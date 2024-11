Víctor Sandoval ataca a Marta Riesco en 'Ni que fuéramos': “Por mujeres como tú, los hombres tienen problemas”

Víctor Sandoval ha sido el máximo protagonista de Ni que fuéramos Shhh, aunque por motivos cuando menos cuestionables. El colaborador de la tertulia se ha enzarzado en una agria discusión con Marta Riesco, que ha terminado de forma abrupta con una desagradable frase: “Por mujeres como tú, los hombres tienen problemas”, le ha espetado el otrora presentador de Mamma Mía a la exreportera de El programa de AR.

El cariz de semejante comentario ha exigido al magacín de Fabricantes Studio un esfuerzo por enmendarlo y condenarlo, y también una rectificación al propio Sandoval, que sin embargo se ha enfocado en una cuestión de lenguaje y en un elogio de “la televisión antigua” donde, a su juicio, se podían hacer cualquier comentario en pos del show sin consecuencias.

En estos términos concluía un bronco episodio entre los dos tertulianos de Quickie, enzarzados a cuenta de sus intentos por haber participado en el Benidorm Fest. Una y otro habían planteado propuestas para la cuarta edición del certamen, y habían permanecido enfrentados en una rivalidad interna. Sin embargo, el debate sobre la idoneidad o no de ambos como candidatos dio pie a una discusión entre Riesco y Sandoval, que agitaba un báculo que le servía de atrezo para la ocasión: en línea con las dinámicas del programa, el colaborador se había disfrazado de Tutankamon.

Riesco se molestó con él por los gestos que hacía con el “palito”, en sus propias palabras: “El palito al final te lo vas a comer”, llegó a decirle ella molesta por los juegos de él, que no aceptó la riña. Pese a que sus compañeros le pedían que dejase la vara, Sandoval se enervó, más aún cuando Riesco le llamó “agresivo” por su actitud. “¿Que yo soy agresivo? Mira, por mujeres como tú, los hombres tienen problemas”. Tras ello, Sandoval abandonó el plató.

Moñeo histórico entre Marta Riesco y Víctor Sandoval… Pero QUE COÑO ACABA DE PASAR?! 😨 #NiQueFuéramos13N pic.twitter.com/ISBULQW1Y0 — Emara 🇮🇨💛 (@Lalapo34) November 13, 2024

Las disculpas del programa y de la cadena Ten

Javi de Hoyos y Belén Esteban, que sustituían a María Patiño al frente de Ni que fuéramos por indisposición, reprobaban el comentario. “Acabas de decir algo muy gordo [...] Evidentemente no compartimos nada de lo que ha dicho”, decía el primero.

Mientras el programa trataba de salir adelante, la 'princesa del pueblo' recalcó el mismo mensaje: “Aquí estamos para entretener, no para este pedazo de movidas”, se quejaba la Esteban, que incidía en que “ha sido un comentario muy, muy feo”. Él, mientras, a voz en grito y entrando y saliendo del set, se defendía: “¡Me ha acusado de algo que no lo he hecho y no lo voy a consentir!”.

Las disculpas no solo se sucedían desde el plató. También Ten, que emite el programa en directo cada tarde, en paralelo a la emisión por YouTube y redes, publicaba un comentario en la red social X: “Generalmente apoyamos a Víctor y nos encanta su humor. Hoy ante lo que ha dicho creemos que se le ha ido de madre y no ha sabido actuar ni gestionar la situación. Perdón a Marta y a los espectadores”, lanzaron sobre las 17:30 horas. El mensaje, eso sí, fue borrado algo después, conforme avanzaba la tarde.

Sandoval se justifica por “no entender esta televisión de 2024”

Tras marcharse de las instalaciones, Sandoval volvió minutos después para explicarse. Sin embargo, sus justificaciones tampoco fueron bien recibidas, por el tono que tomaron. “Es la primera vez en mi vida que me siento incómodo con lo que voy a decir. Incómodo con que en la televisión de 2024 tengamos todavía que estar explicando el contexto en que se desarrollan unos acontecimientos y unos hechos. Parece que estamos en Parlamento en vez de un programa de entretenimiento. No he nacido para eso, he nacido para hacer show, entretenimiento, espectáculo. Cuando se pasan unas líneas, se convierte todo en peligroso, pero ¿saben ustedes? Yo no me he criado en esa televisión”.

Y prosiguió, reivindicando viejas fórmulas del lenguaje ya superadas: “Yo me he criado en una televisión donde decía que tenía Parkinson en el Un, dos, tres, y no pasaba nada. Ahora seguramente la asociación de no sé qué del Parkinson me demandaría. El lenguaje que tengo es el lenguaje con el que me he educado en este medio, en el que llevo desde los nueve años”. Sandoval decía haberse “sentido agredido”, por el comentario que se le ha realizado mientras estaba “haciendo un personaje”, y procedía a enunciar una disculpa.

“He hecho un comentario que una vez más por no entender esta televisión de 2024, porque sigo en la televisión antigua, puede haber molestado a alguna persona. Si a alguna persona le ha molestado, aquí o en su casa, les pido disculpas, porque no iba con esa intención. Lo siento si ha molestado”, proclamaba, aunque se justificaba: “Tienen que entender que yo me he sentido molesto cuando, en pleno sketch, me dicen que te vas a comer el palito”.

“Yo lo que hago es humor todas las tardes. Lo hago por ustedes”, reiteraba como defensa el colaborador, excusando su comentario. De hecho, no tardaba en llamar “bomba de relojería” a Marta Riesco: “Se ha cargado mi carrera”, llegaba a decir de fondo, mientras otros compañeros intentaban apaciguar las aguas. “No quiero que llegue una persona y lo ensucie”, insistía.

Después de que los presentadores intentaran hacer entrar en razón a Sandoval, Kiko Matamoros quiso tomar la palabra para establecer unos límites a las consideraciones de su compañero, con quien ha protagonizado notorias disputas meses atrás. “Una cosa es que pida disculpas [...] y otra cosa es que hagas un examen de conciencia y te resetees. Aquí el problema no es que estés acostumbrado a hacer la televisión de hace 20 años, es un problema de adaptación no solo al medio sino a los tiempos”.