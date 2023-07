Telecinco pone fecha de estreno a 'La traición', que debutará contra la final de 'Mask Singer 3'

Telecinco ya ha puesto fecha de estreno a La traición, su nueva serie turca. Será este próximo miércoles 5 de julio, a partir de las 22:50 horas, cuando la cadena de Mediaset lance esta ficción sobre una mujer que, sin saberlo, acoge en su casa a la amante de su marido.

La traición tiene dos temporadas y un total de 27 capítulos, cada uno de ellos de unas dos horas de duración, aproximadamente (de hecho, la emisión del miércoles acabará las 2:00 de la madrugada, tal y como consta en la programación de Telecinco). La serie, conocida como Lyilik en su idioma original, ya se encuentra finalizada. Los actores protagonistas son Sera Kutlubey, Hatice Şendil y İsmail Demirci, mientras que Perihan Savaş, Özgür Çevik, Mina Akdin, Bahadır Vatanoğlu, Mehmet Aykaç, Pelinsu Karayel y Ogün Kaptanoğlu completan el reparto.

Que La traición se vaya a emitir los miércoles no es casual, sino una muestra más de que Telecinco quiere que su tercera noche de la semana sea para las series. Ya lo demostró a principios de año con la miniserie Sissi, después con las españolas Escándalo y Desaparecidos, y en los últimos dos meses con El Pueblo, que se despidió la semana pasada con el final de su tercera temporada.

Ahora, el relevo de la comedia rural lo coge La traición, cuyos cuatro primeros episodios ya están disponibles para los suscriptores de Mitele Plus. En su estreno en abierto por Telecinco, la serie turca se enfrentará a la final de Mask Singer 3, que finalmente se emitirá en el hueco habitual del show (la noche del miércoles) después de que Antena 3 jugara al despiste y anunciara la gala decisiva para “esta semana”, pero sin especificar su día de emisión.

Antes de este duelo entre ambas ofertas, Telecinco ofrecerá el especial ¡Vaya Vacaciones! Extra (22:00h) para ir calentando motores de cara al estreno del jueves, día en el que verá la luz este reality veraniego conducido por Luján Argüelles.

Así es 'La Traición' en Telecinco

Cuenta la historia de Neslihan (Hatice Şendil) que junto a su esposo Murat (İsmail Demirci) y dos hijos vive una aparente felicidad familiar o al menos eso es lo que ella cree. Hasta que una amiga de la infancia de Neslihan llamada Damla (Sera Kutlubey) removerá los cimientos del matrimonio. Haciendo que Neslihan se arrepienta de su bondad invitándola a vivir al lado ya que en verdad era la amante de su esposo.

Telecinco vuelve a apostar por las series turcas

Con La traición, Telecinco vuelve a apostar por una ficción turca para su parrilla, dándole así una nueva oportunidad a la producción otomana tras la emisión de Love is in the air. Una serie que tras estrenarse en el principal canal de Mediaset no logró rendir como las ficciones turcas de Antena 3, y acabó finalmente y antes del desenlace de su primera temporada relegada a Divinity, donde después se emitió la segunda entrega de la ficción.

Tras ello, el canal se aventuró con una nueva ficción otomana, Mi hogar, mi destino. Serie que tras ser anunciada como una oferta estelar para Telecinco, acabó en el late night emplazándola para Mitele Plus, y también tuvo su recorrido en las tardes de los fines de semana. Además, padeció numerosos cambios en la programación de la cadena.

Las ficciones turcas y los seriales latinos no le funcionan al principal canal de Mediaset como a Antena 3, tal y como ya analizamos. Sin embargo, ahora Telecinco vuelve a darles una nueva oportunidad.