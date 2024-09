Movistar Plus+ y Carles Porta llegan “al máximo nivel del true crime” con 'Luz en la oscuridad', lejos de “audiencias fáciles”

Movistar Plus+ ha presentado este miércoles, en el marco del FesTVal de Vitoria 2024, la segunda temporada de Luz en la oscuridad. La serie documental de Carles Porta, creador de la exitosa Crims, contará con cuatro nuevos casos que llegarán a la plataforma de pago a partir del próximo 27 de octubre. Cada caso constará de dos episodios, con estreno doble cada domingo.

Durante la rueda de prensa, a la que ha acudido verTele, se han dado a conocer los cuatro casos que se abordarán en las nuevas entregas: El descuartizador de Majadahonda (Madrid), La confesión de O Chucán (Galicia), El crimen de las turistas (Aragón) y El churrero de Chiclana (Andalucía).

“Hay un hilo invisible que conecta los cuatro casos que es el amor”, ha empezado valorando Porta en su encuentro con los medios. “Aquí el reto es que esa belleza visual que conseguimos esté llena de grandes historias que atrapen y, sobre todo, que sean superelegantes. Estamos en un momento en el que el rigor, la seriedad y la elegancia a la hora de abordar estos casos es muy importante”, ha añadido, en una idea en la que ha insistido varias veces durante el evento.

Jorge Ortiz de Landázuri, gerente de Contenidos de Movistar Plus+, ha querido destacar que “la excelencia de lo que estamos presentando es muy grande”: “No es solo una imagen bonita, tiene que ver con los detalles y la precisión”, ha valorado el responsable de la compañía. “Hemos dado el paso al máximo nivel de true crime que hay en el mundo en estos momentos. Creo que estamos haciendo algo excepcional”, ha señalado Carles Porta, sacando pecho del resultado final de este nuevo proyecto.

Porta, “lejos de urgencias y de la búsqueda de audiencias fáciles”

Tanto Movistar Plus+ como el creador de la serie han defendido que su forma de encarar este tipo de proyectos es lo que los diferencia de otros true crimes, en los que “muchas veces se toman decisiones demasiado precipitadas”: “Hemos tardado mucho tiempo en dar el paso porque necesitábamos estar muy seguros de cómo se iba a abordar”, ha declarado Ortiz de Landázuri, incidiendo en que “el respeto a las víctimas y a su historia es importantísimo”. “Queremos que en las historias estén los protagonistas, que estén contadas por ellos. Eso no puede hacerse con decisiones precipitadas, porque si no es mejor no contar las historias”, ha proseguido.

De la misma manera, Carles Porta ha agradecido a la plataforma que hayan entendido su forma de trabajar: “Este elemento de tranquilidad al tomar decisiones nosotros lo agradecemos en cada caso”, ha dicho emocionado con la voz entrecortada. “Nuestros casos necesitan ese tiempo y ese trabajo detrás. Todo el trabajo requiere esa maduración que tiene que vivir lejos de las urgencias y de la búsqueda de las audiencias fáciles”, ha afirmado el periodista, que ha desvelado que su equipo trabaja actualmente “en 25 casos a la vez”.

“Ya veremos cuándo maduran y cuándo están preparados para salir. Pero para llegar a eso necesitamos tener a los personajes fundamentales de la historia en el momento que ellos quieren estar. Y ahí no puede haber urgencias. Nuestro género es muy delicado, no vale con levantar el teléfono y llamar. Hay que digerirlo y macerarlo, y hay casos que no se pueden hacer porque la persona luego no quiere salir. Si no, haremos historias efímeras y eso ya lo hacen otros. Nosotros queremos permanecer y entrar en el espectador, retratar nuestra sociedad con honestidad y rigor. El espectador tiene que verlo y entrar de manera natural en esto”, ha apuntado.

En ese sentido, Porta reconoce que “al principio fue duro porque no sabían lo que hacíamos, y hay mucho ruido que espanta”. “cuando han visto lo que hemos hecho en estos primeros capítulos y en Crims saben que no les robamos su dignidad”.

“Hemos estado acostumbrados durante mucho tiempo a ver expertos y nosotros no queremos expertos. Queremos al periodista que habló de eso, al policía que investigó ese caso, a la familia, etc. Sin que sea un alegato pro-víctimas y contra-asesinos”, recalca y plantea una idea: “Cuando alguien comete un crimen no solo genera víctimas en el entorno de la víctima, sino también el del asesino. El respeto es superimportante y no vale llenar minutos porque sí”.

La apuesta diferencial de true crime de M+ mira al exterior

Movistar Plus+ ha presumido además de que si la primera temporada “era un aperitivo”, ahora “estamos ante el plato principal”: “Esto que presentamos ahora lo hacemos con el total convencimiento de que es lo que queremos hacer de aquí al futuro. Estamos muy seguros de lo que se va a estrenar. Esta es nuestra apuesta diferencial de true crime”.

De hecho, aseguran que “hay mucho interés” por el formato fuera de nuestras fronteras, aunque advierten que “las ventas internacionales son complejísimas”. “Necesitamos tiempo para encontrar los compañeros ideales y que se trate de la misma manera internacionalmente lo que se cuenta aquí. Hay mucho interés”, añaden desde Movistar Plus+.

Porta señala aunque no hay estadísticas concretas, “sale un reportaje de cada siete casos que abrimos”. “Trabajamos muchos casos a la vez, algunos los dejamos en relatos escritos, otros los planteamos para podcast porque no podemos tener imágenes ni gente que quiera salir a cámara, y pocos acaban llegando al producto más redondo que es Luz en la oscuridad”.

“Nosotros no podemos sustituir al sistema”

De ese mimo y minuciosidad que trascienden nuestras se explica la repercusión que los casos tienen no solo a nivel mediático, sino a escala judicial. “Últimamente nos llaman fiscales y jueces para contarnos casos en los que han intervenido”, afirma el periodista, que eso sí, también sabe cuando un caso no tiene recorrido televisivo. Esto le lleva a hablar de los límites de su propia labor.

El productor revela un suceso que estuvieron investigando y que no salió adelante. “Nos llamó un padre para decirnos que creían que habían asesinado a su hija. Le dijeron que era un suicidio pero cuando fue a recoger las cosas de casa de su hija se encontró manchas de sangre y había debilidad en lo que le contó la policía. Hemos estado tres años investigando y no hemos encontrado un hilo que nos indique que ha habido un homicidio, y sí un suicidio”.

Aunque cree que “hubo mala praxis” y “lo hicieron muy mal”, se planteó un dilema: “Después de tres años investigando esto, ¿qué hacemos? ¿Contamos esa historia? Es muy difícil”.

“Le hemos tenido que decir que no, entre otras cosas porque hacerlo bien requeriría otros tres años de investigación y eso tienen que hacerlo la policía y los jueces”, expone Porta. “En este país funcionan bastante bien, las negligencias son muy pocas, pero nosotros no podemos sustituir al sistema. Nosotros contamos historias sin ninguna otra pretensión que hacerlo con mucho rigor y mucha calidad. No queremos cambiar la sociedad, no es nuestro cometido meter gente en la cárcel. Si por el camino descubrimos cosas ayudaremos, pero somos narradores”.

Así es 'Luz en la oscuridad'

Luz en la oscuridad, un original Movistar Plus+ en colaboración con True Crime Factory y Goroka, es un paso más en el género que aúna la experiencia de Carles Porta y su respeto por las víctimas y los implicados en los casos con una narración elegante y sutil y un rodaje, banda sonora y montaje muy cuidados.

El título de la serie es el concepto narrativo y formal que dirige los capítulos: poner luz en las partes oscuras de nuestra sociedad con el relato de crímenes que han sucedido en los últimos años en España. La primera entrega de Luz en la oscuridad, las tres temporadas de Crímenes y todos los episodios de El crimen de la guardia urbana, están disponibles al completo en Movistar Plus+.