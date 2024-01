Una presentadora de CNN anuncia en directo que padece cáncer de mama: “Por el amor de Dios, háganse mamografías”

Los espectadores de la cadena estadounidense de noticias CNN se quedaron este lunes perplejos al ver cómo Sara Sidner, una de las principales presentadoras del canal, anunciaba en directo que padece cáncer de mama en estadio tres. En los últimos compases de la emisión, la periodista se saltó el guion y compartió con la audiencia la delicada situación que atraviesa.

“Quiero empezar pidiéndoles un gran favor: Tómense un segundo para recordar los nombres de ocho mujeres que conozcan. Sólo ocho. Cuéntenlas con los dedos. Estadísticamente, una de ellas sufre cáncer de mama. Yo soy esa una de cada ocho en mi grupo de amigas”, arrancó diciendo, muy emocionada.

Sidner, de 51 años, reconoció lo “difícil” que es decir todo esto en “voz alta”: “No he estado enferma nunca. No fumo, raramente bebo. El cáncer de mama no es hereditario en mi familia. Y, sin embargo, aquí estoy, con un cáncer de mama en estadio tres”, aseguró, visiblemente afectada.

La periodista desveló que ya ha comenzado su tratamiento contra el cáncer: “Estoy en mi segundo mes de quimioterapia y me someteré a radiaciones y a una doble mastectomía”, prosiguió, aclarando que esa fase tres no supone ya “una sentencia de muerte para la gran mayoría de las mujeres que lo sufren”.

El importante mensaje de Sara Sidner en CNN

Sidner añadió que las mujeres negras tienen “un 41%” de probabilidad más de morir por este tipo de cáncer. A ellas y todas, la televisiva lanzó una importante petición de concienciación: “A todas mis hermanas, negras, blancas y morenas, por favor, por el amor de Dios, háganse mamografías todos los años. Háganse autoexámenes, traten de detectarlo antes que yo”, expresó.

“Ahora, aquí hay algo que nunca, nunca podría haber predicho que me pasaría a mí. Le he dado las gracias al cáncer por elegirme. Estoy aprendiendo que no importa el infierno que pasemos en la vida. Yo sigo locamente enamorada de esta vida y el mero hecho de estar viva me hace sentir realmente diferente ahora”, decía ya con la voz muy rota.

“Soy más feliz porque no me estreso por tonterías que antes me molestaban. Y ahora, cada día que respiro, puedo celebrar que sigo aquí con ustedes. Estoy aquí con mis compañeros de trabajo, mis colegas, mi familia. Y puedo amar, llorar, reír y tener esperanza. Y eso, queridos amigos, es suficiente”, sentenció.