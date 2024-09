TVE da luz verde a un 'Maestros de la costura Celebrity' y repesca el concurso 'The Floor' tras ser adaptado en Antena 3

RTVE ha anunciado la puesta en marcha de dos nuevos formatos de entretenimiento, ambos conocidos por la audiencia española.

Por un lado, el Consejo de Administración ha aprobado la producción de una versión con famosos de Maestros de la costura, que volverá a producir Shine Iberia (MasterChef). Lo hará bajo el nombre Maestros de la costura Celebrity.

Por otro lado, se ha dado luz verde a una nueva versión de The Floor, concurso de éxito internacional que ya tuvo una primera adaptación en nuestro país de la mano de Atresmedia. De este último se encargará Satisfaction Iberia, compañía liderada por Daniel Domenjó.

'Maestros de la Costura Celebrity'

Será la primera vez que concursen celebrities en este formato de La 1 que apoya la industria de la moda y textil. El talent show mantendrá la estructura clásica de sus seis ediciones con anónimos: dos pruebas de plató más una por equipos en el exterior.

El formato, en el que participarán actores, cantantes, modelos o presentadores, también tendrá en esta versión como jueces a Palomo Spain, María Escoté y Lorenzo Caprile y habrá siempre un cuarto juez invitado. Los jueces además coserán en una prueba, habrá una sección con jueces en la mercería y otra en la que darán consejos a los participantes.

Se explicará con grafismo todo el proceso de confección de las piezas y se fomentará el reciclaje de ropa y sostenibilidad. Todas las celebrities seleccionadas tendrán conocimientos de costura y se someterán a una preparación previa a las grabaciones. El espectador se sorprenderá cada semana con los avances de un elenco que pondrá a prueba sus capacidades en el difícil arte del diseño y de la costura.

Por el momento, no se especifica la vuelta de Raquel Sánchez Silva, presentadora de todas las temporadas hasta la fecha.

Recupera 'The Floor', emitido en Antena 3

Por otro lado, sorprende la recuperación de The Floor, un concurso para el prime time que ya tuvo una primera temporada en España, emitida por Antena 3 y con Manel Fuentes como presentador. El programa estaba entonces producido por Mediacrest. En esta nueva etapa estará realizado por Satisfaction Iberia, compañía de reciente creación perteneciente al grupo francés Satisfaction Group y que tiene a Daniel Domenjó (ex de Mediacrest) como responsable.

Se trata de un caso parecido al de That's My Jam, otro formato que, tras una temporada en su canal original (o en este caso plataforma, al ser original de Movistar Plus+) fue repescado por La 1 para reforzar su prime time

The Floor se emitirá semanalmente en el prime time de La 1 y es un “espectacular concurso de estrategia y preguntas”. En cada entrega, 100 concursantes lucharán por ganar territorio en un gigantesco tablero led dividido en 100 casillas.