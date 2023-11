'John Wick' no descansa, con una nueva serie desvinculada de 'The Continental' y un anime en desarrollo

Lionsgate ha dejado claro que no quiere que John Wick termine sin más, después de cuatro películas en las que se ha culminado el recorrido del icónico personaje inmortalizado por Keanu Reeves. Tras el estreno de John Wick 4, este otoño llegaba al catálogo de Prime Video el primer proyecto derivado de la franquicia, The Continental, una precuela sobre el hotel de sicarios regentado por Winston (Ian McShane en los filmes, Colin Woodell en la miniserie) que a diferencia de las películas no gozó precisamente de buena recepción.

No es el único proyecto en marcha dentro del estudio independiente: en 2024 se estrenará Ballerina, película ambientada en el universo de ficción creado por Derek Kolstad y centrado en una asesina encarnada por Ana de Armas, acompañada del mencionado Ian McShane y con una aparición especial de Reeves. Dirigida por Len Wiseman, el proyecto no cuenta con participación directa del cineasta responsable de las cuatro películas, Chad Stahelski.

Precisamente el interés de Lionsgate por continuar la saga ha hecho que el realizador se haya decidido a involucrarse de lleno en nuevos proyectos para explotar John Wick. Así lo cuenta el respetado exespecialista de acción en una entrevista para el podcast The Discourse, donde revela que tiene dos proyectos en preparación en torno a la mitología de las películas.

“Lionsgate nos ha puesto a desarrollar una serie de John Wick para que podamos explorar La Alta Mesa un poco más”, explica.

Habrá espacio para desarrollar los nuevos personajes

Para quien no esté familiarizado con el personaje, es un consejo que se encarga de supervisar y controlar todo cuanto acontece en este mundo oculto de criminalidad. Lo interesante es que en las películas este organismo permanece en la sombra, sin apenas información explícita sobre ellos, más allá de las píldoras que aportan sus representantes. La Adjudicadora, personaje que encarna Asia Kate Dillon en John Wick: Capítulo 3 - Parabellum; o Harbinger, una suerte de árbitro de la organización con papel crucial en John Wick 4, donde lo interpreta Clancy Brown.

Sin embargo, esta serie no solo se centraría en La Alta Mesa, sino que sería el escenario para poder desarrollar las historias del resto de personajes destacados de las películas, inevitablemente opacados por el personaje epónimo, como Caine (el legendario Donnie Yen), la gran revelación de la última película; Akira (la cantante Rina Sawayama) y Tracker (Shamier Anderson).

“La serie y todo lo complementario nos dará una oportunidad de expandir lo divertido de este mundo que hemos creado. No tiene por qué ser John Wick, el personaje en específico”, aclara. “Creo que el formato televisivo es mejor para eso. La gente puede estar ya involucrada en los trasfondos de cada uno, así que no tienes que pasar demasiado tiempo estableciendo la historia en el primer acto”.

Además, un anime en preparación

Sin embargo, este proyecto no es el único que tiene centrado a Stahelski. El también coreógrafo de acción y artista marcial desvela que, en paralelo, está trabajando en crear un anime de John Wick, previsiblemente en forma de serie. Para ello, están entrando en contacto con empresas japonesas.

El objetivo con todo esto es “crear todas estas historias molonas que en un anime podrían conseguirse mejor y que en televisión nos permitirían expandir nuestro mundo”. Esta es una forma de mantener la creatividad en alto y “poder divertirnos”.

Reconoce que no pudo implicarse en 'The Continental'

Todo ello surge, en parte, por el escaso aporte que tuvo Stahelski en The Continental. Preguntado por esta precuela de tres episodios, el director reconoce que se le dejó poco margen de participación.

“Se nos consultó un poco de cara a introducir a ese equipo creativo al mundo que habíamos creado. Estábamos en fase inicial de John Wick 4, así que les mostramos nuestros diseños. Después, ¿honestamente? Tuvimos muy poco que hacer más allá de eso. Les hicimos un pequeño tour para que vieran cómo hacemos las cosas, y hicieron su trabajo propio, así que era un equipo creativo separado”.

Frente a la dispersión habitual en las franquicias, donde difícilmente se mantienen los equipos intactos, la particularidad de John Wick es que Stahelski ha estado al frente desde la primera película, y con él sus colaboradores: Tyler Bates el responsable de la banda sonora desde el mismo comienzo, Dan Lautsen ha sido el director de fotografía desde la primera secuela, y 87 Eleven, del propio Stahelski, la compañía encargada de las secuencias de acción.

“Cuando tratas de descubrir cuál es el ingrediente secreto, es la gente. No sé cómo explicarlo. Por eso las franquicias cambian, porque cambian las personas, los directores, los equipos. ¿Cómo esperas que no cambie así? Pero hemos creado un hub estable de gente que pilla lo que hacemos, y a los que nos encanta lo mismo”. En buena medida, ese mismo hub está detrás de la nueva versión de Los inmortales, en las que Stahelski lleva años trabajando y que previsiblemente rodará en 2024 con Henry Cavill como protagonista.