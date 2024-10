'Salvados' detalló lo que ven los moderadores de redes avisando de su dureza: “Para que la gente lo comprenda”

Este lunes, laSexta emitió el segundo especial de Salvados titulado Redes sociales: la fábrica del terror. Mientras el primer programa lo dedicaron a entrevistar a un exdirectivo de Meta que se derrumbó al comprobar el acoso a una menor, en este segundo episodio fueron los moderadores de esas redes sociales los protagonistas.

Gonzo se trasladó hasta un espacio lleno de oficinas donde miles de personas trabajan a diario frente a un ordenador para que, cuando los usuarios encendamos el móvil, no tengamos que ver lo más perverso, violento y obsceno del ser humano. Ven vídeos y fotos que circulan por las redes con un contenido que jamás creeríamos posible.

Trabajadores que, al no poder ser identificados por una cláusula de confidencialidad en sus contratos, aparecieron en el programa con su identidad oculta para relatar cómo “en una jornada laboral ven 800 vídeos reportados. Torturas reales, decapitaciones y suicidios de adolescentes entre otras atrocidades”.

Contenidos que les han cambiado la vida para siempre porque ahora sufren “agorafobia, alucinaciones y síndromes posts traumáticos”. Consecuencias de las que la empresa no se hace cargo y son derivados a la sanidad pública.

Ante tal situación laboral, Gonzo entrevista a Francesc Feliu, un abogado que representa a una treintena de moderadores de contenido (en su mayoría de Instagram y Facebook, y algunos de TikTok) que explicó con pelos y señales cómo fue la primera visita que tuvo de uno de sus clientes.

“Lo que vi era un chaval de veintipocos años que lo que tenía era un problema de salud mental provocado por una enorme empresa multinacional, la número uno a nivel tecnológico”, empezó relatando. “El chico me explicó que era moderador de contenido, que trabajaba para Facebook, y me dijo lo que veía. A mí me dejo KO. Soy padre y la imagen que me explicó fue de un hombre que cogía a su...” y en ese instante pidió que se parara la grabación.

“El tiempo que necesites” le tranquilizó Gonzo. Segundos después, el abogado explicaba la razón de detallar el relato: “Una clienta mexicana me dijo que cuando explicara esto en los medios de comunicación lo hiciera con pelos y señales para que la gente comprenda lo que vemos. Si lo endulzaba y solo decía que vemos 'contenido violento' es una cosa banal”.

Por lo que prosiguió: “El chico me explicó el caso de un padre que cogía a su hijo de dos años que abría en canal, le sacaba el corazón, había muchos chillidos, mucha sangre, y el vídeo duraba casi tres minutos. Que tuvo que verlo prácticamente entero por las políticas de Facebook porque no podían ignorarlo”.

Feliu acababa asegurando que aquello le dejó en shock y que él no trabajaría allí pagaran lo que le pagaran. Por lo que para él no fue un impedimento enfrentarse a un gigante como Meta.