Una despedida, una esperada confesión y una grave enfermedad, en el avance semanal de 'La Promesa' en TVE

La Promesa afronta una nueva semana en La 1 de TVE, esta vez aparentemente sin ningún parón por política o deporte. La cadena pública ha adelantado las tramas de los próximos episodios, con la relación entre Jana y Manuel en el foco y nuevos conflictos que salpicarán a más personajes.

En los episodios que se emitirán entre este lunes 20 y el viernes 24 de noviembre, la serie anticipa que la doncella y el heredero se verán en apuros al no bajarse de su particular nube de amor en el día a día en La Promesa. Así, lucharán por consolidar su relación a escondidas mientras las sospechas de Jimena y Abel crecen inevitablemente.

Además, Lope se despide definitivamente, para tristeza de todos, mientras a uno de los personajes más queridos le diagnostican una enfermedad más preocupante de lo que en un principio cree.

A continuación, puedes leer un avance (con SPOILERS) de los episodios 233 a 237:

Lunes 20 de noviembre - Capítulo 233

El malestar de Martina no cesa, provocando que Margarita intervenga. La señora acude a Abel para tratar de averiguar el origen de sus achaques. La conclusión a la que llega el médico no gustará nada a la señorita.

Cruz está más que disgustada con su cuñada e intenta mediar entre su hijo y su esposa, sin poder evitar que Margarita se entrometa una vez más en los asuntos familiares. Jimena sigue muy tensa pensando que Manuel le oculta la naturaleza de su viaje. Por eso, aborda a María Fernández y Teresa para tratar de resolver sus inquietudes.

Jana y Manuel siguen en su particular nube de amor. De lo que no es consciente la doncella es de que su hermano, en su afán por acercarse a Alonso, tomará una decisión que hará enfurecer al Marqués. El tiempo se acaba para Lope, que empieza a ser consciente de que los días en La Promesa, para él, van llegando a su fin. Lo que el muchacho no se espera es que Rómulo acuda a él con una propuesta para hacer una despedida por todo lo alto.

Martes 21 de noviembre - Capítulo 234

La situación no es sencilla para los enamorados. La obsesión de Jimena por descubrir dónde (y con quién) estuvo Manuel en su escapada la llevan a presionar en exceso a su marido. Y Jana tiene la intención de cortar relaciones con Abel; aunque María Fernández le pide que sea prudente. A pesar de todo, la atracción entre Jana y Manuel es mayor que nunca y buscan pequeños momentos para dar rienda suelta a su pasión.

Lope organiza una gran cena para despedirse, tanto de los señores como de sus compañeros. Antes de marcharse a Madrid, comparte una conversación con Mauro donde le confiesa que uno de sus motivos para marcharse es que continúa locamente enamorado de María. Petra lamenta el sufrimiento de Feliciano todos estos años atrás, bajo el yugo de su padre maltratador; y se preocupa especialmente cuando se entera de que Teresa está al tanto del secreto de la muerte de su padre. Jerónimo Gamboa, el ayuda de cámara del conde de Añil, llega a La Promesa… y su identidad es una gran sorpresa.

Miércoles 22 de noviembre - Capítulo 235

Jana se encuentra en una difícil encrucijada: siente la necesidad de ser sincera con Abel y terminar su relación con él, pero a la par se trata de la mejor coartada para vivir su romance con Manuel sin levantar sospechas. Alonso trata de convencer a Cruz de que es conveniente que Curro ayude en La Promesa. Esto no hace sino provocar en La marquesa la curiosidad de saber por qué su sobrino parece tan interesado en acercarse al Marqués, ¿acaso ha descubierto la verdad sobre su origen?

Curro también sigue intrigado, pero en su caso, por Martina. El muchacho seguirá indagando hasta descubrir el secreto que mantiene agotada y alicaída a la chica por la que suspira. Todos en el servicio despiden a Lope, que se marcha a probar suerte en las cocinas del prestigioso restaurante de Madrid.

Jueves 23 de noviembre - Capítulo 236

Tras el grave desmayo sufrido por Rómulo, Abel le diagnostica una enfermedad pulmonar que habría sido leve si se hubiera tratado a tiempo. Esto no parece alarmar al mayordomo, que pretende continuar con su actividad como si nada.

Jimena cambia de actitud mostrándose cercana y comprensiva con Manuel, algo que inquietará, no sólo al joven, sino también a los marqueses. Jana confiesa a Abel que no sólo no estuvo en Córdoba, sino que además hay otro hombre en su vida. El médico se muestra comprensivo y ella siente un gran alivio.

Los intentos de Curro por acercarse a Alonso recogen sus frutos cuando el marqués lo invita a viajar con él a Puebla de Tera para gran enfado de Cruz, que teme que Curro sepa la verdad sobre su origen. Simona termina contando la verdad sobre las cartas de sus hijos ante la inminente llegada de Antoñito a La Promesa. El carácter del nuevo ayuda de cámara de Pelayo inquieta a todos, que no sospechan de la relación auténtica que hay entre él y su “señor”.

Viernes 24 de noviembre - Capítulo 237

Una nueva crisis sobreviene en el matrimonio de Manuel y Jimena cuando esta agenda una comida en casa de sus padres sin consultar a su marido. Manuel aguanta estoico aunque ¿cuándo llegará la gota que colme el vaso? Simona se sincera por fin y confiesa que las cartas de sus hijos eran falsas y su verdadero autor no era otro que el maestro Orengo. Sus compañeros en el servicio reaccionan de una forma totalmente inesperada para la cocinera. Por fin llega el día en el que Antoñito va a ir a La Promesa y con él traerá una sorpresa que no dejará indiferente a su madre.

Rómulo sigue trabajando ignorando la gravedad de su enfermedad. Abel y Jana tendrán que tomar cartas en el asunto para que el mayordomo no sufra otra crisis que pueda ser letalmente definitiva. Ella, finalmente, se atreve a cortar relaciones con su enamorado. Sin embargo, María Fernández descubrirá que el médico no tiene tan claro que la doncella terminara definitivamente con él.