Nieves Herrero explica en Telecinco su corte a Susanna Griso en Antena 3, sin nombrar cadena ni programa

Situación sorprendente la que se vivió este domingo en Fiesta con la visita de Nieves Herrero, que aprovechó su entrevista en el magacín de Telecinco para aclarar lo sucedido días atrás en una conexión en directo con Espejo Público, programa de la competencia.

El pasado miércoles, la periodista conectó con el magacín de Susanna Griso en Antena 3 para promocionar su libro sobre la vida Tita Cervera. Allí Aurelio Manzano, que colabora en ambos espacios televisivos, se dirigió a ella para comunicarle que la baronesa Thyssen estaba estudiando interponer una demanda.

La reacción de Herrero fue despedirse, quitarse el pinganillo y desaparecer del plano. “Una cosa es la intención y otra cosa lo que va a encontrar. No hay absolutamente nada demandable. Os tengo que dejar, que hay muchos compañeros”, dijo la invitada, mientras Griso trataba de frenarla sin éxito.

Ya este domingo, los dos protagonistas de ese momento coincidieron en el plató de Fiesta, donde volvió a salir el tema de la demanda y donde Nieves Herrero quiso explicarse.

Nieves Herrero, sobre su corte a Griso: “No se oía bien”

En su primera intervención en el programa de Emma García, Aurelio Manzano recordó lo sucedido en Antena 3 a colación de la polémica: “Cuando se forma todo este lío, yo en un programa de televisión, donde haces una conexión, te digo que la baronesa tiene la intención de demandar. Y tú ayer en el Deluxe dijiste algo así como que la demanda era un bulo, y me sentó muy mal. La información la di yo, y yo no me manejo con bulos”, comenzó diciendo el periodista.

“Esa conexión que tú me dices era con un ruido increíble, había no sé cuántos medios ahí para hablar. Habíamos dado 7 minutos, llevaban 17, y no se oía bien”, se excusó Nieves Herrero, sin mencionar ninguno de ellos el nombre del programa de la competencia. La periodista, además, pidió disculpas a Manzano por emplear el término “bulo” para referirse a su información.

Aun así, la entrevistada no quiso entrar en exceso en la polémica de la supuesta demanda que prepara Tita Cervera. “Yo he venido con una novela y eso para mí es el pasado”, dijo, al tiempo que desveló que ha estado en contacto constante con la baronesa e incluso cuáles habían sido sus correcciones sobre el libro.