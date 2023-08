Sandra Barneda y César Muñoz cortaron a Antonio Montero por su controvertido comentario sobre Rubiales

El caso de Luis Rubiales también ha llegado a Así es la vida. El magacín de Telecinco abordó en su entrega de este jueves la polémica que rodea al presidente de la Real Federación Española de Fútbol desde que, el pasado domingo, besara sin consentimiento a la futbolista Jenni Hermoso y se tocara ostensiblemente su entrepierna a escasos metros de la Reina Letizia y la Infanta Sofía mientras celebraba el triunfo de España en el Mundial femenino.

Estos dos controvertidos gestos le han costado multitud de críticas y han puesto en serio peligro su puesto en la RFEF -se esperaba su dimisión para este viernes, pero finalmente ha dicho que no dimite-, y Sandra Barneda no termina de comprender por qué los hizo. “¿Por qué un gesto tan evidente que llevarían a cualquier persona a estar donde está Rubiales… Por qué lo hace?”, se preguntó la presentadora.

“Porque es un poco tonto”, contestó rápidamente Antonio Montero, que tomó la palabra para soltar una de las frases más controvertidas de la tarde, ya que pese a esta polémica, defendió el papel de Rubiales en la defensa de los derechos de las mujeres en el fútbol. “Es muy listo para muchas cosas y, de hecho, defendió la incorporación de la mujer al fútbol y posiblemente es de las personas que más ha luchado por los derechos de las mujeres en el fútbol. Pero luego es tan tonto de estar en un sitio público, donde le está viendo todo el mundo, y tocarse de esa manera, que es absurda”.

“Es un tío absurdo. Entonces, se tiene que ir por absurdo”, añadió el tertuliano antes de que César Muñoz respondiera a su reflexión. “Yo creo que las que han luchado por los derechos de las mujeres son las que todos los días se visten la camiseta, no por un señor, perdóname que discrepe”, dijo el presentador, que se ganó los aplausos del público.

“No, no, no. Simplemente te digo que en su primer discurso, avanzó que pretendía construir un organismo líder en transparencia e incorporar a la mujer en los cargos directivos”, respondió Montero. “Pero Antonio, ¿cuántos CEO's de grandes empresas, en su primer discurso, dicen que incorporarán a las mujeres y cuántos lo hacen?”, comentó Barneda. “Eso no significa que luches por la mujer, significa que, proactivamente, es necesario que se diga porque queda bien, pero es como el maquillaje de muchos presidentes que llegan al poder y hablan de la mujer”, continuó la presentadora.

“La cosa no va entre mujeres y hombres, va de que alguien se toque la entrepierna delante de la Reina, que bese a una de las jugadoras y que la lleve a hombros. Hay cosas que van de educación, de modales y de que hay cosas que no se pueden hacer, pero ni cuando no hay cámaras”, concluyó Barneda.