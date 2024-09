Ricardo Darín recordó en 'El Hormiguero' el casting en el que le pillaron en una mentira y le echaron: “Por tramposo”

Este martes, Ricardo Darín regresó a El Hormiguero para promocionar la obra de teatro en la que lleva once años actuando: 'Escenas de la vida conyuga'l.

El actor explicó que, a pesar del tiempo dedicado a este proyecto, no se cansa: “Me estimula. Cuando alguien tiene la posibilidad de trabajar tanto tiempo en un mismo texto puede profundizar mucho en él y darle nuevos sentidos, eso es maravilloso. Lo que se mueve, durante todos estos años, no es la obra, sino el mundo”.

Pablo Motos señaló que en la historia que cuentan se habla mucho de la necesidad de dejar espacio a tu pareja, algo con lo que Darín está muy de acuerdo tras sus 37 años de relación con su mujer: “Es importante respetar los espacios, los silencios, el ritmo. Es un trabajo tratar de entender a tu pareja todo el tiempo. Se resume todo en un término que es el respeto, no intentar imponerte sobre la idea del otro”.

Además, el intérprete habló también del amor pero hacia los animales y otros seres vivos: “Creo que los animales nos entienden y el esfuerzo es nuestro por tratar de entenderlos a ellos. Los coaccionamos para que se adapten a nuestro estilo de vida y nosotros no lo hacemos. No solo hablo con los perros, también con los rosales”.

Pero más allá de la obra de teatro y del amor, Motos quiso saber si era real que una vez se presentó a un casting para una película italiana sin saber hablar nada del idioma. Algo que confirmó Darín: “Eso de que no sabemos hablar italiano es algo que un argentino nunca te va a aceptar”, bromeó haciendo referencia al crisol de razas.

Para acabar, desveló lo que ocurrió: “Yo me aprendí de memoria un verso, era un chaval, miré a cámara y lo solté de carrerilla pensando que lo había hecho muy bien, pero vinieron los guardias de seguridad y me tiraron a las ruedas. Me dijeron tramposo”, lamentó.