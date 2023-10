Mercedes Milá reitera su confianza a Pedro Sánchez y reivindica 'GH' ante el “morro de los de 'OT'”

Mercedes Milá afronta su inminente regreso a TVE con No sé de qué me hablas, un nuevo formato de entrevistas con el que tratará de comprender cómo es la sociedad contemporánea a través de las experiencias de la gente joven. Se trata de su vuelta 33 años después a la cadena pública, algo por lo que se siente revigorizada. Así lo cuenta en una entrevista para El Suplement de Catalunya Ràdio, donde también ha hablado de su extensa carrera.

“Estoy muy contenta porque he tenido un verano muy bueno”, reconoce la periodista, que destaca su buen momento en cuanto a salud mental y afirma encontrarse con “mucha energía”.

Mantiene su apoyo a Pedro Sánchez

Preguntada por si tendría preferencia particular por entrevista a Santiago Abascal, Alberto Núñez Feijóo o Isabel Díaz Ayuso, la periodista afirma que entrevistaría a cualquiera de los tres, “sin problema”.

“Cuando era joven dije que no entrevistaría ni a un fascista ni a un terrorista. Pero las dos cosas han cambiado. Ha llegado un momento en que ya no es tan grave que entrevistes a un fascista o un terrorista. Las cosas cambian”, reflexiona, pero considera “gravísimo” lo que está haciendo la extrema derecha en España, por actuar “como si no tuviesen responsabilidad histórica”. También carga contra el PP por haberse dejado arrastrar por esa corriente.

También aseguró no estar a favor de la amnistía a los políticos independentistas, pero recalcó su apoyo y respeto a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno en funciones. “Si están hablando con Junts y ERC, supongo que están haciendo lo que sea mejor para todos, no solo para formar un Gobierno”, añade. Y prosigue: “El resultado de las elecciones es el que es. Con esos resultados ha jugado Feijóo, que no ha conseguido lo que quería, y está jugando Pedro Sánchez”.

Eso sí, se ha mostrado muy crítica con las exigencias de los partidos catalanistas: “¿La amnistía no es suficiente? ¿También quieren un piso gratis en la Costa Brava?”.

Reivindicó 'Gran Hermano' como formato pionero ante 'OT'

En otro orden de cosas, y en lo estrictamente televisivo, también quiso poner en valor la herencia de Gran Hermano frente a Operación Triunfo. “Fíjate si tienen morro los de OT, que los tienen cuadrados, que continúan diciendo que fueron el primer programa de reality. ¿Pero qué estamos diciendo? El primero fue Gran Hermano con muchísima diferencia”, dijo la espluguense, que se reafirmó frente a Gestmusic: “Se han creído que fueron los que abrieron el camino. ¡Que no, cojones! Fuimos nosotros, Gran Hermano”.

Milá también desveló que fue con el reality de Zeppelin para Telecinco el programa con el que más dinero ha ganado “con diferencia” en toda su carrera.

Así será 'No sé de qué me hablas'

En No sé de qué me hablas, la periodista mostrará a los jóvenes el país del que venimos a través de su extenso archivo de entrevistas y, al mismo tiempo, tratará de comprender el país en el que estamos mediante los testimonios y las experiencias de gente joven.

Cada entrega tratará sobre un gran asunto atemporal y de interés general. En un tono distendido, Milá entrevistará a personajes conocidos y relacionados con el tema. En algunas ocasiones, se tratará de personas que ya entrevistó hace décadas, y en otras, protagonistas que tienen cosas que decir sobre la temática escogida, pero que nunca antes ha entrevistado. El público jugará un papel activo y estará formado por personas de distintas edades y con diferentes puntos de vista, que sean un reflejo del mundo en que vivimos y con el objetivo de que aporten opiniones tan diversas la propia sociedad española.

El programa estará producido por RTVE en colaboración con Zanskar Producciones, con quien Milá ha trabajado en sus últimos programas.