Una carta que cambia todo y por fin se desata la pasión más deseada: el avance semanal de 'La Promesa' en TVE

La Promesa inicia una nueva semana en La 1, y como siempre TVE ha compartido el avance de las principales tramas de los cinco capítulos que se emitirán entre este lunes 6 y el viernes 10 de noviembre.

Será una semana importante para los seguidores de la serie diaria porque, al fin, podrán ver cómo los dos principales personajes dan rienda suelta a su pasión. Pero también se desvelará un secreto que cambiará todo en La Promesa, y se celebrará la fiesta de disfraces, que igualmente traerá polémica.

Este es el avance semanal de La Promesa que comparte RTVE:

Lunes 6 de noviembre - Capítulo 224

Jimena insiste en que no irá al baile de máscaras organizado por la marquesa. Quiere dejar en evidencia a Los Luján. Jana se muestra distante con Manuel, mientras Abel pregona su historia de amor con la doncella a los cuatro vientos. Pelayo le asegura a Catalina que arreglará lo de las mermeladas, pero Cruz se lava las manos cuando él le pide ayuda. Margarita sigue penando porque Lorenzo boicotea todos sus intentos de hacer negocios con su parte de la finca. Así que Catalina le busca el ayudante más insospechado.

Salvador está convencido de que Lope oculta algo y María Fernández no consigue sonsacarle. Rómulo sigue irascible y Pía le pide que se modere. Petra y Feliciano vuelven del entierro de su padre. Curro vuelve a visitar a Ramona, la relación entre los dos es cada vez más estrecha, como la de un nieto con su abuela. Pero en esta última visita Curro descubre un secreto que cambiará su vida para siempre.

Martes 7 de noviembre - Capítulo 225

La carta encontrada por Curro en la cabaña de Ramona contiene información que hará temblar los cimientos de La Promesa, pero de momento solo hará temblar los del muchacho, que acaba de descubrir la verdad sobre su origen. Catalina sigue cada vez más enamorada del conde de Añil, quien la agasaja con atenciones y regalos. No es solo un buen compañero para el negocio de las mermeladas, sino también ¿un compañero de vida?

Todos los habitantes de La Promesa se disponen a prepararse para la fiesta de disfraces. Aunque intercambios de última hora de los atuendos provocarán las confusiones más terribles. María Fernández sigue erre que erre pretendiendo colarse en la fiesta. La doncella tratará de engatusar a Jana, sin ser consciente de que, si lo hace, pueden acabar las dos de patitas en la calle.

Miércoles 8 de noviembre - Capítulo 226

La fiesta de disfraces continúa y María Fernández se ha convertido en la auténtica reina del baile sin que nadie sospeche que es una doncella. También amparados bajo sus máscaras, Manuel y Jana dan rienda a su pasión, al igual que Catalina y Pelayo. Enterada de que su marido ha estado bailando con una joven rubia durante toda la fiesta, Jimena vuelve a enfrentarse a Manuel. Este decide poner distancia con Jimena, así que, montado en su avión, se marcha de La Promesa… Aunque no se irá solo.

Abel también abandonará puntualmente el palacio de los Luján para atender a los heridos de una explosión en una fábrica de aceite en Córdoba. Tras recibir la carta de su hijo, Simona se dispone a contestarle, sin sospechar lo difícil que será emocionalmente para ella ponerse en contacto de nuevo con su hijo.

Jueves 9 de noviembre - Capítulo 227

Manuel se ha marchado, pero Cruz no tiene ni idea de a dónde ni con quién. Es una nota de su hijo la que desvela sus intenciones, pero la furia de la Marquesa se desata al descubrir que hay alguien que ha incitado a Manuel a marcharse. Manuel se ha ido a la playa y no lo ha hecho solo. Jana lo ha acompañado a ese paraíso donde no solo tienen la posibilidad de dar rienda a su amor sino también de conocerse a fondo.

Simona sigue siendo incapaz de dar respuesta a la carta de su hijo. Candela pedirá ayuda a un transformado Lope, para ver si él puede conseguir que la cocinera deje atrás aquello que le impide responder a Antoñito. Las lecciones de Rómulo a Mauro no han terminado ni mucho menos. El mayordomo sigue impartiéndole clases, pero el lacayo descubrirá el terrible secreto que oculta su superior.

Viernes 10 de noviembre - Capítulo 228

Alonso felicita a Mauro y Rómulo por el buen hacer del servicio durante el baile de máscaras, mientras las cocineras descubren que la Marquesa cree que la comida no estuvo a la altura de otras veces. Pía anuncia que próximamente traerá a Dieguito y todos se emocionan. Todos menos Petra. Margarita y Tadeo cada vez congenian más, mientras Catalina prepara con Pelayo un nuevo e importante pedido de mermeladas.

Ramona se quiere ir de tierras de Luján y regresar junto a su hijo, pero Curro la convence de que espere a que Jana vuelva para que pueda despedirla. Jimena enfurece por la ausencia de su marido que, aunque nadie lo sabe, está en la playa con Jana dando rienda suelta a su pasión. La Duquesa de los Infantes llega por sorpresa a La Promesa pidiendo explicaciones sobre el trato que se le está dando a su hija.