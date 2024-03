'El Slam' de Netflix', una “pantomima” deportiva pero de suma importancia para la TV en streaming

Netflix logró un punto de partido en la madrugada del domingo 3 al lunes 4 de marzo, con la emisión de El Slam, una novedosa prueba de tenis en la que Rafael Nadal y Carlos Alcaraz se batieron en duelo. El murciano ganó al balear en este duelo de exhibición, que servía para escenificar el relevo generacional del tenis español, ha servido para afianzar la apuesta de la plataforma por las retransmisiones en vivo y por el deporte.

El partido, como decimos, partía como una competición descafeinada: no había nada en juego y ninguno de los dos estaba ejercitándose a su máximo nivel, a fin de protegerse de lesiones; no hay que olvidar que Nadal no jugaba desde enero, tras lesionarse en Brisbane (Australia), y que Alcaraz sufrió una torcedura de tobillo nada más arrancar el ATP 500 de Río de Janeiro, hace escasas dos semanas. Pero sí servía para que ambos se probasen antes de las grandes citas: la más cercana, el Masters 1.000 de Indian Wells, donde Alcaraz defiende el título.

Con todo, fue un buen choque con buenos golpes, con la intensidad justa y con un medido componente de emoción, por la forma en que se decidió el partido. Alcaráz se impuso en en tres sets: 6-3, 4-6 y 12-14 en el inevitable Super Tie Break.

Un gran show que da confianza a Netflix en directo

En ese aspecto, la transmisión se planteó como un show más cercano a las grandes citas de boxeo, aprovechando el emplazamiento en el Michelob Ultra Arena de Las Vegas. No faltaron los planos de las personalidades que acudieron a presenciar este encuentro sin relevancia en lo que respecta a lo estrictamente deportivo, pero de una importante carga simbólica.

Por un lado, por el reclamo de unir a los iconos de la raqueta españoles, y hacerlo en un momento clave para Nadal, que ha superado un último año marcado por sus problemas en el psoas ilíaco. Por otro, en lo televisivo, porque su consecución demostró que Netflix está plenamente preparada para emitir eventos deportivos en directo.

No había, en ese aspecto, grandes novedades con respecto a una retransmisión prototípica: ahí estaba Isabel Forner como reportera a pie de pista, y los comentarios de Rafa Plaza, Nico Pereira y Feliciano López. De ahí la prueba de que la compañía de streaming puede competir con otras OTT en lo que se refiere a su dispositivo para albergar no ya entretenimiento, como ya había intentado con su emisión en directo preliminar de un espectáculo de Chris Rock y ha hecho Prime Video con OT 2023, sino competiciones deportivas.

Si esto la anima a pujar por derechos deportivos con decisión, es algo que está por ver. En todo caso, hay que recordar que ya ha habido un primer gran golpe sobre la mesa en esta línea: el pasado mes de enero, Netflix sellaba un acuerdo multimillonario a largo plazo con la WWE para convertirse en la casa de la mayor promoción mundial de wrestling. A partir de enero de 2025, Raw se emitirá en directo en Netflix en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Latinoamérica, a falta de seguir confirmándose más países (se espera que España esté entre ellos). Smackdown y NXT, así como los grandes eventos en vivo, también se verán fuera de Estados Unidos en la plataforma.