Terelu Campos recuerda a Hilario López Millán y explica su decisión con su madre

La muerte de Hilario López Millán, producida la semana pasada a los 78 años de edad, sigue despertando reacciones entre quienes conocieron al periodista y recordado colaborador televisivo. Es el caso de Terelu Campos, que compartió plató con López Millán en varios programas de su madre, María Teresa Campos, tales como Día a día y ¡Qué tiempo tan feliz!

Es más, gracias a estas experiencias profesionales, entre Hilario y la familia Campos se acabó fraguando una larga y sentida amistad. De hecho, coincidieron durante muchos veranos en Marbella, tal y como ha recordado ahora la propia Terelu en su blog de Lecturas.

En su último post, la presentadora se deshace en elogios hacia López Millán, al que define como “uno de los mejores profesionales ligados al mundo de la copla”. “Recuerdo muchos momentos de mi madre con Hilario en diferentes programas de televisión. Sentarse a hablar con él de música y de copla era una delicia. Escucharle hablar te nutría de sabiduría, de saber por qué se compuso una copla, quién la había cantado mejor y de muchas cosas que rodeaban al mundo de las folclóricas: celos, encuentros, desencuentros... Hilario se lo sabía absolutamente todo, porque vivía y disfrutaba con ellas. Ese tipo de conocimiento no te lo da el estudio de un género”, añade.

Pero además de con el experto en copla, también se queda con la persona, y así lo reconoce: “Él, para mí, no solo ha sido un profesional”. De ahí que, para Terelu, el fallecimiento del comunicador haya sido un duro golpe. Y también uno inesperado, asegura: “No esperaba la muerte de Hilario y no pensaba que él estuviera tan delicado. Sí sabía que su pareja estaba regular de salud en los últimos años. Imagino que la partida repentina de Hilario habrá supuesto el palo de su vida para su marido”.

Al hilo de esto último, Terelu hace una confesión: todavía no le ha contado a su madre que Hilario López Millán ha muerto. “Dadas las circunstancias, no he creído conveniente comentarle a mi madre que Hilario ha fallecido. Sé que si mi madre fuera consciente de esta noticia, ella sufriría mucho su pérdida”, afirma la otrora tertuliana de Sálvame sobre María Teresa Campos, que lleva tiempo apartada de los focos debido a su delicado estado de salud.