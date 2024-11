Rita Maestre desveló en 'Salvados' haberse puesto en contacto con Elisa Mouliaá y lo que le “movió” a hacerlo

Salvados emitió la entrevista de Gonzo a Rita Maestre, después de haber hecho pública una carta en la que hablaba abiertamente de su decepción personal al descubrir lo que revelaron las acusaciones de acoso y violencia machista contra Íñigo Errejón, que acabaron con la dimisión del diputado y su abandono de la política activa.

La portavoz de Más Madrid, no solo había sido una estrecha colaboradora política de Errejón durante casi diez años, sino que llegó a ser su pareja sentimental. “Me siento engañada porque lo he sido, personal y políticamente”, empezó explicando.

Y aprovechó para desmentir una de las teorías que más se han extendido, sobre que los compañeros políticos habían encubierto a Errejón: “¿Cómo iba a encubrir como política, lo que no sabía como pareja?”. Para continuar explicando la razón de dar tal entrevista: La única forma de sanar es hablar y es lo que estoy haciendo también aquí“.

La política madrileña se mostró “decepcionada y furiosa” con el que fuera su compañero de proyecto político desde la fundación de Podemos y hasta las pasadas elecciones generales, cuando Errejón se integró en las listas de Sumar. Asegura haber sentido “estupor” al conocer las acusaciones contra el que fue su compañero y que todavía está digiriendo lo que ha sucedido.

“Tengo un profundo desprecio con ese hombre que nos ha maltratado”, aseguraba. Aunque confesaba no sentirse víctima: “Las víctimas son las mujeres que han sufrido situaciones de maltrato, manipulación y abuso por su parte. Yo me siento estafada y furiosa”.

Además, el próximo martes 12 de noviembre, el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid ha citado a declarar al exdiputado de Sumar como investigado por un supuesto delito de agresión sexual denunciado por la actriz Elisa Mouliaá. Por lo que Gonzo preguntó a Maestre si alguien de Más Madrid se había puesto en contacto con la actriz o si ella misma lo había hecho.

Rita desveló que ella se había puesto en contacto con Mouliáa: “Sí, pero preferiría no tener que contar personalmente, públicamente, conversaciones que creo que tienen que quedar en el ámbito privado”.

Gonzo quiso saber si esa llamada respondía a motivos personales o políticos: “Me movieron las dos cosas. La escuché hacer referencia a mi carta, me sentí interpelada y me puse en contacto con ella”, confesó para zanjar el tema.