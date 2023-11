Las series de diciembre despiden 2023 'Vestidas de azul' y con 'Berlín', 'Los Simpson' y Raffaella a la mesa

Quedan solo 31 días para dar por concluido 2023. Al menos según el calendario gregoriano, porque si tenemos que basarnos en la cantidad de series que se han estrenado en los últimos once meses, este año podría hacérsenos tan largo como la espera para que CM Punk volviera a ser el main event de la WWE. ¡Eh! Pero todo acaba llegando: algún día, tal vez en 2025 o 2026, habremos terminado de ver todo lo que se quedará pendiente una vez Cristina Pedroche descubra su vestido de Nochevieja.

Por lo menos, diciembre da algo de tregua. Y menos mal, porque cómo poder acudir si no a pasar ratos incómodos con tus compañeros de empresa en las cenas de Navidad, a pasar cenas incómodas con tu familia en Nochebuena. La televisión es sabia y sus ritmos aquí se aminoran y, a la espera de que la cuesta de enero nos aplaste con el peso muerto de las ficciones que se nos derrumben encima, este mes solo tenemos que contar 49 lanzamientos, entre ficción y documental, estrenos y debuts. Sí, sigue equivaliendo a más de un lanzamiento al día, pero si lo comparamos con las 64 producciones de noviembre, podemos darnos con un canto en los dientes. O con un trozo de turrón duro, tanto da.

En cuanto a títulos destacados, convienen destacar Vestidas de azul. Contradiciendo a la tradición que pide llevar algo rojo en los últimos compases del año, Atresplayer estrena la ansiada secuela espiritual de Veneno, de nuevo con la Suma Content de Los Javis en la producción. Llegará el domingo 17 de diciembre al catálogo de la plataforma de Atresmedia, concluyendo una semana en la que veremos también la segunda temporada de Todos mienten en Movistar Plus+ (viernes 14) y el estreno de Los Farad, nueva ficción local de Amazon Prime Video de los creadores de La línea invisible (el mismo día).

Eso sí, el botín aguarda al 29 de diciembre, fecha en que Netflix hace sonar la alarma de Berlín. Dos años después de que La casa de papel cerrase sus puertas, su universo narrativo se expande con esta precuela para el lucimiento del personaje de Pedro Alonso, con la que el año terminará a lo grande. Queda por ver si también lo hará en cuanto a las comprensiblemente altas expectativas.

Más allá de eso, podemos encontrar varias docuseries de interés, como las muy distintas que lanza Disney+ sobre Isabel Preysler (sin rastro de su mayordomo) y la dedicada a la memoria de Raffaella Carrá, ambas con Fremantle partiendo el bacalao navideño. Matar al presidente, en Movistar Plus+, no tendrá el mismo componente festivo, al abordar desde múltiples perspectivas el asesinato de Carrero Blanco.

En cuanto a lo internacional, los aficionados de Los Simpson podrán festejar la llegada de las entregas de la temporada 35 de la familia amarilla en Disney+ (20 de diciembre). Son 12, mientras tanto, las que llevamos de American Horror Story, que ahora se predisponen a sacar de sus casillas a Kim Kardashian, incorporación estelar de esta tanda, desde el 6 de diciembre en el servicio de streaming del ratón. Y para quienes esto no les parezca suficiente y quieran seguir pasando malos ratos, Dark trae la tercera temporada de Creepshow. Será justo el día 22, con motivo del Sorteo del Niño.

Las 12 series más destacadas de diciembre de 2023:

1) 'Matar al presidente' (5 de diciembre, Movistar Plus+)

Así es la docuserie: La mañana del 20 de diciembre de 1973, un atentado de la organización terrorista ETA acabó con la vida del Almirante Luis Carrero Blanco, Presidente del Gobierno de España y uno de los colaboradores más cercanos al dictador Francisco Franco. En el mismo, perdieron también la vida el chófer (José Luis Pérez Mogena) y el escolta (Juan Antonio Bueno) de Carrero Blanco. El magnicidio tuvo consecuencias decisivas en la deriva del régimen y en los hechos inmediatamente posteriores que marcaron el rumbo hacia la Transición democrática. Matar al presidente indaga en todos estos hechos y sus posibles interpretaciones.

Por qué destaca: Por revisitar el atentado a Carrero Blanco cuando se cumplen cincuenta años del momento, una de las claves de la historia del siglo XX en España. Dirigido por Elogio Romero y producido por 100 Balas, este proyecto ha contado con autorización al acceso ilimitado al contenido del sumario por el asesinato, algo que no había ocurrido hasta la fecha. “Otros accesos al sumario, con motivo de anteriores aniversarios, han sido parciales y sin la autorización oficial”, recalcan desde Movistar Plus+, que ha contado también con testimonios de testigos cercanos, ex miembros del CESID (antiguo servicio de inteligencia español), periodistas especializados, familiares, técnicos y expertos para hacer una reconstrucción lo más detallada posible del magnicidio.

2) 'Isabel Preysler: Mi Navidad' (5 de diciembre, Disney+)

Así es la docuserie: Isabel Preysler abre como nunca antes las puertas de su casa para mostrar en detalle todos los preparativos. Sus hijas, Tamara Falcó y Ana Boyer, se ponen manos a la obra para ayudar a su madre a preparar todo y volver a crear juntas recuerdos inolvidables. Ella cuida hasta el más mínimo detalle de los preparativos, mientras que comparte con sus hijos, también con los que viven fuera de España, la ilusión del presente y la nostalgia del pasado. La Navidad es, al fin y al cabo, un tiempo para disfrutar en familia y recordar a los que ya no están.

Por qué destaca: Por motivos evidentes. Isabel Preysler sigue siendo uno de los personajes que más atención generan desde hace décadas en la prensa del corazón. Sus escasas incursiones televisivas también hace de esto un reclamo para la audiencia que bien sabe aprovechar Fremantle. No en vano, la productora está detrás de Mask Singer, de cuya segunda edición la hispanofilipina fue la desenmascarada de mayor impacto. Así, además sigue los pasos de su hija, la mediática Tamara Falcó, en otro personality show de coordenadas similares, aunque con una temática navideña apropiada para las fiestas que están por venir.

3) 'American Horror Story' T12 (6 de diciembre, Disney+)

Así es la serie: En American Horror Story: Delicate, tras varios intentos fallidos de fecundación in vitro, la actriz Anna Victoria Alcott desea más que nada fundar una familia. Mientras aumentan las expectativas sobre su última película, comienza a sospechar que algo la está observando y se interpone entre su búsqueda de la maternidad.

Por qué destaca: Por ser la duodécima entrega de la antología creada por Ryan Murphy y Brad Falchuk, que en esta ocasión parten de un libro de Danielle Valentine, Delicate Condition, como base argumental. El planteamiento supone una suerte de revisión sobre el esquema de La semilla del diablo, aunque centrado en el tratamiento que la medicina dispensa a la mujer durante la maternidad. Como viene siendo norma, repiten un alto número de habituales de las producciones de Murphy, como Emma Roberts, Leslie Grossman y Dennis O'Hare y Billie Lourd, así como estrellas como Cara Delevingne y Matt Czuchry, recién salido de The Resident. Ahora bien, tras una caída progresiva e inevitable de sus registros de audiencia, el mayor reclamo consiste en haber reclutado para la ocasión a Kim Kardashian.

4) 'Los Farad' (12 de diciembre, Amazon Prime Video)

Así es la serie: Los Farad introducirá a la audiencia en la Marbella de los años ochenta a través de Oskar, un chico que sueña con montar un gimnasio y que, de la mano de Sara Farad, termina adentrándose en el fascinante mundo de la Costa del Sol, su jet set, sus excentricidades y su geopolítica. Este nuevo mundo se le abre gracias a Los Farad, una familia que le ofrece un futuro, pero con el más inesperado de los oficios: el de traficante de armas.

Por qué destaca: Por traer de vuelta al tándem creativo formado por Mariano Barroso y Alejandro Hernández, ahora en Amazon Prime Video, tres años después de trazar La línea invisible en Movistar Plus+. El sólido dúo creativo continúa una senda iniciada con Hormigas en la boca y continuada con Todas las mujeres y El día de mañana, para narrar esta historia real sobre la criminalidad en la Costa del Sol de los años ochenta. Al frente del reparto se encuentran Miguel Herrán, que tras esta seguirá en actividades delictivas de ficción con engarce en la historia reciente, con Asalto al banco central, y Susana Abaitúa, lanzada su carrera tras Patria. Súmese a ambos un reparto florido donde destaca el ubicuo Pedro Casablanc y Fernando Tejero, en las antípodas de su Fermín de La que se avecina, también en Prime Video.

Prime Video lanza el teaser y fija el estreno de 'Los Farad', su serie sobre una poderosa familia en la Marbella de los 80

5) 'Todos mienten' T2 (14 de diciembre, Movistar Plus+)

Así es la serie: Belmonte trata de recuperarse del reciente asesinato de Iván. Su presunto autor, Néstor, ha huido y a la gente de la comunidad le falta tiempo para encender sus barbacoas y pasar página. Macarena y Ana silencian el secreto que las une, mataron y se deshicieron del cadáver de Néstor tirándolo por una cantera. Están convencidas de que todo está bajo control, todo va a salir bien, es cuestión de que pase algo de tiempo y que se olvide el tema. Sin embargo, no contaban con que la policía encontrase un cuerpo en una cabaña abandonada. Está descompuesto con cal y es irreconocible. Pero lleva puesto el anillo de Néstor y todo apunta que es él. ¿Cómo puede ser? Si Macarena y Ana lo tiraron por esa cantera, ¿qué hace en ese lugar? ¿Y si no es Néstor, quién es ese cadáver? Tienen que descubrir que está pasando antes de que las descubran a ellas. Alguien miente. ¿O quizá lo hacen todos?

Por qué destaca: Por permitir el regreso de Pau Freixas a la plataforma, después de tener unas aclamadas Citas Barcelona en Amazon Prime Video, retomando donde dejó su anterior proyecto televisivo. Todos mienten se estrenó hace casi dos años, en enero de 2021, y aunque no tuvo la resonancia de otras producciones locales, sí fue lo suficientemente seguida como para justificar una nueva tanda que mantiene las bases narrativas y estéticas, así como al reparto casi al completo de la primera tanda. Alberto San Juan y Kiti Mánver son los principales fichajes de las nuevas entregas de la que será la última ficción nacional del servicio de streaming de Telefónica en 2023.

6) 'Vestidas de azul' (17 de diciembre, Atresplayer)

Así es la serie: Vestidas de azul se sitúa dos años después de la muerte de Cristina Rodríguez, La Veneno, cuando Valeria Vegas vuelve a Valencia y se encuentra el VHS del mencionado documental. Los testimonios que recoge inspirarán el nuevo libro de Valeria que, una vez más, decida contar la historia de unas mujeres que no merecen caer en el olvido.

Por qué destaca: Por ser el esperado retorno al universo de Veneno, tres años después del estreno de aquella, con una continuación que expande el universo narrativo y se asegura la reivindicación del colectivo LGTBIQ+ tomando esta vez como punto de partida el documental pionero Vestida de azul, dirigido por Antonio Giménez-Rico. Anunciada a finales de 2021 de forma oficial, su desarrollo ha ido despacio, para asegurarse de alcanzar los pretendidos niveles de excelencia y estar a la altura de la antecesora. Los Javis, que vienen de arrasar con La Mesías, producen esta ficción, de nuevo con Valeria Vegas como eje (forma parte del equipo de guion y vuelve a ser un personaje, interpretado por Lola Rodríguez) y con un extenso reparto liderado por Rossa Ceballos (Loren adulta), Bimba Farelo (Loren joven), Chloe Santiago (Tamara), Geena Román (Eva) y Alma Gormedino (Josette), Penélope Guerrero (Nacha) y Keyla Òdena (Renee) y a quienes acompañan Marisa Paredes, Mercedes Sampietro y Nerea Rodríguez, entre muchas otras.

7) 'Lawmen: Bass Reeves' (18 de diciembre, SkyShowtime)

Así es la serie: Lawmen: Bass Reeves cuenta la historia del legendario defensor de la ley del Salvaje Oeste. Reeves (David Oyelowo), conocido como el mayor héroe fronterizo de la historia de Estados Unidos, fue agente de paz en el territorio indio tras la reconstrucción, capturando a más de 3000 de los criminales más peligrosos sin resultar jamás herido. Lawmen: Bass Reeves es una serie antológica con futuras versiones que seguirán a otros legendarios agentes de la ley y forajidos que han pasado a la historia..

Por qué destaca: Por ser una pieza más del inexpugnable fuerte de ficción que ha construido Taylor Sheridan en Paramount. Bass Reeves, un exesclavo convertido en uno de los primeros marshals negros de Estados Unidos, es el eje de esta primera de lo que pretende ser una serie antológica en torno a los icónicos garantes de la ley en Norteamérica. Aunque en un primer momento se habló de ella como una serie ambientada en el universo Yellowstone y vinculada a la precuela 1883, con el nombre 1883: The Bass Reeves Story, finalmente está desligada de la lucrativa y exitosa IP de Paramount, si bien mantiene el tono solemne, violento y adulto que caracteriza a las producciones de Sheridan. David Oyelowo es el protagonista de la ficción, que cuenta con pesos pesados como Donald Sutherland, Dennis Quaid y Barry Pepper.

8) 'Los Simpson' T35 (Disney+, 20 de diciembre)

Así es la serie: Esta comedia animada se centra en la familia Simpson, de la ciudad de Springfield. El padre, Homer, no es el típico padre de familia. Trabaja en una central nuclear y hace lo que puede para guiar a los suyos, pero suele ser al revés. La familia se completa con la adorable madre de pelo azul, Marge; su problemático hijo, Bart; la hija sobresaliente, Lisa; y la bebé, Maggie.

Por qué destaca: Pues porque la familia amarilla es ya parte de nuestras vidas, mal que les pese a quienes han acabado hastiados por el progresivo devenir de la serie conforme pasaban los años. Eso sí, se pueden leer comentarios particularmente positivos sobre las nuevas entregas y, en particular, la atención prestada a Marge. Como siempre, tenemos La casa del árbol del terror, que deparará chanzas a costa de los NFT y una nueva intervención del Actor Secundario Bob, así como un cameo de Kylie Jenner. La temporada 34, por cierto, acaba de estrenarse en abierto en Neox.

9) 'Percy Jackson y los dioses del Olimpo' (20 de diciembre, Disney+)

Así es la serie: Percy Jackson emprende una peligrosa misión. Dejando atrás a los monstruos y burlando a los dioses, recorrerá Estados Unidos para devolver el Rayo Maestro de Zeus y evitar la guerra. Con ayuda de sus compañeros de misión, Annabeth y Grover, el viaje de Percy lo acercará más a las respuestas que busca: cómo encajar en un mundo que le es ajeno y si logrará entender su destino.

Por qué destaca: Por tratarse de una nueva franquicia en funcionamiento en Disney. Tras las dos películas producidas por Fox entre 2010 y 2013, la multinacional propone una nueva adaptación de la saga literaria de Rick Riordan, ahora en formato televisivo, con Walker Scobell tomando el relevo de Logan Lerman como el personaje titular, y acompañado por Leah Sava Jeffries y Aryan Simhadr. A su alrededor, el reparto adulto se encarama al Olimpo hollywoodiense, con Lin-Manuel Miranda, Megan Mullally, Glynn Turman y la superestrella de la lucha libre Adam “Edge” Copeland: su adiós a la WWE tras 25 años sirvió a Disney para impulsar durante el verano la promoción de la serie, que ahora se estrenará con el atleta en la AEW. También veremos en Percy Jackson uno de los últimos trabajos de Lance Reddick, que falleció poco después de terminar el rodaje.

10) 'Creepshow' T3 (22 de diciembre, Dark)

Así es la serie: En Creepshow, las viñetas de un cómic cobran vida para explorar las múltiples caras del terror. La tercera temporada de la serie consta de seis episodios que presentan dos historias de terror diferentes en cada uno de ellos. Desde un coleccionista de arte que compra la última pintura de un artista, famoso por crear obras aterradoras, pero nunca anticipó de qué forma la pintura cambiaría su vida; hasta una niña y su madre que deben cruzar la frontera para acceder a medicamentos que salvarían sus vidas, pero los síntomas son mucho más angustiantes de lo que originalmente pensaron que serían; o una adolescente que lucha contra una plaga demoníaca cuando se da cuenta de que su familia podría estar infectada.

Por qué destaca: Por aportar un poco de horror a estas fechas tan señaladas, de la mano de uno de los especialistas en manufacturar pesadillas en la televisión reciente: Greg Nicotero. El gurú de los SFX y pieza clave de la franquicia The Walking Dead ha sacado tiempo en la apretada agenda de los zombis de AMC para ir pergeñando nuevas temporadas de esta serie antológica, recuperación de uno de los títulos clave de su mentor George A. Romero. Se mantiene el tono propio de las macabras historias de la EC Comics que sirvieron como base al recordado filme, así como la presencia de destacadas figuras del género en cada una de las historias: Michael Rooker (Guardianes de la Galaxia), Johnathon Schaech, James Remar, Danielle Harris y Ron Livingston son algunos de ellos.

11) 'Raffaella' (27 de diciembre, Disney+)

Así es la serie: Símbolo de libertad, reina de la televisión e icono LGBTQ, Raffaella Carrà es un mito que trasciende todas las barreras, una artista a la que el público internacional adoró incondicionalmente durante más de 50 años. Sin embargo, Raffaella es un misterio del que nadie tiene la llave. Celosa de su vida privada, era una mujer que luchaba por imponerse en un mundo de hombres, que amaba y sufría como cualquier ser humano y en el que convivían dos almas, la de la diva Carrà y la más vulnerable de Raffaella Pelloni.

Por qué destaca: Por recuperar la figura de una de las grandes divas de la televisión mediterránea de las últimas cuatro décadas. Hace justo dos años se anunciaba el proyecto, a cargo de Fremantle, que este mes también estrena en un tono radicalmente distinto el formato en torno a Isabel Preysler. Dirigida por Daniele Luchetti, recorre la vida pública y privada de uno de los mayores iconos mundiales de la televisión, desde su infancia al coqueteo “secreto” con Frank Sinatra, recurriendo a imágenes de archivo y material exclusivo procedente de sus archivos privados, así como testimonios inéditos de su círculo íntimo.

12) 'Berlín' (29 de diciembre, Netflix)

Así es la serie: Sólo hay dos cosas que pueden convertir un día de perros en un día maravilloso: una es el amor y la otra, un botín millonario. Esos son los motores que mueven a Berlín en sus años dorados, cuando aún no tiene noción de su enfermedad ni está encerrado como una rata en la Fábrica de la Moneda. Aquí se dedica a preparar uno de sus robos más extraordinarios: hacer desaparecer 44 millones en joyas como si fuera un número de ilusionismo, y para ello cuenta con una de las tres bandas con las que ha robado en su vida.

Por qué destaca: Por motivos más que evidentes. Dos años después de que la serie española más exitosa de la historia, La casa de papel, llegase a su fin, Netflix expande ese lucrativo negocio resucitando a uno de los ladrones estrella en esta precuela planteada con tono muy distinto a la matriz. “Usamos las pistolas incluso como comedia, o con una vocación lúdica”, afirmaba el cocreador Álex Pina sobre un proyecto que corrige uno de los problemas que se encontraron al continuar la serie más allá de las dos temporadas iniciales: tener vivo y coleando al personaje de Pedro Alonso, en una ficción “más luminosa y vital”, en sus propias palabras. Najwa Nimri e Itziar Ituño reaparecen para reafirmar el vínculo con la original y tener interesados a los fans, que ahora encontrarán un nuevo equipo de cacos con estilo que incluye a Michelle Jenner, Tristán Ulloa y Begoña Vargas, Julio Peña y Joel Sánchez.

Otras 23 series nuevas que se estrenan en diciembre de 2023:

Boom Boom Bruno (1 de diciembre, HBO Max) La pareja de al lado (4 de diciembre, Movistar Plus+) The Walk-In (5 de diciembre, Movistar Plus+) Asesinato en Boston: El caso Charles Stuart (5 de diciembre, HBO Max) La paz de Marsella (6 de diciembre, Netflix) Mi vida con los chicos Walter (7 de diciembre, Netflix) Valkyrien (7 de diciembre, AMC+) HouseBroken (9 de diciembre, Comedy Central) Avalancha en los Dolomitas (11 de diciembre, Enfamilia) Mis aventuras con Superman (11 de diciembre, HBO Max) Bajo presión: La selección femenina de EE.UU. y el Mundial de fútbol (12 de diciembre, Netflix) Power Play (12 de diciembre, Filmin) Juzgado de guardia (13 de diciembre, Warner TV) Muerte bajo cero (14 de diciembre, AMC) Carol y el fin del mundo (15 de diciembre, Netflix) Smothered (18 de diciembre, SkyShowtime) Pelts-Beckham vs los wedding planners (18 de diciembre, HBO Max) El monstruo de la vieja Seúl (22 de diciembre, Netflix) Gwyneth vs. Terry: El juicio por el accidente de sky (25 de diciembre, HBO Max) La conserje Pokémon (28 de diciembre, Netflix) Essex County (26 de diciembre, Filmin) El rey del invierno (29 de diciembre, Movistar Plus+) East New York (31 de diciembre, HBO Max)

Y 14 series más que estrenan temporada en diciembre de 2023: