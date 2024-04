Arturo Sancho aclara su futuro en 'La Promesa' tras el revuelo por su viaje a Portugal, y advierte: “Vienen curvas”

Los fans de La Promesa parecen haber estado analizando cada uno de los pasos de Arturo García Sancho, el actor que interpreta a Manuel en la exitosa telenovela de TVE. Unas fotografías suyas vacacionando en Portugal han sembrado todo tipo de dudas sobre el futuro del personaje, por lo que Sancho ha tenido que dar la cara para tranquilizar al público.

Parte de la audiencia ha pensado que si el intérprete vasco ha estado de viaje es porque Manuel va a perder relevancia en los guiones de la serie, o incluso algo peor: que vaya a desaparecer totalmente por alguna inesperada cuestión. Pero no parece que sea incompatible aquello de trabajar en una serie diaria –cuyo rodaje es extremadamente exigente– con tener vida propia.

“Hay gente que pregunta si estoy de vacaciones o me he ido de la serie. Me encantaría mantener el misterio porque me divierte mucho, pero no. Es cierto que he tenido unos pequeños días de descanso que me venían muy bien. He aprovechado y me he ido a Portugal, que es lo que habéis estado viendo en las redes sociales”, ha confirmado a través de un vídeo publicado en Instagram.

Sancho parece descartar su salida de la serie, al menos de momento, y pide a los espectadores que sigan disfrutando de “la trama de Manuel y Jana”. Además, lanza una advertencia sobre los próximos capítulos de La Promesa: “Quería avisaros de que vienen curvas. Si por algún casual habéis dejado de ver la serie, que sepáis que vienen curvas, así que haced con esa información lo que queráis”, señala el actor para añadir unas dosis de emoción a las intrigas ocurridas en el palacete de los marqueses de Luján.