices la verdad delante de cámara. Pero fuera de cámara me dijiste: llegué a un acuerdo porque no me quedó más remedio”, reveló la televisiva en una declaración que la reportera negaba. “Entonces me mentiste”, replicó Patiño.

“Aquí se queda como me tratas contando una conversación privada... Mira, yo me voy, voy a hablar con Valldeperas”, dijo Riesco, que abandonó el programa para hablar con el director del formato. La joven desapareció un rato de la pantalla, tiempo en el que usó su cuenta personal de X, la red social antes conocida como Twitter, donde estalló contra la presentadora. “No tengo palabras con lo que acabo de vivir. Por mí y por toda la gente que ha sufrido acoso laboral no puedo permitir de nuevo un machaque de este tipo por parte de María Patiño”, soltó la periodista. “Estoy esperando a hablar con Valldeperas, porque si abandonas el programa hay una multa que no puedo pagar”, dijo, aludiendo a una supuesta cláusula de su contrato con Fabricantes Studio.

Al final de la tarde, Marta Riesco volvió al plató, coincidiendo con el momento en el que Patiño se iba a dirigir a la cocina a elaborar un arroz con leche. “¿Marta, te puedo dar un beso? Bienvenida de nuevo a la sección”, le hizo saber la televisiva, intentando enterrar el hacha de guerra con su compañera. “Hablaremos, porque estas cosas tienen su tiempo”, le pidió, invitándola a ocupar su puesto de presentadora mientras ella se encontraba en los fogones.