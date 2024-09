Soy una pringada llegó “de resaca” a 'El rival más débil' y fue la primera expulsada por una respuesta surrealista

Tras su primera entrega con cantantes y una segunda con políticos, El rival más débil ofreció este miércoles un programa con reconocidos rostros de la comedia como participantes. Estos fueron Esty Quesada (también conocida como Soy una pringada), Leo Harlem, Iggy, Martita de Graná, Goyo Jiménez, Paula Púa, Juan Dávila y Anabel Alonso.

La entrega, como era de esperar, fue una de las más divertidas y con mejor química entre todos, hasta la fecha. Aún así, los dardos de Luján Argüelles no dejaron de sucederse, así como los cuchillos y guiños entre los concursantes. Situaciones esperadas por la mecánica del concurso.

Sin embargo, lo que no se vio venir fue la respuesta de Esty a la única pregunta que le lanzó Luján en toda su participación (ya que tras ella sería eliminada): “¿Qué mamífero volador contiene las cinco vocales en su nombre?”, a lo que la youtuber respondió sin dudarlo “Michael Jackson”. Entre las risas de los presentes, la presentador corrigió: “No. Murciélago”.

La surrealista contestación de Esty le valió el voto de la mayoría de sus compañeros para que se marchara. Ya a solas, frente a la cámara, la influencer argumentaba lo ocurrido: “Es que estoy de resaca (...) quería que me echase todo el mundo porque tengo sueño, quiero ver Perdidos y quiero estar en mi casa”.

Paralelamente, sus compañeros se dividían entre los que se lo habían pasado bien con ella y los que querían verla salir de plató. Por ello, la propia eliminada concluyó: “Hacerme odiar se me da increíble. A mí anabel alonso me encanta, la veo ganando El rival más débil”, algo que no pasó porque tras la eliminación de Dávila y Paula, la siguiente fue Anabel. Finalmente, el ganador fue Goyo.