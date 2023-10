Las 16 series de la semana celebran las vueltas de 'Rick y Morty' y 'Élite', y vuelven a jugar con el Wrexham

Octubre sobrepasa su ecuador sin aminorar la marcha de estrenos: entre el lunes 16 y el domingo 22 se contabilizan 16 títulos entre estrenos, regresos, ficción y no ficción. Seguimos con el ritmo imparable de visionados una semana más, aunque en esta la atención recaiga especialmente en tres regresos.

El primero, con denominación española, es Élite: la serie juvenil de Netflix inaugura su séptimo curso en la plataforma este viernes 20 con importantes novedades en el “plan de estudios” de Carlos Montero. El fichaje estrella de Maribel Verdú, recién llegada del universo DC cinematográfico, otorga galones a las nuevas entregas, a las que regresa un antiguo alumno, Omar Ayuso, tras dejar la serie en la temporada 5.

Para entonces, Rick y Morty ya llevarán unos días de vuelta. HBO Max lanzaba el lunes la nueva temporada de la serie animada, también la séptima, marcada por la novedad en las voces principales. Tras la salida de Justin Roiland, cocreador de la ficción junto a Dan Harmon, despedido tras las denuncias por violencia machista que pesaban contra él (los cargos fueron finalmente desestimados por falta de pruebas), las nuevas voces de los protagonistas en su versión original han sido prestadas por dos nombres poco conocidos, Ian Cardoni y Harry Belden.

Ambas series parecen tener su continuidad más que asegurada (Élite tiene por delante la octava, concebida como la última), mientras la que estrena sus nuevas entregas entre medias lo hace ya con su desenlace escrito. Nos referimos a Cuéntame cómo pasó: tras 22 años, TVE estrena la temporada definitiva este miércoles 18; un día impropio para el drama, que había ocupado desde sus inicios el prime time de los jueves y que ahora prueba nueva ubicación con la esperanza de que el público los acompañe en esta despedida de la familia más icónica de la televisión patria.

No son estos los únicos lanzamientos con interés: en el campo de la no ficción, Movistar Plus+ da la nota con su documental de David Bisbal (martes 17), de los mismos responsables de Raphaelismo, y siguiendo la estela del reciente Bosé renacido en la plataforma; y para los más futboleros, Disney+ ofrece entradas para volver a ver al Wrexham Football Club de Rob McElhenney y Ryan Reynolds, en una segunda temporada del formato documental (miércoles 18) que seguirá mostrando los esfuerzos de las estrellas de Hollywood por dejar su huella en el césped de la liga inglesa de fútbol.

'Rick y Morty' T7 (16 de octubre, HBO Max)

Así es la serie: ¡Rick y Morty han vuelto y son más ellos mismos que nunca! Es la séptima temporada y las posibilidades son infinitas: ¿qué pasa con Jerry? ¡¿Verano malvado?! ¡¿Y volverán alguna vez al instituto?! ¡Quizás no! ¡Pero vamos a averiguarlo! Probablemente haya menos cabreo que en la última temporada. ¡Rick y Morty, 100 años! ¡O al menos hasta la temporada 10!

'Bisbal' (17 de octubre, Movistar Plus+)

Así es el documental: David Bisbal cumple 20 años de carrera y lo quiere celebrar en Almería, su tierra natal, con un gran concierto junto a los suyos. La cámara se pega a él, le sigue, le acompaña durante los días previos del que será el recital más emotivo de su vida. Y durante esa vorágine, con el mar y el desierto de Almería de fondo, David echa la vista atrás y recuerda quién es y de dónde viene: de cantar de feria en feria, en una orquesta donde ya soñaba con subirse a otros escenarios y de un concurso de talentos musicales que cambió para siempre la forma de llegar a la fama.

'Me desperté vampira' (17 de octubre, Netflix)

Así es la serie: El día que cumple 13 años, Carmie descubre que es mitad humana y mitad vampira... Y que sus formidables poderes le van a complicar mucho la vida en el colegio.

'Darkness' T3 y Final (17 de octubre, Filmin)

Así es la serie: Louise está decidida a seguir trabajando como detective y, cuando encuentran a una pareja brutalmente asesinada, se hace cargo del caso. Ayuda a Frederik Havgaard, el investigador jefe, que cree saber quién es el asesino. Tercera temporada del thriller danés Darkness tras Darkness: La huella del crimen y Darkness: Un nuevo caso.

'Cuéntame cómo pasó' T23 y Final (18 de octubre, TVE)

Así es la serie: Los siete capítulos finales de la temporada definitiva de Cuéntame cómo pasó están dedicados a cada uno de los siete personajes troncales de la familia -Herminia, Mercedes, Antonio, Inés, Toni, María y Carlos- y se desarrolla en un año diferente, avanzando desde 1994 hasta 2001. La revolución digital en los hogares españoles con la llegada de internet y de los móviles, la salida de la Moncloa de Felipe González y la llegada de José María Aznar, el cruel asesinato de Miguel Ángel Blanco por ETA en 1997, el efecto 2000 o el atentado contra las Torres Gemelas, son algunos de los acontecimientos históricos que tendrán impacto en la vida de los Alcántara, que seguirán distanciados.

En el primer capítulo, emitido este miércoles y que vivió un icónico funeral, se ve cómo los hijos no tienen un buen trato con sus progenitores. La herencia que Antonio y Mercedes quieren dejar a sus hijos, tanto en lo material como en lo emocional, enfrentará a cada uno de los Alcántara y a su papel en la familia.

'Aguas prohibidas' (18 de octubre, Netflix)

Así es la serie: Cuando una enfermedad misteriosa sacude las islas Andamán y Nicobar, una lucha a muerte por la supervivencia choca con la búsqueda desesperada de una cura.

'Policía de la Nación Navajo: Promoción 57' (18 de octubre, HBO Max)

Así es la docuserie: Un acercamiento inmersivo al Departamento de Policía de la Nación Navajo y a la vida moderna en la reserva.

'Bienvenidos al Wrexham Football Club' T2 (18 de octubre, Disney+)

Así es la docuserie: Rob McElhenney y Ryan Reynolds dirigen el Wrexham Football Club mientras intentan contar una historia de superación que el mundo apoyaría. En la segunda temporada, el club ha logrado el ascenso a la Football League Two. Mientras lucha por alcanzar la Premier League, el equipo y el pueblo se aferran al sueño de la groria.

'Cadáveres' (19 de octubre, Netflix)

Así es la serie: Basada en la alucinante novela gráfica de Si Spencer, es una serie de investigación policial con un toque especial. En 1890, 1941, 2023 y 2053, se encuentra un cadáver —siempre el mismo— en Longharvest Lane, en el East End londinense, y un investigador de cada época se encarga del caso. Los investigadores empiezan a ver conexiones a través de las décadas y descubren que sus pesquisas están relacionadas. Además, un enigmático líder político —Elias Mannix (Stephen Graham)— cobra cada vez más peso en la trama. ¿Tuvo algo que ver en el asesinato? ¿O hay algo más siniestro en juego? Para resolver el misterio, los cuatro investigadores deben colaborar y destapar una conspiración que tiene más de 150 años de vida.

'Luces de neón' (19 de octubre, Netflix)

Así es la serie: Tres amigos cambian su pueblo de Florida por las playas bulliciosas y el relumbrón de Miami con la intención de triunfar en el mundo del reguetón. Esta comedia de ocho episodios no solo cuenta sus ambiciosos sueños, sino también la dura realidad y las divertidas peripecias que afrontan para sobrevivir en la industria musical. Tyler Dean Flores interpreta a Santi, un prometedor artista de reguetón que, con la ayuda de sus amigos —Ness (Emma Ferreira) y Félix (Jordan Mendoza)— y la representante de nuevos artistas Mia (Courtney Taylor), aspira a convertirse en la mayor estrella del reguetón. O, por lo menos, poder pagar el alquiler. Luces de neón tiene entre sus productores ejecutivos a Daddy Yankee.

'Élite' T7 (20 octubre, Netflix)

Así es la serie: En esta temporada, Omar lleva una nueva vida en la universidad lejos de Las Encinas, pero es incapaz de avanzar. Como se siente culpable por la muerte de Samuel y arrastra el sufrimiento de toda esa época, acaba en terapia. Gracias a unas prácticas, decide volver al colegio donde todo pasó para enfrentarse a sus demonios. Allí queda patente que el resto de alumnos también están sumidos en su propio infierno. La séptima temporada de Élite aborda el tema de la salud mental y muestra que la mayoría de las personas la descuida por miedo o ignorancia.

'¡Doona!' (20 de octubre, Netflix)

Así es la serie: ¡Doona! es una serie romántica sobre el paso a la edad adulta de un joven universitario y una antigua estrella de K-pop a quien conoce en una casa compartida.

'Criatura' (20 de octubre, Netflix)

Así es la serie: Ambientada en las décadas finales del Imperio otomano, es una epopeya sobre una de las cuestiones universales para la humanidad: la muerte y el más allá. Ziya es un joven estudiante de Medicina, aventurero, rebelde e inteligente, cuya gran ambición es llegar a ser un médico excelente y encontrar la cura para las enfermedades infecciosas. Su camino se cruza con el del doctor Ihsan, considerado un genio por algunos y un loco por otros, pero que es la única persona que entiende las ambiciones de Ziya. Estas dos almas dolidas pagarán muy caro el experimento que tendrán el valor de acometer. El antiguo código que han intentado descifrar podría ser la puerta al infierno.

'Upload' T3 (20 de octubre, Amazon Prime Video)

Así es la serie: Esta nueva temporada nos encontraremos a Nora (Andy Allo) y Nathan (Robbie Amell), recién salido de 'Upload', tratando de dar nuevos pasos en su relación, mientras deben evitar una conspiración que pone en peligro la vida de millones de personas.

'Big Mouth' T7 (20 de octubre, Netflix)

Así es la serie: En la temporada 7, la penúltima de la serie animada, los ahora adolescentes estudiantes del colegio Bridgeton se preparan para dar el salto al instituto. Nuevos centros, nuevos amigos, nuevos enemigos y nuevos monstruos de las hormonas seguirán a cada uno de los protagonistas.

'Alabada sea Petey' (21 de octubre, Disney+)

Así es la serie: Petey, una chica de Nueva York muy a la moda, recibe una oportunidad que le cambia la vida.