'Sueños de libertad' avanza su semana en Antena 3, con alianza de Begoña y Andrés y alerta por el estado de Jaime

El pasado saldrá a la luz en los próximos capítulos de Sueños de libertad. La serie diaria afronta una nueva semana de emisiones en Antena 3 con giros en sus tramas y nuevos encuentros clandestinos entre Begoña y Andrés con el deseo de que Jesús pague por lo que ha hecho y les permita sentirse libres.

Según el adelanto proporcionado por Atresmedia, en los episodios 139 a 142 que la cadena ofrecerá entre este lunes 9 y el viernes 13 de septiembre, habrá nuevos pasos adelante entre algunas de las parejas más queridas de la ficción, así como malas noticias sobre el estado de salud de Jaime.

El proyecto del balneario acercará a Digna a Mario, el topógrafo que encontró las tierras ricas en aguas termales junto a su marido. Tras atar varios cabos, la madre de los Merino descubrirá que Gervasio y él eran amantes y será un duro palo para ella. La decepción con Gervasio empujará a Digna de nuevo a los brazos de Damián. Ella necesitará volver a sentirse deseada y querrá darse la oportunidad de ser feliz con su cuñado, que sigue profundamente enamorado de ella. Esta relación traerá mucha cola tanto en la familia Merino como De la Reina.

Por otro lado, Begoña y Andrés volverán a colaborar para encontrar el cadáver de Valentín. Ambos quieren que Jesús pague por todo lo que ha hecho y soñarán con la posibilidad de sentirse libres algún día, lejos de lo atrapados que se sienten en la mansión De la Reina. Además, Marta y Fina encontrarán una solución para no tener que separarse y tampoco dejar atrás a Jaime. El estado de salud del doctor empeorará por momentos y se verá obligado a confesarle a toda su familia que le queda poco tiempo de vida.

Lunes 9 de septiembre - Capítulo 139

Damián abronca a Jesús por haber comprado las tierras de los Merino. Gema entiende que Isabel la utilizó para espiarlos, así que se disculpa con Joaquín y le pide explicaciones a la secretaria. Por otro lado, Fina propone a Marta ir juntas a Barcelona y Jaime lo apoya, pero la De la Reina no quiere abandonar a su marido en ese estado.

Con la inminente marcha de Julia y Jesús ya desenmascarado, Digna, furiosa, amenaza con dimitir. Carmen se ilusiona con la idea de ser encargada de tiendas, aunque Tasio lo ve imposible. María recrimina a Andrés su espantada del almuerzo con Miranda.

La tensión entre Jesús y Begoña se acentúa tras poner sobre la mesa todas las cartas del conflicto por las tierras del balneario. Luis y Joaquín quieren quitarle a Digna la idea de traer a Mario como topógrafo. Y además, Fruto de su guerra de chantajes, Jaime y Jesús tienen un encuentro tenso.

Martes 10 de septiembre - Capítulo 140

Marta trata de convencer a Jaime para que haga pública su enfermedad, mientras Jesús va a llevar a Julia al internado e impide que Begoña los acompañe.

Digna descubre que sus hijos mintieron con la procedencia del proyecto del balneario y comienza a indagar. Fina se disculpa con Marta por dudar de sus intenciones y piensan en cómo hacer viable el traslado a Barcelona.

A espaldas de Luis y Joaquín, Digna va en busca de Mario y espera obtener respuestas. Julia desaparece poco antes de ir al internado y todos se ponen manos a la obra con la búsqueda.

Miércoles 11 de septiembre - Capítulo 141

Con Julia localizada, Jesús no cede: no va a retrasar su marcha. Claudia tiene muchas dudas acerca de ser madre soltera y se apoya en Luz. Mario trata de que Digna guarde un buen recuerdo de Gervasio, pero esta no se lo pone nada fácil. Ahora que Jaime ha hecho pública su enfermedad, Marta y él no quieren revelar nada sobre sus planes de futuro hasta tenerlo todo atado.

Damián trata de convencer al resto de la familia del ascenso de Tasio. Marta toma una importante decisión respecto al ascenso de Carmen. María sugiere que Begoña fingió su enfermedad y ambas tienen un encontronazo. Tras conocer la realidad de Gervasio, Digna necesita sentirse querida y se consuela con Damián. Andrés recibe novedades de Cristóbal y se alía con Begoña para encontrar juntos el cadáver de Valentín.

Jueves 12 de septiembre - Capítulo 142

Begoña no perdona a Jesús por haberla separado de Julia. Tras su conversación con Mario, Digna reniega de la memoria de Gervasio. Marta y Fina hacen pública su inminente marcha a Barcelona con Jaime, mientras Damián e Isidro comparten la tristeza por la marcha de sus hijas.

Carmen afronta con nerviosismo su primer día como encargada de tiendas y da una importante noticia a Tasio. María teme que, con Jaime moribundo, su secreto no permanezca a salvo. Digna defiende su relación con Damián delante de sus hijos, mientras Andrés y Begoña tienen un encuentro a solas para planificar la búsqueda del cadáver de Valentín.

Viernes 13 de septiembre - Capítulo 143

Andrés sospecha cuál puede ser el paradero del cadáver de Valentín. En paralelo, Jesús empieza a atar cabos y sospecha por qué Jaime le tiró la copa, y Tasio le cuenta a Gaspar su conflicto con el nuevo trabajo de Carmen.

Mientras Jaime ultima los detalles de la marcha a Barcelona, su enfermedad no le da tregua. Y además, la relación de Damián y Digna no cae en gracia a Joaquín. Por otro lado, a Carmen le surgen inseguridades por su nuevo puesto en la empresa, y María negocia con Damián un mejor puesto para Andrés dentro de la empresa.