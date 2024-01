Manu Sánchez volvió a 'Tierra de talento' tras superar un cáncer: “Este momento lo he soñado”

El pasado 30 de mayo de 2023, Manu Sánchez anunció en directo que padecía un cáncer que le iba a obligar a alejarse de las cámaras para centrarse en su recuperación. El presentador, cómico y productor reapareció televisivamente hace poco por todo lo alto, encargándose de conducir las Campanadas 2023-2024 de Canal Sur junto a la futbolista Olga Carmona, autora del gol que hizo a España campeona del mundo.

Ya entonces mandó un emotivo mensaje por su recuperación, pero la noche de este 6 de enero, se cumplió su deseo de Reyes y volvió a su programa, Tierra de talento.

Fue María Villalón, copresentadora del formato, la que le presentó. Y una enorme ovación acompañó su entrada al plató, mientras él visiblemente emocionado bromeaba pidiendo que parasen a los “¡aduladores!”, y luego expresaba: “Os juro que este momento lo he soñado y se lo he pedido un montón de veces a los Reyes Magos. Yo no sé si han sido Melchor, Gaspar y Baltasar. Lo que sí os voy a pedir es que me dejéis darle las gracias a esos sabios de Oriente, pero también a los que tenemos aquí”.

Manu Sánchez aprovechó para repetir su agradecimiento a la sanidad pública: “Dejadme que le dedique todo esto a nuestra sanidad publica por una tontería: porque a mí me han salvado la vida”, dijo, antes de dirigirse a todos los profesionales de la sanidad: “Por todos y cada uno de ellos que están ahí detrás velando para que ocurran las noticias bonitas, porque esto va de oropeles y brillantinas, pero en un momento, pestañeas, y te encuentras en una cama, con unas manos generosas que te están lavando literalmente, y eso te da una cura de humildad tremenda”.

También quiso agradecer las numerosas muestras de apoyo que ha recibido en todo este tiempo: “Por lo que sea, se ve que hemos sido buenos y los Reyes me han traído este bonito regalo. No os podéis ni imaginar los regalos que me habéis hecho los de aquí y los de casa durante todos estos meses. Las muestras de cariño han sido muchas y sinceras”.